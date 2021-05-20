從以色列「特比昂」計劃看創新人才培養｜安邦智庫

撰文： 藺思含 最後更新日期： 2021-05-20 19:00

本文源自安邦智庫

以色列在加沙地帶與哈馬斯的暴力衝突不斷激化，在應對哈馬斯飽和式的火箭彈襲擊時，以色列的「鐵穹」導彈防禦系統發揮了有效作用，從一個側面展示出「空間小國」以色列所擁有的強大軍事實力和技術實力。

以色列以其在有限資源下將軍事創新做到極致而聞名全球。以色列的國防預算不到美國的1/30，但這個「小而新」的國家卻能快速、經濟地為其軍事領域帶來獨特的創新能力，甚至還向美國出口一些新型國防產品，比如「鐵穹」導彈防禦系統和「戰利品」裝甲車主動防禦系統。美國軍方人士都讚嘆，雖然以色列在規模上和美國不是一個量級，但擁有致力於軍事技術領先的私營國防創新基地。美國軍方人士還認為，以色列在軍事創新方面高效創新的做法，值得美國國防部門學習和借鑑。

以巴衝突：以色列軍隊炸毀加沙一棟大樓，令它倒塌。圖為5月16日，工人清理瓦礫堆。這棟大樓是數家國際傳媒的辦公室所在地。（AP）

以色列高效的軍事科技創新能力，與其軍事創新領袖精英的培養計劃——「特比昂」計劃有重要的關係。1973年，以色列在經歷了第四次中東戰爭（「贖罪日戰爭」）之後，其國家軍事領導人和學者決定，他們需要一批訓練有素、受過技術教育的軍事將領，以確保以色列軍隊的技術優勢。該項目被稱為「特比昂」，意為「堡壘」或「防禦塔」。該項目於1979年啟動，是一項旨在培養軍事將領的精英培訓計劃。「特比昂」計劃由時任國防部長阿里爾•沙龍建立的武器發展和技術基礎設施管理局（MAFAT）負責。

以色列公民無論男女，高中畢業後都要服一段義務兵役。STEM課程（科學、技術、工程和數學）得分最高的學生可以申請進入「特比昂」，以滿足公民服役要求，而不是應徵入伍。該計劃的選拔非常激烈，每年只有30-60名申請者能入圍。參加選拔的學生不僅要具備STEM技能，還要具備領導才能、溝通能力和團隊合作能力。

以巴衝突：圖為5月19日加沙市的巴勒斯坦人在檢查以色列空襲後的損毀情況。（AP）

被選中後，他們需要完成一個結構化的軍事和技術培訓項目。學員們在希伯來大學上課，學習數學、物理和工程等嚴格而廣泛的課程，旨在掌握解決多種技術問題的工具。「特比昂」的學員們還與以色列國防軍所有部隊的多個軍事單位進行合作訓練。對於「特比昂」畢業生來說，上過空降學校、學會操作坦克、乘坐艦艇出海、在空軍飛行部隊接受訓練，都是很常見的。此外，每名學生都要進行一個論文項目，提出在訓練期間確定的軍事需要的技術解決方案。比如，「戰利品」裝甲車主動防禦系統就是起源於「特比昂」計劃。

在學術培訓期間，學員們作為一個群體生活在一起，形成一個緊密的網絡，貫穿其整個職業生涯。由於這種跨軍種的軍事訓練，「特比昂」也發展出了跨軍種和跨部隊的網絡。「特比昂」學員們在被任命為軍官後需服役6年及以上時間。許多人繼續接受學術培訓，獲得專業碩士或博士學位，再被分配到不同的軍事單位或研發機構。MAFAT根據每個「特比昂」士兵的技能、訓練和興趣，為其調配現役任務。大部分「特比昂」士兵最後是在與其論文主題相關的項目或單位服役。

2021年5月12日，以色列南部邊境城市斯德洛特，以色列國防軍士兵正在操作一門155毫米自行榴彈炮向加沙城內的預定目標開火。（Getty）

在服役期間，「特比昂」是一支由技術訓練有素的軍官組成的精銳部隊，是以色列軍事行動與國防科技界的粘合劑。他們對軍方的軍事需求和適用科學技術都有第一手的了解，有望能主動利用兩大優勢來發現和解決問題。

「特比昂」的畢業生如果在服役期滿後繼續留在軍隊，通常都會得到晉升，並最終進入高級領導崗位。也有許多畢業生被私營機構僱傭，任職於企業的技術和管理崗位。「特比昂」項目被視為以色列科技行業行政總裁的培育基地，因為以色列大量的科技公司和初創企業都是由前「特比昂」畢業生領導的。「特比昂」培養優秀人才的美譽，反過來又進一步推動了以色列更多頂尖的高中生申請加入其中。

「特比昂」項目成功的關鍵因素可以概括為如下幾點：（1）嚴格且多層面的選拔過程，吸引優秀年輕人才加入並持續培養其綜合能力；（2）軍事應用與學術培訓的獨特結合，強調大局，強調創新的應用；（3）畢業生和後續服役進行精準匹配，使得精英們的創新得到充分應用；（4）「特比昂」計劃被廣泛認為是通往精英職業機會的有效途徑，而良好的職業機會反過來促進了培訓計劃的發展。

當地時間2019年5月4日，加沙，加沙城遭到以色列軍方空襲。以色列國防軍4日發表聲明說，以軍當天轟炸了巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)位於加沙地帶的數個軍事目標。 (Getty)

以色列特殊的生存與發展環境，對其發展基於科技創新的軍事與民用技術提出了很高的要求。事實上，這幾乎是以色列贏得發展空間的唯一路徑。以色列在技術創新方面的超強能力並非天賜，而是來自創新人才及人才培養機制。致力於培養軍事創新精英的「特比昂」計劃，為培育富有創新能力的人才提供了有效機制和渠道。創新精英如同種子，播撒在以色列的軍隊、社會、高校和世界市場，成為以色列創新能力的重要力量。對於已將創新發展作為國家戰略的中國來說，以色列的創新人才培養機制值得借鑑。

最終分析結論：

以色列是空間、人口和資源意義上的小國，但在科技創新能力上卻是大國。以色列培養軍事創新精英的「特比昂」計劃，展示了創新人才培養機制的作用。對於中國培養創新型人才、建立人才培養機制，「特比昂」計劃提供非常有益的借鑑。