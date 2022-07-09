安倍遇刺身亡︱李家超發稿深切哀悼　指安倍在任時港日交流頻繁

日本前首相安倍晉三昨（8日）於奈良街頭演講時，遇刺中槍身亡。特首李家超今日發稿對安倍「突遭不幸逝世表示深切哀悼」，願他早日安息。李家超稱，安倍在任日本首相期間，香港與日本保持緊密合作關係，在經貿、旅遊及文化等方面交流頻繁，取得積極進展。



安倍遇刺身亡︱修例風波向習李表達關注 推動G7就國安法發聲明

李家超在聲明中，表示謹代表香港特別行政區政府及市民，就安倍晉三先生的離世，向其家屬致以深切慰問。前特首林鄭月娥2019年上旬，訪日出席推廣大灣區活動時，曾獲安倍以首相身份接見。安倍過往較少與香港有交集，但修例風波爆發後，安倍多次發聲，包括呼籲衝突雙方克制，並曾當面向國家主席習近平及總理李克強表達關注，期望中國透過和平對話解決問題。