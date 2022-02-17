北京冬奧｜中國短道速滑成績不及韓國　王濛斥國家隊選人有問題

北京冬奧中爭議不斷的短道速滑賽事，終在昨晚（16日）結束，總結短道速滑9個項目，韓國以2金3銀成為大贏家。

中國雖在前期早早搶下2金，最後只得此項總成績第二，讓中國名將王濛在轉播比賽任評述時直斥：「中國隊選人有問題。」



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短道速滑男子5000米決賽中，中國隊本有望爭奪獎牌，可是21歲小將孫龍突然出現嚴重失誤，轉彎時失平衡摔倒，獨自飛出賽道。

最後中國在最後一棒任子威力追下，仍在5支爭冠隊伍中敬陪末席，韓國隊得到銀牌。曾出任速滑和短道速滑國家隊教練組長的王濛也在直播時不客氣批評：「中國隊選人有問題」、「不是能力問題，是你派人有問題。」

曾出任速滑和短道速滑國家隊教練組長的王濛。（Getty Images）

短道速滑最後一個項目女子1500米決賽，中國女將韓雨桐成爭牌最後希望，雖然她在開段遠遠拋離對手，但最後6圈氣力用盡，只得第7名，韓國選手崔敏靜摘下金牌。

王濛本在比賽間讚美國家隊戰術，隨即改口：「唉，我都不懂，這是在滑甚麼，這樣怎麼跟崔敏静競爭啊，教練到底是怎麼設計戰術的。」同時另一位評述，曾在冬奧創短道速滑2連霸的周洋也加一句：「反正我在決賽也沒有這樣滑過。」

中國接連在兩個項目失落獎牌，連帶將短道速滑獎牌榜首位置拱手讓予韓國。王濛曾在冬奧奪得4金1銀1銅，是中國隊史上第一人，也曾在世錦賽共得18金10銀3銅，榮登速度滑冰界歷來最成功選手之列，她在中國和速度滑冰界地位崇高。