美軍對華新戰略｜「馬賽克戰」劍指南海

在21世紀的第二個十年，隨着中國軍事力量的快速崛起，加之美國對全球安全態勢的研判發生轉變，認為恐怖主義已不構成其主要威脅，一系列針對中國的軍事戰略應運而生。



「馬賽克」戰即是其中典型。

2017年，美國戰略與預算評估中心（CSBA）和大西洋理事會（ACUS）聯合提出「馬賽克」戰構想，背景是在21世紀的某一年介入「由南海領土爭端引發的一場有限規模的戰爭」，並期望這一構想能幫助美軍在軍事衝突中佔據優勢。

當年8月，美國國防高級研究計劃局（DARPA）在前述構想的基礎上，正式公布「馬賽克」戰作戰概念——「贏得或遏制未來衝突的升級概念」。

DARPA稱，「馬賽克」戰是集中應用高新技術、利用動態、協調和具有高度自適應性的可組合力量，同類似搭積木的方式，將低成本、低複雜度的系統以多種方式鏈接在一起，建成一個類似「馬賽克塊」的作戰體系。

2019年，DARPA發布《馬賽克戰：恢復美國的軍事競爭力》報告，對「馬賽克」戰提出更高要求，明確將通過打造一個以具有先進計算能力為基礎的傳感器、前線作戰人員和決策者組成的具有高度適應性的網絡，根據戰場情況的變化和作戰需求，迅速自我聚合和分解，完成各種作戰任務。

2020年，CSBA發布《馬賽克戰：利用人工智能和自主系統來實施決策中心作戰》報告，對「馬賽克」戰作了更為詳細的描述。報告中說，將用「數量更多的、體積較小的、功能較少的作戰單元，納入更多無人系統、自助系統和人工智能元素，通過實施以馬賽克戰為特點的決策中心戰來戰勝對手。這種以決策為中心的作戰模式可以給敵人造成多個困境，以阻止他們打到目標」。

無人系統是「馬賽克戰」的關鍵要素。（微博@伊爾庫茨克航空工廠）

中國媒體曾刊文指出，美軍這一作戰構想的提出，主要出於四重考量。

一是有效應對日益增長的「反介入/區域拒止」挑戰，破解中俄兩國特別是中國不斷強大的該能力，實現美軍在作戰行動中的火力/行動自由。

二是尋求建立並長期保持美軍的技術領先優勢。二戰結束以來，美國先後提出三次抵消戰略，第一次是以核優勢抵消常規力量優勢，第二次是以訊息化的質量優勢抵消機械化的數量優勢，第三次則謀求建立某種持續創新的新常態，以確保美軍的長久優勢。

三是脱離武器裝備集成化發展模式。目前美軍的武器裝備已實現流水線生產、集成化總裝，但在產品功能不斷拓展、性能不斷提升的背後，是日益放大的開支和漫長的研發周期，這令美國不堪重負。

四是跳出過去「系統之系統」的體系集成模式。可以看到，「馬賽克」戰高度強調單元性和自主性，目的即是削減在體系層面的功能冗餘。

迄今為止，儘管「馬賽克」戰尚未進入美軍的作戰條令，但其內涵界定逐漸清晰，力量體系的構成與編程逐漸成型，指揮控制與管理方式逐漸確定，已可視為一個基本成型的作戰概念。

並且美軍各軍種對這一構想反應積極，以空軍為最先，其他各軍種相繼開展了不少相關的討論和研究，未來至少將成為美軍在西太區域的主要戰法。