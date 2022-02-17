北京冬奧｜烏克蘭名將無視禁令　與俄羅斯選手世紀擁抱或被算帳

烏克蘭與俄羅斯的局勢日趨緊張，烏克蘭方面更禁止選手與俄羅斯運動員交談及合照。

運動場上，撇開一切，單純是運動的對決。烏克蘭的阿巴曼高與俄羅斯的布洛夫分別獲得自由式滑雪空中技巧賽的銀﹑銅牌，賽後二人破例交流，更被攝影師捕捉到相擁一刻。



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中國「四朝元老」齊廣璞贏得自由式滑雪空中技巧金牌，銀﹑銅牌分別落在烏克蘭的阿巴曼高（Oleksandr Abramenko）及俄羅斯的布洛夫（Ilia Burov）手中，二人沒有因為烏俄兩國局勢緊張減少交流，賽後「識英雄，重英雄」，布洛夫更從後擁抱對方，這一幕被攝影師攝入鏡頭。

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烏克蘭與俄羅斯的關係緊張，阿巴曼高（右）與布洛夫這一幕成為世紀一抱。（Getty Images）

運動場不應涉及政治，兩人在平昌冬奧已曾交手，是多年的老對手。不過這張合照隨時成為「罪證」，事關烏克蘭方面叮囑選手們，盡量避免與俄羅斯選手同場及合照，阿巴曼高可能惹上麻煩。

阿巴曼高（左）與布洛夫早在上屆平昌冬奧已有合照，當時更一同披着烏克蘭國旗。（資料圖片／Getty Images）

阿巴曼高縱然衛冕失敗，他賽後仍然對自己的表現感到滿意，「我為這面銀牌感到十分高興，因為這是烏克蘭今屆首面獎牌。我在落地時有點美中不足，依然足夠贏得銀牌，我仍滿意自己的成績。」

這名烏克蘭選手曾經在去年11月公開表態，直言不會避嫌與俄羅斯選手合照，「比賽後依然在一個亢奮狀態，當刻難以思考，我只會跟隨感覺行事。無論對方是什麼國籍，我認為祝賀與擁抱對方也沒有問題。」

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阿巴曼高（左）及布洛夫分別奪得銀牌及銅牌。（Getty Images）

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