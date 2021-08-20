北京要警惕拜登民調的持續下滑

美國總統拜登（Joe Biden）剛上台後，疫情防控力度和經濟刺激計劃的確抬升了他的支持率至50%以上，但是由於疫情反彈和經濟復甦乏力，他的民調也開始走下坡路。現如今外交上又出現了阿富汗問題上的失策，又一次拖累了他的民調，擾亂了下半年的對外佈局。如果這種民調態勢不變的話，很有可能會影響他內政外交上的一些決策，包括亟待尋求變化的對華關係。



美國在阿富汗倉促撤軍導致的亂局再次拉低了拜登民調。根據路透社和益普索（Reuters/Ipsos）8月16日公布的民調，拜登的支持率已經由53%下降至46%，降幅是7個百分點，主要和美軍倉促撤軍有關。

根據民調機構莫寧諮詢（Morning Consult）和政治新聞網站Politico在8月16日公布的民調，49%的美國人支持撤軍，而在4月份這一比例高達69%。也就是說，美國人還是支持撤軍的，只不過美軍倉促撤離導致的亂局讓這一支持率下降了20個百分點。而根據市場調研公司益普索公布的另一份民調，美國選民對拜登應對阿富汗局勢手法的支持率是44%，低於三位前任。很大一部分選民認為美國應該按計劃撤軍。

49% of voters back the withdrawal of U.S. forces in Afghanistan, down 20 points since April. https://t.co/YwZFA493k3



*Poll conducted Aug 13-16, 2021 pic.twitter.com/9nDoRKGm16 — Morning Consult (@MorningConsult) August 17, 2021

美國民意調查機構拉斯穆森報告（Rasmussen Reports）最新民調顯示，拜登支持率為45%。但是，就拜登執政後的國家發展方向而言，63%的選民認為處於錯誤的方向。FiveThirtyEight和RealClearPolitics最近的民調也顯示，拜登支持率跌破50%。

值得關注的是獨立選民對拜登支持率也在下降。根據莫寧在8月初的民調，拜登在未決選民或中間選民當中的支持率下滑了18個百分點。而最近的YouGov/The Economist民調也發現，48%的獨立選民不滿意拜登總體執政表現，比8月初增加了4個百分點。

雖然不同民調機構的方法和對象不同，但拜登民調呈現一個下滑的趨勢。

前總統特朗普（Donald Trump）同期的民調也只有38%，整個任期內的支持率也沒有超過50%。前總統奧巴馬（Barack Obama）和小布殊（George W. Bush）的同期民調分別高達59%和56%。拜登當前的支持率相對處於積極的一面，畢竟總統的支持率只要能夠維持到45%以上，還算正面。

但是，不同的時期存在不同的挑戰，選民對拜登的期待值很高。當前拜登民調走勢如果保持不變，會給他帶來一些執政壓力。尤其是當前美國國內積累的問題太多，比如提振經濟、疫苗接種、疫情防控，基建方案的推動，任何一方面出現問題都有可能拖累拜登民調。

美軍控制的喀布爾機場，已經是美國國內和盟友關注的焦點：

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此次拜登單方面加速撤軍，沒有和盟友充分協商，主要還是優先考慮國內政治因素，迎合兩黨選民。但這一失策導致的民調下滑以及對盟邦釋放的負面訊息，都會困擾拜登政府以人權和民主為核心的價值觀外交路線。

為了維護這一路線的合理性，拜登政府不排除繼續採取對華強硬舉措。這一點值得北京警惕。

上半年，從台灣、香港、新疆、科技和人權等層面，拜登政府聯合盟邦，造勢已久，下半年也不希望這種勢頭下的對華佈局受到影響。比如，今年的二十國集團（G20）峰會和白宮主導的「民主峰會」，阿富汗議題免不了讓白宮分心，圍繞中國的價值觀外交議題設置有可能受到影響。

2021年8月16日，美國總統拜登返回華盛頓，在白宮發表阿富汗問題講話。（AP）

在這種形勢下，為了贏回盟邦信任，轉移內部執政壓力，拜登對華強硬的策略短期內不會改變。而且，15個月以後就是中期選舉，直接檢驗民主黨政府的執政表現。共和黨右翼也不會放過任何一次借中國議題加大對拜登施壓的機會，讓形勢向有利於自己的方向發展，直至2024年大選。所以，在美國國內政治捆綁對華外交決策的背景下，北京還是要做好中美關係持續低迷的準備。