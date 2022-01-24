美軍對華新戰略｜棄用「C4ISR」

1月15日，美海軍俄亥俄級核潛艇「內華達」號罕見露面，公開停泊關島海軍基地，被認為是在向中國釋放信號。隨着中國軍事實力的增強，美軍一直在積極應對，為此推出多個新的作戰構想。



進入新世紀以來，美軍最鮮為人知的標籤之一，便是「C4ISR」。C4ISR是一個集成系統的總稱，其中C代表指揮、控制、通信、計算機，因英文開頭字母均為C，故稱為C4。I代表情報，S代表電子監視，R代表偵察（C4: Command, Control, Communications, Computers; ISR: Intelligence, Surveillance and Reconnaissance）。

作為訊息化作戰平台，C4ISR被視為美軍的神經中樞，是其戰力的倍增器。2001年，美軍又在C4ISR中增加「殺傷（kill）」，形成C4KISR概念，亦即「從發現到摧毀」的一體化作戰殺傷鏈。

這是一個極為垂直的指揮系統，單鏈條涵蓋偵察、監視、情報、計算、通信、指揮、控制、殺傷等各環節，在「極其放任的環境中」，美軍操作員甚至可以在本土基地的辦公樓裏，操縱無人機在中東獵殺恐怖分子。

在美軍的歷次局部戰爭中，C4ISR發揮了重要作用，如在中東戰場的低烈度衝突中，美軍依靠其高效指揮平台，對反應遲緩的中東軍隊造成嚴重打擊。

之前美軍無人機在阿富汗誤殺平民引發各界譴責，其操作員自稱工作就像玩遊戲一樣，在美國本土操控無人機出現在中東多國以及部分非洲國家的上空，「我們的工作就是瞄準、點擊、射擊」，「按下一個按鈕就可以讓千里之外的目標灰飛煙滅。」這固然是殘酷的案例，但從一個側面體現出美軍C4ISR鏈的高效和簡潔。

拉登在巴基斯坦的藏身之地。（Getty）

不過面對安全格局的改變，美軍正在考慮對C4ISR做某種程度的棄用，以使其繼續對潛在威脅保持優勢。

多種訊息顯示，美軍正在建立一套空、天、網絡空間傳感器組成的一體化「殺傷網」，通過將傳感器數據與其他數據網絡快速整合，確保拒止條件下訊息的持續穿透組網能力，以便在更快時間、更廣空域內實現發現、鎖定、跟蹤與評估能力，從而更高效地制定戰術決策，更快地實施打擊。

該「殺傷網」將實現其基本組成系統，即信號情報（SIGINT）、網絡戰（CW）、電子戰（EW）和武器，在硬件和軟件上的集成融合，也將實現C4ISR概念（指揮、控制、計算機、通信、情報、監視和偵察）到SNAI（傳感器、網絡和人工智能） 的演變。

這種演變的背景是，在美軍新的作戰構想中，C4ISR已變得極為脆弱。這一殺傷鏈的優勢在於簡潔高效，而缺點這是任一環節出現故障、錯誤，或被地方干擾、摧毀，都將導致鏈條斷裂，從而致使整個鏈條功能失效。

在中東戰場，當地軍隊缺乏足夠的立體作戰能力，無法對C4ISR造成有效干擾，這是美軍取得戰果的重要原因。但當對手變為中國或俄羅斯，美軍的殺傷鏈難以保持安全無虞，對其有效組織戰力形成深度威脅。

而「殺傷網」的關鍵則在於其節點高度分散，具有良好的韌性和較多的冗餘節點，沒有缺之不可的關鍵節點。這使得對手很難對「殺傷網」進行致命破壞，即便其中部分節點遭癱瘓或出錯，也不影響美軍發揮整體作戰效能。