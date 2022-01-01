讓人失望的拜登　活在泡沫中的民主黨

踏入2022年，執政近一年的拜登不得不面對一個他難以接受的事實：在他任內因新冠病毒死去的人數行將超越特朗普任內的總數。在Omicron變種導致疫情數字急漲的背景下，美國人發現自疫情之初就出問題的檢測短缺依然未解，拜登自己也不得不承認聯邦政府的反應的確慢了半拍。相比起輕忽疫情、推廣不實療法、提出「注射漂白水論」的特朗普，主打恢復管治專業的拜登似乎沒有表現得比其前任更好。



疫情反覆不止，只是美國人對拜登深感失望的其中一環。自阿富汗撒軍亂局之後，拜登民望一蹶不振，是為執政一年後民望第二低的總統，只比特朗普表現好一些。

電視上喀布爾機場的畫面，固然在美國人心中留下深刻印象，但向來不太關心外交且支持撤軍的美國人，對拜登最感失望的，還是其國內政策。

抗疫未見成功

在處理疫情方面，拜登幾乎獨沽一味的信賴疫苗，輕忽了其他抗疫措施。其在7月4日美國獨立日談話中慶祝「從新冠病毒獨立出來」（independence from covid-19）的豪言，如今看起來與特朗普在疫情之初將病毒與流感相比之語差距不大。

當然，在高度權分的美國，拜登抗疫未如眾望的一大原因依然是共和黨人。目前，拜登三道聯邦疫苗接種令也因保守派的官司而困在法院之中。當中有關醫療人員的疫苗接種要求，以及大公司僱員的檢測或疫苗接種要求，將於1月7日登上最高法院的台前。雖然最高法院多有保護企業和州政府推行疫苗令的歷史，但聯邦政府的全國性命令將會涉牽到聯邦和行政部門有否越權等複雜問題，使拜登的政策前途未卜。

雖然疫苗接種路阻的責任不在拜登，但人們難免心理上會將疫情不止的矛頭指向白宮。

聖誕前夕，紐約市市民輪候新冠檢測。（AP）

救市惹通脹 立法皆路斷

除了抗疫讓人失望之外，拜登的其他國內政策在人們眼中也是乏善可陳。在上任之初，民主黨獨力通過了高達1.9萬億的救市法案，當中的額外失業救濟金被人認為是美國本年以來各行業人手不足的一大原因，而與其他發達國家作對比，美國的高額放水也成為了其通脹高企的緣由。

最近的民調都顯示，絕大多數美國人都察覺到民生消費品的價格上漲，對美國經濟前景表示擔憂，而拜登的經濟政策滿意度也低於奧巴馬和特朗普上任一年後的水平。

面對本年人口普查後共和黨州當局以對自己有利的方法劃分選區、近廿個州已通過數十條法例使投票更為困難，以及至少16個州議會將無黨派選舉當局的權力加諸己身，白宮與國會民主黨人都無力推動聯邦層面的投票權立法。目前，兩個相關立法已用簡單多數通過眾議院，但在兩黨議席平分的參議院，60席的反拉布門檻就決定了民主黨沒有共和黨人的合作不能通過相關法案。

在民主黨溫和派不願取締反拉布門檻、共和黨人又無意配合之下，拜登保障投票權的選舉承諾早已胎死腹中。

同樣問題也出現在移民制度改革和弗洛伊德事件後的警隊改革之上。至本年年底，民主黨人已三度嘗試將移民制度改革的條文加入可繞過拉布的開支法案中，卻因其被判定為與開支無關而被阻。而警隊改革的兩黨談判早在9月失敗告終。

在參議院的拉布局限之中，基建、稅制、福利、社會開支、氣候等直接與政府開支相關的項目，就成為了拜登僅有可能達成的政策目標。

國會兩院雖由民主黨控制，但黨內分歧使拜登政策主張難以成事。（AP）

黨內談判變亂局 基建政績無人理會

在傳統修橋補路的基建層面，相較於「只談不做」的特朗普，拜登的白宮的確促成了共和、民主兩黨達成1.2萬億基建法案的通過，在不同項目中也構成了美國史上的最大投資案。單是這個法案的通過，客觀上已能成為拜登任內的最重大政績。

然而，民主黨的政策要求眾多，其不得共和黨同意的稅制改革、福利、社會開支、氣候等目標，都全數收歸原高達3.5萬億的《重建更好未來法案》（Build Back Better Act）之中。在較保守州份的同黨議員反對聲中，民主黨人在國會山和白宮門庭之中上演了連綿數月的談判與內鬥，法案價格大減至1.75萬億美元之餘，當中各主要項目也被拆解得支離破碎，而類似對民主黨州政府有利、卻着益最富有者的州稅減免額被暗渡陳倉，更突顯出部分民主黨人的自利心。至今，法案依然未得通過，而持反對意見的民主黨參議員也堅定了立場。

在此背景之下，《重建更好未來法案》不但成為了民主黨人宣傳惠民政策中的極大公關敗筆，其談判之亂象也蓋過了基建法案的成功。最終，上任近一年之後，拜登在民眾的心中似乎已為了一個一事無成的總統。相較於懂得製造政治話題的特朗普，拜登的低調執政更加深了人們對他的這種印象。

西維珍尼亞州民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）在聖誕節前夕表明不會支持《重建更好未來法案》。（AP）

政治議題被騎劫

另一邊廂，在民主黨公關不力之際，政治議題卻由共和黨人繼續主導，無論是在「民主黨花大錢造成通脹」，還是在「批判性種族理論」的學校教育爭議之上，亦是如此。在公眾輿論之中，民主黨的形象幾與其左翼進步派等同，使管治未見成效的民主黨進一步失去中間派選民。

但活在自製的泡沫之中的部份民主黨依然不願接受共和黨負面宣傳的效力。例如他們就不假思索地繼續以「Latinx」（即「拉丁裔」）等不作性別二分的人造語詞去顯示自己的文化進步性，不顧只有2%拉丁裔美國人會以「Latinx」自稱的事實。在這種離地形象之下，民主黨已逐漸失去其在拉丁裔選民中的優勢。

民主黨的失敗，在美國結構性的兩黨制中，當然有利於共和黨在2022年重奪國會其中一院或兩院，甚至是在2024年重奪白宮。

在共和黨只有意識形態主張、個人崇拜和反民主傾向的背景之下，民主黨以實際政策超越兩黨文化戰爭的嘗試失敗後，同樣面臨失敗的將會是拜登上任以來一直希望挽救的美國民主體制。而當美國體制再一次被證明不能有效運作，其外部化內部問題的潛在走向，絕對值得遠在海外的他國人民擔心。