美國運動員比拜登政府更能維護美國正面形象

2月14日晚上20時許，中國運動員徐夢桃頂住壓力，以一個近乎完美的動作，成功贏得了2022北京冬奧會自由式滑雪女子空中技巧項目的金牌。比賽結果出來後，感人的一幕上演，美國選手考德威爾（Ashley Caldwell）走向徐夢桃，向她表示祝賀，並與激動的徐夢桃緊緊地抱在一起。

考德威爾一邊親暱地稱呼徐夢桃為「桃桃」，說「我真為你感到驕傲！」一邊祝賀徐夢桃在自己家鄉贏得了奧運冠軍。作為徐夢桃的競爭對手，考德威爾雖然發揮不佳，沒有贏得獎牌，但她「友誼第一，比賽第二」的國際奧林匹克精神，已經贏得無數中國和世界人民的讚許。

有些人為考德威爾和徐夢桃的擁抱而感動流淚，她們向全人類傳達了友好、團結的正向價值觀。中國網友也紛紛為美國運動員考德威爾的行為點贊，不少人對此評論：「這才是奧運本來的樣子」，「這才是人類應該有的樣子」，「這才是奧運精神」。可以說，很多人因為考德威爾的友好行為，對美國產生了正面印象。

無疑，考德威爾維護了美國的友好形象，她比拜登（Joe Biden）政府更得民心。與考德威爾不同，近幾年華盛頓一直在以「敵視」的眼光看待中國復興，不斷用各種手段圍堵、打壓中國發展，淋漓盡致地展現了美國霸道、不光彩的國家形象，美國原有的光輝形象走向暗淡。

如面對中國華為在5G領域的超前發展，華盛頓不是像考德威爾一樣展現風度，對競爭對手錶示祝賀，相反它氣急敗壞地向華為發起了攻擊，用政治手段干預經濟科技的正常發展，急欲將華為公司置於死地。美國白宮這種看不得別人比自己好的心態，十分低級、陰暗，令人不齒，是赤裸裸地往美國臉上抹黑。

中國選手徐夢桃奪金後，美國選手考德威爾激動與徐夢桃擁抱，表示祝賀。（中國央視視頻截圖）

因此在白宮操作下，中國人對美國的好感急劇下降，美國的國家形象變得糟糕。原來很多對美國讚賞有加的中國人開始認識到美國的另一面，他們已很難像以前一樣表達對美國的喜歡和支持。越來越多的中國人明白，華盛頓為了永保「美國第一」，將全力遏制中國走向現代化和復興。

華盛頓沒有考德威爾一樣的胸懷，樂於與對手公平公正的競爭，並能夠為對手的成就感到驕傲。從近幾年白宮的作為看，顯然華盛頓容不下中國在各方面趕超美國。拜登政府不僅繼承了特朗普（Donald Trump）政府對中國的敵視態度，更從國際層面構建圍堵中國的包圍圈，意圖聯合盟友形成新的反華同盟。

政治永遠是黑暗的，人性永遠是美好的，白宮和考德威爾的不同行為再次證明了這句話的正確性。美國人民與中國人民一樣追求公平、正義、善良、友好，兩國人民在共同的國際規則下，可以公平公正的競爭並形成友好的情誼，相互為對方喝彩。北京冬奧會的感人瞬間，讓大家看到了全人類不分國家、種族，走向「更團結」的可能。

為什麼國際奧委會要堅決擺脱政治干擾，堅定支持中國舉辦北京冬奧會？根本還是要展現國際奧林匹克運動的新精神，讓全人類在體育競技中培養友誼，真正實現「更團結」。雖然拜登政府現階段還無法向美國運動員考德威爾學習，學會與中國友好競爭，但考德威爾與中國運動員徐夢桃友好擁抱的情景，還是增強了人們對中美關係未來發展的信心。

人性是相通的，中美友好符合大多數人的利益，也是大多數人的美好期待。中國人常說「得民心者得天下」，白宮的政治人物早晚會明白，像考德威爾一樣展現風度，贏得民心，才是維護美國形象和美國利益的最佳做法。