北京冬奧｜俄羅斯包攬女子花滑金銀　禁藥陰霾下華麗娃失準丟獎牌

北京冬奧女子花式溜冰，出現意外賽果，俄羅斯美少女軍團未能壟斷。捲入禁藥風波的15歲俄羅斯奧委會選手華麗娃，在自由滑嚴重失準，失落獎牌。
俄羅斯選手2021年世界賽冠軍舒查巴高娃，與隊友托路索娃包辦金、銀牌，銅牌則落入日本代表坂本花織手中。
捲入禁藥風波的15歲華麗娃，意外大失水準。她完成首個動作，後外點冰4周跳完成後，接着連續幾個跳躍動作都有失誤。三周半跳失手後用手撐地，後外三周跳更着冰失敗而坐跌地上。後半段的跳躍動作亦至少出現兩次失誤。連環跌倒，斷送短節目領先的優勢。
華麗娃完成整套動作後難掩失望，愁眉不展，在等候區低頭，難掩傷感。她在自由滑只得141.93分，總分224.09分，從第1跌至第4。
北京冬奧｜花式溜冰禁藥案解決無期 「袋住先」方案火炬代獎牌北京冬奧｜華麗娃禁藥風波首名晉級自由滑 壓力爆煲淚灑賽場北京冬奧｜華麗娃辯解藥檢陽性原因曝光 或源自與祖父共用水杯北京冬奧｜俄羅斯放生藥檢「肥佬」華麗娃 國際奧委會緊急上訴北京冬奧｜花式溜冰大熱華麗娃涉心臟禁藥 團體頒獎禮突取消
短節目首25名運動員躋身自由滑階段，進入最後一組選手前，美國的劉美賢嘗試三周半跳雖未能完整完成，但足以在總成績領先。不過，短節目時失手得第4的俄羅斯奧委會代表托路索娃，編排極高難度動作，整個表演包含5組4周跳。雖然其中一組出現失誤，但整體難度系數極高，結果做出個人本季最佳成績177.13分，總成績251.73分，大幅拋離其他對手至少37分。
短節目發揮超水準的日本代表坂本花織，在自由滑繼續發揮最高水準，甚至再度做出賽季最佳，但難度分落後太多，總成績此刻僅排第二。意味俄羅斯選手極大機會包辦三甲。
而尾二出場的舒查巴高娃（Anna Shcherbakova）接近毫無瑕疵，開場兩組後內點冰四周跳，完成得相當俐落，靠着自由滑個人本季最佳成績，升上榜首，最終奪得金牌。
回味舒查巴高娃的變身戰衣：
華麗娃在團體賽助俄羅斯奪金後，被揭去年12月一次藥檢「肥佬」，但獲俄國奧委會批准參賽。國際奧委會等多方上訴至國際體育仲裁法庭，但裁判仍准許華麗娃參賽。國際奧委會遂表示如有華麗娃佔據三甲的比賽，都會暫緩頒獎。
北京冬奧花式溜冰消息：
北京冬奧｜花式溜冰奏起經典舞曲 小鳳姐曾翻唱改編觀眾必有共鳴北京冬奧︱朱易沒跌倒但出局 今次不哭並笑說：只想快樂滑下去北京冬奧｜極難四周半跳跌倒仍獲ISU認證 羽生結弦未定今後去向北京冬奧︱韓國冰王子車俊煥全場最帥 童星出身曾向宋智孝表白北京冬奧｜羽生結弦挑戰歷史完成但不完美 「4A」夢比獎牌更重要北京冬奧︱四周跳之王陳巍克服心魔首奪金 花式溜冰雙王決再留憾北京冬奧｜羽生結弦後繼有人 鍵山優真帶着可愛飛舞俘虜國民心北京冬奧｜羽生結弦卡洞失手 狂粉鎖定一鑽洞選手發死亡威脅