如果歐美援烏運輸遭攻擊　俄烏戰爭會否出現「炸尾效應」？

在「全面進攻」遇阻後，俄羅斯軍隊現已改變在烏克蘭的行動策略，從北線基輔方向撤軍，轉為重點在東部頓巴斯地區進行「重點進攻」。

目前在東部主戰場馬里烏波爾，俄軍已全面控制局勢，只有2,000名到3,000名亞速營士兵被圍困在亞速鋼鐵廠的地下空間，俄羅斯軍隊根據普京要求，採取了圍而不攻的辦法，以便在減少自身傷亡的同時，增大與烏克蘭談判和西方博弈的籌碼。

如無意外，俄烏以後將主要圍繞東部和南部地區進行戰場爭奪，戰爭將在局部範圍內長期化，呈現出「長尾」延伸趨勢。

但另一方面，隨着戰爭延續，美國及北約對烏克蘭的軍事援助級別也越來越高，美國想借戰爭給俄羅斯持續「放血」，消耗並拖垮俄羅斯的用心昭然若揭。到訪烏克蘭的美國防長也表明想看到俄國「變弱」。

面對西方援助給俄羅斯軍隊造成的巨大殺傷，急於儘快結束戰爭的俄羅斯開始有點扛不住了，俄軍方與外交高官最近接連喊話警告，俄方有權打擊並摧毀烏克蘭境內載有武器援助的美國和北約運輸工具。

俄羅斯衛星通訊社4月21日報道，俄羅斯外交部北美司副司長科舍廖夫（Sergey Koshelev）表示，莫斯科有權將烏克蘭境內的美國和北約軍事物資運輸工具作為合法軍事目標。

科舍廖夫稱，美國越來越多地表示要繼續向烏克蘭軍隊大量提供武器和軍事裝備，這令俄方感到擔憂。他說：「很清楚，他們的算計是要拖慢我國的特別行動，對俄羅斯武裝力量造成最大損失。」

科舍廖夫強調：「我們向美國代表直接這麼講：對烏克蘭境內的載有武器的美國和北約運輸工具，俄羅斯武裝力量有權將其作為合法軍事目標。」

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）4月20日也表示，北約國家正採取一切辦法延長烏克蘭的軍事衝突，包括增加供應軍備、武器和彈藥。

她指出，與聲稱在烏克蘭的軍事行動應該儘早結束相反，北約成員國正在竭力阻撓迅速結束在烏的特別軍事行動。俄羅斯因此已向美國發出照會，警告北約軍事援助烏克蘭的行為是在加劇俄烏衝突，並可能帶來「不可預測的後果」，將使這些車隊成為俄軍合理的攻擊目標。

扎哈羅夫指出北約軍事援助烏克蘭的行為是在加劇俄烏衝突，圖為扎哈羅娃記者會照片。（Twitter@MFA Russia）

此外，俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）日前在採訪中也表示，北約不斷援助烏克蘭，只會將衝突等級不斷提高。

自俄羅斯對烏克蘭的戰爭開始以來，西方國家一直在尋求向基輔提供武器和軍事裝備以對抗俄羅斯軍隊，而且給俄羅斯軍隊帶來了巨大損失，迫使俄軍不得不放棄全面進攻，轉向在頓巴斯地區等進行重點進攻。

西方運輸武器的第一步，是將它們從空中運輸到離烏克蘭最近的北約據點，主要是通過波蘭，然後再由烏克蘭軍隊負責通過卡車車隊，將這些武器和裝備帶入烏境內各主要戰場。

由於北約拒絕了澤連斯基提出的在烏克蘭上空設立禁飛區的提議，莫斯科也加大了對烏軍運輸路線的軍事打擊力度，一些美軍與北約車隊也許將不得不去掉自身標誌，親自上陣往烏克蘭前線運輸武器。

而原本已呈現「低走」態勢長尾延伸的戰爭，會不會因為俄軍對這些車隊開火而出現意外，導致戰爭再次擴大，出現「炸尾效應」，目前還不得而知。