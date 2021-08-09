日台關係・三｜日本干涉兩岸武統與否的「琉球因素」

2021年7月30日，李登輝逝世一周年，不僅包括蔡英文在內的台灣政治精英紛紛表態追悼，安倍7月28日的表態也引發關注。

實質上，對安倍而言，種種論述的關鍵用意，與近期麻生太郎、岸信夫、中山泰秀等人的涉台言論相同，即在修憲、台海飛彈危機、日本支持台灣等詞組圍繞下，渲染自衛隊干涉台海的可能，既為國內右翼氛圍服務，也試探美國立場。

自衛隊干涉台海的前提

而之所以會有這般試探需求，與日本對國際變局的感測相關，即兩岸爆發武統的可能性越來越高，而在中美博弈加劇的氛圍下，美國會否要日本做台海馬前卒，抑或在兩岸統一後，再成中美新前線。

2020年李登輝逝世時，日方派遣訪團弔唁李登輝，成員也包括日本前首相安倍晉三的胞弟、日本眾議員岸信夫（左一）。（中央社）

平心而論，就當今日本實力而言，若無美軍或他國部隊相伴，光憑自衛隊蚍蜉撼樹，絕無可能在「武統」時發揮關鍵阻卻作用，畢竟台海問題歸根結柢，仍是實力大小決定發言順序，日台軍雖說近水樓台，卻皆非解放軍對手，至多在衝突發生時被動響應，不存在先發制人的戰略空間。

而由解放軍的視角觀之，武統已非能力問題，而是意願選項之一，之所以被束之高閣多年，原因有二，一是北京不願放棄和平統一的任何可能；二是如何降低與管理武統成本，中美眼下仍無共識與談判空間，北京更多是以放長線釣大魚的方式，持續建設自身發展，欲借中美實力差距，緩慢將美國擠出台海。

在此境況下，仰賴美日安保同盟的日本不可能毫無所感。安倍等人雖對台言詞懇切，內心卻也洞若觀火：在美國圍堵中國的戰略藍圖中，日本、澳洲、關島、菲律賓皆屬華盛頓的地緣從屬，平日裏建構島鏈包圍網，「台海有事」時則角色更重。但比起其他地區，日本還多了一重焦慮，即倘若美國在美日安保體系的框架下，要求日本共同干涉武統，日本恐將付出慘痛代價；但若兩岸統一，台灣將失去中美博弈間的地緣樞紐身分，日本或將成為中美「新前線」。

首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議29日登場，日方安排的神秘嘉賓前首相安倍晉三（前排左）致詞時強調台灣非常重要。（中央社）

換言之，在安倍等右翼政客眼中，「台灣」與「李登輝」性質相同，是工具而非目的，是手段而非目標，前者用來調控中美日三角關係，後者則消費台灣的親日情感。安倍等人屢在台海議題上突破過往底線，故而會有「美國不支持台獨」等相關表態，顯示美國短期內不打算在台海上「不顧一切」；同時又有7月的美日「東方之盾」軍演、9月的英國「伊利沙伯航母」打擊群航抵日本，皆為美國對日本的安全愛撫。

琉球的關鍵地位

但平心而論，上述舉措不過暫時拉長戰線，美國終有一日，要在台海同中國攤牌，日本也得面臨介入與否的相關掙扎。而雖說其心懷「成為新前線」的恐懼，但若為此貿然介入台海，恐讓日本付出更慘痛代價。

英國航母與解放軍山東艦隔海相望：

以務實軍事條件觀之，武統台灣的發生，將有極高可能遵循以下路徑：海峽對岸的解放軍炮兵單位發射優勢炮火，掩護兩棲機械化旅在內的集團軍登陸台灣，搶佔時間控制枱灣港口與機場，保障後續登陸進程；而台軍由於相對缺乏機械化武器裝備、現代化炮兵火力，加上訓練不足、士氣低落，基本上極難在第一時間抗阻解放軍。

故當美日反應過來時，其面對的極有可能是，一個已逐漸被解放軍封鎖海空的台灣。在此境況下，倘若美國要求日本自衛隊介入，則陸上自衛隊可謂毫無用武之地，畢竟運送首先就是極大問題；海上自衛隊雖有一定反潛能力，但受限「專守防衛」原則限制，其打擊能力實與台軍所差無幾，能否衝破解放軍的海上封鎖也是一大疑問。

首里城正殿朝向西方，據說因為中國位於琉球的西方，朝向西方等於對中國帶著宗主國的敬重感。（instagram@ taltokki）

而航空自衛隊雖說陣容華麗，有超過20架F-35等新機種，卻依舊受到「專守防衛」原則限制，在空對地打擊能力上有所不足，雖說勉強可在對海打擊上起到突破封鎖的些許效果，但面對規模超越美國駐亞太地區空軍的解放軍空中部隊，其極難掌握制空權；而有鑑於武統發生後的台灣已無機場可供起降，空中自衛隊只能向南方的九州島與琉球基地部署，並靠着空中加油飛往台海戰場，但如此一來恐將產生新問題：第一，九州島距台相對遙遠，加油壓力比琉球機場更沉重；第二，琉球基地本就是規劃給美軍使用的，上百架空中自衛隊軍機難以在此快速起降，形同虛設。

歸根結柢，介入武統對日本而言，不僅不切實際，還將以削弱本土防禦為代價。對美國來說，擺在其眼前的乃是「面子」與「裏子」的抉擇，倘若在武統發生時什麼都不做，其實不過威信掃地；但若出手打擊解放軍，不僅無法阻止武統進程，更將引發前者報復式反擊亞太美軍基地。

在此境況下，如若日本自衛隊配合美軍介入武統，則琉球美軍基地恐成解放軍第一打擊目標。

眾所周知，有鑑於過往併吞歷史與日本社會歧視，「琉球獨立」的聲浪始終未消，美軍基地佔地、軍機起降噪音、美軍犯罪引發的相關爭議，更讓當地民眾與日本中央離心。如若因解放軍打擊，致使美軍基地撤出，琉球恐將進一步要求自主空間，邁向半獨立之路，屆時恐讓東北亞地緣格局迎來新變動，日本也要在後美軍時代，尋求新的國家生存路。