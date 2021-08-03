危險的「抗原轉變」　疫情有可能從頭開始？

近來，歐美等國隨着疫苗接種率的提高，相繼放寬疫情防控措施，提振「後疫情時代」的復甦，多國之間已經可以為接種疫苗的旅行者豁免強制隔離措施。

與此同時，雖然這些地區的每日新增感染人數因此直線上升，卻並未造成醫療資源擠兌的現象，病死率也從去年最高的18%降至近來的0.1%，接近流感之水平。

對此，歐美輿論多抱持樂觀態度，認為疫情終於迎來尾聲。然而，細究疫情現況，這種態度實則過於樂觀。

2021年7月，英國約翰遜政府開始分階段全面放寬防疫限制。（AP）

英國放寬防疫遭BBC質疑

就在英國全面放寬防疫限制的同時，BBC於7月25日刊佈BBC 健康科學事務記者加拉格爾（James Gallagher）的文章「英國解封之後是否會成為病毒新變異的溫牀？」引述牛津大學病毒演化專家卡佐拉吉斯博士（Aris Katzourakis）說：「我們可能處於病毒演化的高發階段和英國出現『免疫逃逸』的最糟糕時間結合點」，「我們不知道會否出現，但現在比以往任何時候都更有可能在英國出現病毒變異」。

所謂「免疫逃逸」（immune escape），也即隨着越來越多的人藉疫苗和感染病毒獲得免疫力，病毒也開始變異出躲避免疫力的方法——BBC該文亦引述諾丁漢大學病毒學專家波爾（Jonathan Ball）表示，目前只有部分人口有免疫力，而病毒又仍在流行，這恰恰刺激病毒朝免疫逃逸的方向發展。

我希望變異不會出現，但這是一場大賭博，如果我們現有的寶貴疫苗的防線被突破，我根本不能想象世界會是個什麼樣子。 牛津大學病毒演化專家，Dr. Aris Katzourakis

另一邊廂，英國緊急情況科學諮詢小組（UK SAGE）於7月30日發表數篇報告，就當下寰球疫情現況做出評估，並對未來可能發生的幾種前景做出預測，其中包括但不限於以下三種。

前景一：「成為另一個流感病毒」

病毒在傳播過程中不斷變異，變得傳播性更強，但致病能力及毒力更弱，基本成為類同於流感病毒的又一個新冠病毒。這也是最樂觀的潛在前景。然而這種情況縱然長期而言可能會發生，但短期內發生的可能性微乎其微。

酒吧夜店都全面恢復營業，人們店裏零距離接觸。但單靠高疫苗接種，是否真的足夠保護民眾?（AP）

前景二：持續變異令得疫苗失效

病毒在傳播過程中不斷變異，發生「抗原轉移」（antigenic drift，又譯抗原漂移），變得愈發頑強，最終導致當前的疫苗失敗。這種情況幾乎必然會發生，當下最先發現於印度、儼然成為全球新增病例主體的德爾塔（Delta）毒株，便是因「抗原轉移」而出現。

而在最悲觀的情況下，人們在接種疫苗後，甚至也會出現一種叫「抗原原罪」（original antigenic sin）的情況，也即人們的免疫系統僅對舊有毒株產生反應，即便重新接種針對變異毒株的新疫苗，免疫系統也僅能生產「舊抗體」，而非被誘導生產「新抗體」。所幸的是，目前應仍未出現「抗原原罪」的現象，不過卻存在可能。

7月24日，法國巴黎數以千計示威者上街，反對政府推出強制疫苗相關措施。（AP）

前景三：誕生全新病毒

與「抗原轉移」類似、發生的概率略低的一種情況則是「抗原轉變」（antigenic shift）。在這種情況下，造成當下疫情的SARS-CoV-2病毒會在變異過程中，與諸如CoVs MERS-CoV等其他冠狀病毒相結合，形成一種全新的冠狀病毒，令如今多款疫苗失效——而這類病毒的致死率，可能會遠超SARS-CoV-2病毒，譬如類同於致死率35%、於2014年肆虐韓國及中東的MERS病毒。

與此同時，同樣是「抗原轉變」，病毒也可能經變異而重新從人類傳染至動物，並且在動物之間傳播。倘若這種情況發生，病毒在動物之間的傳播鏈和變異過程，將獨立於人類，直到病毒變異為一種全新的狀態，並再度傳播回人類。此時，人類所使用的疫苗已經適應了人際傳播的病毒，無法應對獨立傳播並變異的「動物病毒」。

簡單而言，「抗原轉移」（antigenic drift）是病毒變異出新的特徵，令疫苗防護效果降低，這是必然會發生的；「抗原轉變」（antigenic shift）則是病毒變異為新病毒，令疫苗和抗體失效，這可能性較低，但依舊不能排除。（維基公共領域via美國農業部）

應對方式？

在以上各類情況下，人們雖然可以在輝瑞/復必泰（BioNTech）等mRNA疫苗的基礎上，針對新病毒的棘蛋白（spike protein）迅速研製疫苗，但在批量生產和廣泛接種之前，又將承受嚴重損失——基本等同於從頭開始再經歷一次疫情，只是疫苗研發時間縮短。

又或者，人們可以於現下加大力度開發並改善「提供交叉保護力」的疫苗，令疫苗面對各類冠狀病毒都具有一定保護力。現下中國國藥、科興等公司便是以這種思路研製新一代疫苗——然而這類面向「所有冠狀病毒」的傳統疫苗，又較難提供高保護力。

「放寬防疫措施」言之過早

需要指出，以上各種情況，都只是「預估」，病毒的傳播和變異，是無法準確預料的。但以上這類情況，卻也是我們現在所能做出的最可信的預判。

是以，一如發達國家的人們常常掛在嘴邊的那樣，「我們終要與病毒共存，遲早要放寬社會上的限制性措施」，不過，是「遲早」而非「現在」。

目前，無論是科興、國藥，還是BioNTech和莫德納，又或是阿斯利康及衛星V疫苗，都可以相對有效地預防重症/死亡，卻也都無法有效切斷傳染鏈。換言之，現有疫苗尚未能起到「群體免疫」的效果。

更何況，我們現在的疫苗接種水平，還遠遠未達到安全水平。各國亦存在不願接種疫苗的情況（如下圖表所示）。

據英國政府8月1日數據，英國有57.71%國民已接種兩針疫苗（3,846.4萬人次）；據美國疾控中心8月2日數據，美國國民完成兩針疫苗（或一針強生疫苗）接種率則為49.6%（1.649億人次）；常被人稱道的以色列，第二針接種率為62.13%；而目前全球接種率最高（論單針計算）的國家加拿大，完成第二針疫苗接種的國民也僅佔全國人口比例59.39%。

中國方面，內地僅公佈接種總劑次。據中國疾病預防控制局數據，截至8月2日，內地共接種16.89億劑次（總人口比重119.61%）。作為參照，英國共接種8,534萬劑次（總人口比重128.04%）。

全球維度，據Our World in Data所整理的數據，截至8月2日共接種41.8億劑次，且每天接種3,970萬劑。然而，僅有約14.7%的全球人口完成了兩針接種（又或是強生等僅需一針的疫苗）。即便是按至少接種一針計算，全球覆蓋率也僅為28.5%——而這個數字在低收入國家，則僅為1.1%。

所以，病毒傳播未被阻斷，病毒便會一再變異。每多一次傳播，就會多一次變異的幾率，乃至發生「抗原轉移」的情況，令疫苗防護力減弱。而今即便是接種了第一代疫苗的人，依然會感染Delta等變異毒株，便是最大例證。若是待得病毒發生更嚴重的「抗原轉變」，形成新的病毒，屆時現有疫苗所誘發的抗體就都有失效的可能。

正因如此，歐美部分國家在現在就迅速放寬社會限制措施的決定，是令人堪憂的，這也是英國緊急情況科學諮詢小組和BBC都頻繁發聲警告的原因。

百步半九十。面對新冠肺炎疫情，我們仍未迎來可以鬆懈的時刻。嚴格的物理隔離和社會限制性措施，依舊是必要的，只有盡力降低病毒傳播，才能降低病毒變異的潛在風險。

與此同時，各方有必要一面繼續接種第一代疫苗，解決重症和死亡的威脅；一面協助欠發達地區獲取並接種疫苗，補齊「全球抗疫的缺口」；另一面，亦需確保第二代乃至第三代疫苗的開發進程，能夠比人們「養盅」的速度更快。待得疫苗能夠更為有效地阻斷病毒傳播，才能在安全的前提下，臻至「群體免疫」。