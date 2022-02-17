北京冬奧｜俄羅斯包攬女子花滑金銀　禁藥陰霾下華麗娃失準丟獎牌

北京冬奧女子花式溜冰，出現意外賽果，俄羅斯美少女軍團未能壟斷。捲入禁藥風波的15歲俄羅斯奧委會選手華麗娃，在自由滑嚴重失準，失落獎牌。

俄羅斯選手2021年世界賽冠軍舒查巴高娃，與隊友托路索娃包辦金、銀牌，銅牌則落入日本代表坂本花織手中。



捲入禁藥風波的15歲華麗娃，意外大失水準。她完成首個動作，後外點冰4周跳完成後，接着連續幾個跳躍動作都有失誤。三周半跳失手後用手撐地，後外三周跳更着冰失敗而坐跌地上。後半段的跳躍動作亦至少出現兩次失誤。連環跌倒，斷送短節目領先的優勢。

華麗娃在自由滑嚴重失準，多次跌倒。（Getty Images）

華麗娃完成整套動作後難掩失望，愁眉不展，在等候區低頭，難掩傷感。她在自由滑只得141.93分，總分224.09分，從第1跌至第4。

完成比賽，心知不妙。（Getty Images）

華麗娃（中）捲入禁藥風波，（Getty Images）

短節目首25名運動員躋身自由滑階段，進入最後一組選手前，美國的劉美賢嘗試三周半跳雖未能完整完成，但足以在總成績領先。不過，短節目時失手得第4的俄羅斯奧委會代表托路索娃，編排極高難度動作，整個表演包含5組4周跳。雖然其中一組出現失誤，但整體難度系數極高，結果做出個人本季最佳成績177.13分，總成績251.73分，大幅拋離其他對手至少37分。

托路索娃一套動作，難度分極高，她在沒有重大失誤下完成，大幅收復失地。（美聯社）

短節目發揮超水準的日本代表坂本花織，在自由滑繼續發揮最高水準，甚至再度做出賽季最佳，但難度分落後太多，總成績此刻僅排第二。意味俄羅斯選手極大機會包辦三甲。

坂本花織發揮自身最佳水準，有所回報，奪得銅牌。（Getty Images）

而尾二出場的舒查巴高娃（Anna Shcherbakova）接近毫無瑕疵，開場兩組後內點冰四周跳，完成得相當俐落，靠着自由滑個人本季最佳成績，升上榜首，最終奪得金牌。

舒查巴高娃無負世界冠軍之名，表現實至名歸。（美聯社）

三人預料於稍後獲頒獎牌。（Getty Images）

回味舒查巴高娃的變身戰衣：

華麗娃在團體賽助俄羅斯奪金後，被揭去年12月一次藥檢「肥佬」，但獲俄國奧委會批准參賽。國際奧委會等多方上訴至國際體育仲裁法庭，但裁判仍准許華麗娃參賽。國際奧委會遂表示如有華麗娃佔據三甲的比賽，都會暫緩頒獎。

三人預料於稍後獲頒獎牌。（Getty Images）

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