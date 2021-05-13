專訪｜安邦智庫陳功：質疑人口普查數據無意義　看清趨勢更重要

撰文： 王雨辰 最後更新日期： 2021-05-13 19:00

5月11日，中國國家統計局公佈了第七次人口普查數據，數據顯示，中國總人口為141,178萬人，同2010年第六次全國人口普查數據相比，增加7,206萬人，增長5.38%，年平均增長率為0.53%，低於上一個十年0.57%的平均增長率；2020年出生人口粗估1,200萬人。種種數據表明，中國正在面臨嚴峻的人口形勢。圍繞人口普查數據和中國未來面臨的老齡化、少子化問題，香港01專訪了安邦智庫創始人、智庫學者陳功。

01：中國第七次人口普查數據已經公佈，在數據發佈一推再推的情況下，整體情況似乎好於外界預期，您認為這次數據有哪些值得注意的地方？

陳功：我沒有感覺「好於預期」，我也不知道外界這個「預期」是什麼？我認為現在已經公佈的人口數據，就表明中國的老齡化和少子化現象已經十分嚴重了。現在的中國，一老一少兩個年齡段數量在增長，中間的中青年勞動力總量在塌陷，這種趨勢已經非常嚴重，足夠讓中國在未來喪失最基本的經濟增長動力。我知道，很多人質疑數據的真實性，其實數據統計真實與否並可能並不能決定什麼，重要的是趨勢，很多年以來，對於中國的數據，我一直主要觀察的是趨勢，而不是具體的數值，趨勢看清楚了，有什麼問題就一目瞭然了。

01：2020年中國人口普查方案原定4月末公佈，為什麼這次統計數據遲遲沒有公佈？

陳功：我個人估計有一些統計彙總後的數據可能顯示了比較嚴重的問題，需要再次核對，比如死亡率和出生率等，總人口過去也有公佈，所以這些數據一旦有人質疑，都需要反覆地核對。

第七次人口普查数据原本应在今年4月公布结果。（新华社）

01：從單獨二孩到全面二孩政策出台已經6年，回顧中國國家衞健委2014年編制的《實施全面兩孩政策人口變動測算研究》，預期出生人數和實際出生人數存在一定差距，總體看這個政策是否符合預期？

陳功：坦率地説，可能開始的時候出生人口是符合預期的，但後來越來越難以符合預期。不過，按照國家衞健委的解釋，這是「綜合研判」的結果。一般的情況是，純粹按照數據來看，全面二孩的政策效果不太理想；實際上，這個問題很難按照人口學的規律來計算，經濟和社會的影響因素更多，更大。舉個例子來講，現在的父母都已經很老了，如果讓現在的年輕人自己帶孩子，自己完全負擔成本，還有多少人願意生二胎呢？更何況家庭生活成本，今後也是水漲船高，所以我才説，以後會越來越難以符合預期。

01：二胎政策實施後，中國每年的出生人口都在減少，最新公佈2020年出生人口1,200萬，總和生育率1.3，民政部部長李紀恆此前撰文指出，中國人口總和生育率已跌破警戒線，人口發展進入關鍵轉折期。這種現狀是由哪些原因造成的？

陳功：如果歸根結底來看，那當然是所謂「獨生子女政策」造成的問題。否則，一切正常，怎麼會今天這麼大的問題。至於當初的「獨生子女政策」對不對，那其實是另外一個問題。目前出生人口下降，現實的原因可能有很多，但政策造成了今天的後果，我想幾億中國人都是深有體會的，根本無需論證。至於生育率之類的數據，其實意義不大，破了警戒線，生不了，就是生不了。中國的很多政策，至今依舊是存在嚴重矛盾的。比如城鎮化率各地都有強烈追求，但城市化水平上去了，家庭生活成本就上漲，生育率就會下降。所以城市化與生育率，在我看來是矛盾的！怎麼解決這個矛盾，還沒看出來什麼有效的解決方案，而更準確的説，其實是我們根本還沒意識到這種矛盾的存在。

01：近幾年，越來越多的學者和機構呼籲放開生育，應對低生育率和老齡化，中國的生育政策是否應該調整？如果放開生育預期效果怎麼樣？

陳功：徹底晚了，來不及了，早幹嘛去了！人又不是動物，一年可以生出來幾窩。就算生出來了，還有一個成長期，而且成長期的家庭生活成本投入更高。我呼籲中國要關注老齡化，已經有十幾年的時間，有誰真的關注這個問題呢？實際上根本沒有列入政策議程，等進入政策議程了，開放二胎了，已經晚了，政策的窗口期已經過去了。這種情況在中國並不罕見，公共政策研究，需要綜合學科的研究，需要系統建構，但我們經常是依賴單一學科去制訂系統性要求極強的公共政策，結果往往誤判，鑄下大錯。人口學家懂什麼公共政策，他們是公共政策的外行。再舉個例子，少子化問題我也談了很多年了，但有多少人真的瞭解少子化這個問題？大家都是根據現象評現象。

河南鄭州的喬玉海是西泰山小學二年級班主任。職業生涯全都貢獻給了教育事業，六十多歲的他退休以後又被返聘到本村小學。 西泰山村已成為河南省十大小康村之一，河南省旅遊特色村、生態村，這裏很富裕，教育卻很落後，只有語文和數學，沒有體音美老師，教育資源匱乏，教師老齡化嚴重。（VCG）

01：一直有觀點認為隨着出生人口的減少和老齡化社會的到來，中國人口紅利正在逐漸消失，您是否同意這類觀點，未來經濟增長依靠什麼？

陳功：我當然同意，那都是我很多年前講的，我早已經不願再提起來了，再講下去都是訴苦會了。人口規模喪失了，意味着中國未來的經濟增長，很難再依靠消費。理論上，沒有了消費，還能靠投資和生產，但那是理論層面，實際情況中，投資和生產，在一定程度上，也是要靠人口支持的。離開了人口的增長，投資銀行家們的早餐可能都吃不上，缺少服務人員，連服務經濟、第三產業都搞不好。對於這樣的前景，我再次強調，實際公共政策研究和制定講究的就是未雨綢繆，但我們經常是狂風暴雨傾盆而下的時候，抬頭望天，才知道要下雨了。

01：延遲退休近段時間關注度越來越高，但最終方案還沒有出台，您認為延遲退休實施的難點在哪裏？

陳功：延遲退休的本質實際是由國家養老，變成企業養老。企業要負責這批已經有退休心態的老人，再多工作5年的時間。不過，中國企業終歸還好辦，凡是技術性問題，都容易解決，真正難解決的是社會的反應。現在主要是社會對延遲退休真正實施的時候有什麼反應，沒有把握。

01：多數發達國家存在老齡化和少子化的問題，隨着中國經濟的發展，應對老齡化問題，中國可以借鑑國外的哪些經驗和教訓？

陳功：國外應對老齡化社會的經驗都是人口學之外的，主要是在經濟政策領域的辦法。如大力推動「銀髮經濟」，提供社會福利支持。中國現在別説是「銀髮經濟」了，後浪根本看不起前浪，巴不得前浪早點離去。在一個穩定市場環境裏，避免波動，以外養內，這能從宏觀大局上為老齡化創造一定的條件。現在看，這個做法在中國也難度很大。

另外是發展高科技，提高勞動生產效率，代替人工，但科研投入也會導致生產成本的上升，同時對社會整體的科技發展水平有着較高要求。

所以，雖然世界範圍內，很多國家存在着老齡化的問題，但各國環境不同、國情不同。有的國家老齡化不嚴重，有的國家問題很嚴重。至於少子化問題，東亞國家非常明顯，今後我看少子化的問題恐怕比老齡化更嚴重，老齡化畢竟只是個人手多寡的問題，少子化問題則涉及到未來整個社會的品質、效率和文化，這個問題解決不了，解決的不好，甚至會讓整個社會失去進步和發展的可能。