北京冬奧︱速度滑冰場上演美俄大戰　俄羅斯選手舉中指慶祝惹爭議

美國跟俄羅斯的國際關係向來緊張，日前兩國代表在北京冬奧男子速度滑冰團體追逐賽中碰頭，其中一幕便引起熱議。
俄羅斯奧委會（ROC）在男子速度滑冰團體追逐準決賽惡鬥美國，贏出一方即晉級決賽，坐銀望金。
ROC結果以3分36.62秒成績完成，以0.43秒之差勇挫對手，同時打破奧運紀錄。
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衝線之後，ROC運動員艾度舒堅（Daniil Aldoshkin）相當激動，他先握拳振臂高呼，然後雙手舉出中指。由於他在電視直播期間做出粗口手勢，隨即在網上惹來迴響及批評。
外國傳媒報導，年僅20的艾度舒堅賽後解釋，手勢沒任何意義。「這是我第一次參加奧運，就贏得了首面獎牌，所以我舉起手。它沒有特別意思，如果冒犯到任何人，我非常抱歉。」
艾度舒堅的隊友亦紛紛為他護航，其中34歲老將、2014索契冬奧金牌得主薩哈夫（Ruslan Zakharov）認為，艾度舒堅當下反應只是想慶祝打破奧運紀錄，並非不尊重任何人。「速度滑冰這項運動中，我們是與時間競爭，不是跟對手比較，這就是他當下的情緒反應而已。」
俄羅斯滑冰協會會長卡夫索夫（Alexei Kravtsov）則代表官方致歉，相信艾度舒堅只是發洩情緒。最終ROC未受到任何投訴或懲罰，仍能繼續參戰決賽，不過他們未能再次做出理想時間，結果以2.38秒之差不敵挪威，拿下銀牌。
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