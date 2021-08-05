日台關係・二｜台海趨勢無本質改變：日本無法回答兩個根本問題

近來日本和台灣互動頻繁，日本涉台言論屢有出格之處。



8月2日，日本防衛大臣岸信夫在接受採訪時，特別強調應更加關注「台灣的生存」。

7月，日本政府打破慣例，在2021年版《防衛白皮書》中首提「台灣穩定」問題。

7月5日，日本副首相兼財務大臣麻生太郎在東京發表演講稱，中國如侵略台灣，日本依安全保障相關法規，有可能行使受限的集體自衛權。他稱台灣如發生大問題的話，日本完全有可能捲入「存亡危機」，在這種情況下，日本及美國必須共同保衛台灣。

6月28日，日本副防衛相中山泰秀在美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）演講時表示，日本和台灣在地理位置上很接近，如果台灣發生什麼事情，將影響到美軍及其家屬駐紮的沖繩，因此面對北京方面對台灣施加的壓力，日本與美國有必要「覺醒」，並將台灣作為「一個民主國家」加以保護。

而日本防衛大臣岸信夫5月24日接受傳媒訪問時說，台灣的和平與穩定直接與日本有關，「我們正密切監視中國與台灣的關係，以及中國軍事活動」。

「日本台灣交流協會」代表泉裕泰8月4日赴李登輝安眠處追思致意，希望李登輝「務必持續守護日本與台灣的和平以及繁榮」。（Facebook＠日本台灣交流協會）

岸信夫近來對有關台灣情勢的發言不斷，他6月23日與德國防長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer，俗稱AKK）進行視頻會談時，便強調台灣周遭情勢安定對日本跟國際社會都很重要。6月16日岸信夫在東盟防長擴大會議也表達過類似意見。

岸信夫6月初稍早告述歐洲議會安全保障及防衛小組委員會，指中國一直在大幅增加國防預算，國際社會必須齊聲向中國表達意見，「有關台灣情勢穩定，對國際社會來說也很重要」。

6月1日，岸信夫與美國印太司令部司令阿奎利諾（John C. Aquilino）舉行會談。雙方稱，考慮到中國的「軍事壓力」，就台灣海峽和平與穩定的重要性達成一致。而今年4月，美國總統拜登（Joe Biden）和日本首相菅義偉發表的聯合聲明中也提到，「我們強調台灣海峽和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題。」

李登輝2020年7月30日逝世，日方派遣訪團弔唁李登輝，成員包括日本時任首相安倍晉三的胞弟、日本時任眾議員現任日本防相岸信夫（左一）。（中央社）

從日本政要的表述來看，大有為台灣出頭、介入台海之意。安倍近日稱世界上沒有任何政客像李登輝這樣為日本着想，如果情況允許，他希望赴台到李登輝墳前弔唁，更是將日台親密關係推向了高潮。

台灣的國際空間有限，自然希望與日本站隊。這也是過去很長時間台灣當局所努力的方向。目前的變化，則是日本愈發積極對台表態。

日本各界之所以頻繁表態原因有三。一是對美國有所交待，配合美國對華輿論施壓的方案；二是對北京以攻為守，希望通過此類措施，令中國確保日本的利益不受損害；三是日本非常不願見兩岸統一，這對日本的地緣戰略有利，且仍認為美國可以阻止兩岸統一。

面對中國的崛起，日本依舊處於轉變期，還未完全接納；而對於由中國主導的東亞秩序，日本亦仍充滿相當程度的擔憂。是以寄望於美國至少可以延緩中國的崛起，對中國形成一定的牽制。

美日這類做法，也給了台灣民進黨當局一些希望。

4月16日美日領導人在華盛頓舉行會談後發表聯合聲明，其中強調了「台灣海峽和平穩定的重要性」。菅義偉4月21日說，上述聲明 「根本沒有預設軍事參與」。圖為2021年4月美日領導人在雙邊會晤之後共同出席新聞釋出會。（Getty Images）

但是，目前看來這些希望未能改變大局走勢，台海形勢依舊越來越受到北京的主導，美日在越發頻繁地與北京爆發輿論衝突之餘，依舊缺乏實質行動。這也是台灣當局仍然充滿戰略不安的根本原因。

其實，日本需要回答的核心問題，仍然是「是否承認台灣獨立」及「是否要替台灣出兵」？或許日本會大概率與美國一樣，逐步背棄一中政策，令美日兩國的「一中政策」逐步空心化。不過於形式上，美日幾乎無可能與台灣有官方關係的承諾；於實質上，也無法做到為了台灣而與大陸爆發軍事衝突。

而美國最近派出副國務卿舍曼（Wendy Sherman）訪華、防長奧斯汀（Lloyd Austin）訪問新加坡，都明確做出「不訴求與中國衝突」的表態，這固然是「政治正確」，但拜登這一屆政府也確實寄望於藉盟友力量圍堵中國，而非與之爆發正面衝突。而如果美國沒有出手，日本根本不會有出手的空間；即便美國出手，日本也會有所猶豫。

日本美國的民意需要對華強硬的政府，台灣的民意也需要一個抵抗大陸的政府，是以在未發生統一之前，民選政治人士都會借表態收穫各自民意。是以，日本和美國對台灣的聲援，會令北京不悅，但只要既不能承認台灣獨立，又依舊不願與大陸發生軍事衝突，就不會改變「台灣被統一的壓力越來越強」的現實趨勢。