徐靜波：安倍的遺產與岸田的機遇｜專家有話說
安倍前首相遇刺身亡之後的第三天，日本如期舉行了參議院大選。
10日深夜的開票結果顯示：1，贊同憲法修改的自民黨、公民黨、日本維新會、國民民主黨，獲得了超過三分之二的議席。2，安倍前首相赴死聲援的自民黨奈良縣候選人佐藤啟，在第一時間宣佈高票當選。
這兩個結果，均為安倍所願！
撰文：徐靜波 亞洲通訊社社長
在安倍擔任過8年多總裁的自民黨總部， 10日夜燈火通明。岸田首相帶領黨的主要幹部佩戴黑紗出現在開票會場。
全體起立，為安倍默哀1分鐘。
岸田首相在接受記者採訪時表示，安倍前首相以死捍衛民主主義，使得自民黨贏得了這一次大選的勝利。
而自民黨的奈良縣候選人佐藤啟（45）在宣告當選後，他在自己的選舉事務所裏放上了安倍的遺像。佐藤說：「安倍前首相是為了聲援我而遇刺，我能夠當選，是因為安倍前首相在天之靈的保佑。明天我將去東京，親口向安倍先生報告。」
這一場參議院大選，即使最後安倍離去，依然抹不去安倍的影子。足見這一位任期最長的日本首相，在政壇的巨大存在感和影響力。
安倍離去，他到底留下了什麼樣的政治遺產？
第一，安倍的政治信念
安倍是日本政界右傾保守勢力的領袖，他主張修改憲法，承認自衛隊的合法合憲地位；主張防衛經費翻倍增加，全面提升日本的防衛能力，擁有先發制人的攻擊能力；主張全面提升日美安保同盟關係，全面推進印太戰略；主張插手台灣問題；主張固守釣魚島，奪回竹島與北方四島；主張日本儘快成為安理會常任理事國。
安倍的這些政治信念，最大的目的是為了擺脱日本作為戰敗國的地位，讓日本獲得世界第三大經濟體應有的國際政治地位，提升日本獨自的安全保障能力，防止美國反水。
第二，安倍的政治人脈
安倍先後兩次擔任首相，在位時間長達8年8個月。在國際社會，他經歷了奧巴馬、特朗普、拜登三個時代，與3位美國領導人均有着良好的私人友誼。同時，在西方7國集團中，是資歷最老的國家領導人之一。與普京也有着私下對話的友情。
在日本國內，安倍在過去幾年中，培養了稻田朋美（前防衛大臣）、高市早苗（前總務大臣）、松野博一（內閣官房長官）、萩生田光一（經濟產業大臣）、下村博文（前文部大臣）等一批鐵桿政治弟子。也扶植了菅義偉、岸田文雄兩位首相。這些60歲前後的資深政治家，都是安倍的期望力量。
第三，安倍的政治影響力
安倍執政8年，其最大的政治影響力，是為日本贏得了更多國際話語權。雖然有些話語損害了中國的利益，但同時，為了改善中日兩國關係，安倍也做了一定的努力。
在國際舞台上，安倍在某種程度上，成了美國與歐洲國家、美國與俄羅斯的「外交橋樑」。成了印度、東南亞一些國家發展經濟、強化安保的「潤滑劑」。而在中國統一問題上，安倍也成了一位「麻煩製造者」。
對於日本國內來說，沒有一位政治家能夠像安倍那樣，無論是在台上還是台下，始終是國際社會中日本國家利益的代言人。同時，作為執政的自民黨最大政治派閥的領袖，安倍牢牢掌控和影響着自民黨的團結和國會的政策走向，所以這些年來，他也成了日本政壇的「壓艙石」。
雖然，在10日的參議院大選中，自民黨獲得了單獨過半數的大勝，看上去，這是在岸田首相領導下取得的成績。但是，不可否認，安倍的意外遇刺，為自民黨贏得了大量的同情票。這也許是安倍作為政治家的最後貢獻。
如今，安倍突然走了，年僅67歲，比人們預計他退出政壇的時間至少提前了10年。
安倍的離去，他的這些政治遺產將由誰來繼承？後安倍時代的日本政治將會出現什麼樣的變化？
一般認為，右傾保守意識極為強烈的高市早苗，是安倍政治衣缽的最忠實繼承者。但是，僅僅當過內閣大臣，在自民黨內也僅僅當了政策調查會長的高市，無論在自民黨內，還是在國會，都沒有呼風喚雨的能力。再加上她「吃相難看」，在日本國民中人氣不高，在國際社會更無知名度。而安倍的親弟弟、防衛大臣岸信夫，已是一位靠輪椅行動的人，更無法承擔此任。安倍之後的首相菅義偉、岸田文雄，保守意識都沒有安倍那樣激進，岸田更是一位討厭戰爭的「和平主義者」。加上安倍本無子嗣。
所以說，「安倍事業」事實上處於「後繼無人」的狀態。
安倍與高市早苗
安倍走了之後，沒了「壓艙石」，自民黨內部也將會出現動盪。
首先是安倍領導的「安倍派」，擁有94名國會議員，是自民黨內最大的派閥，左右着黨總裁和首相的選舉。但是，翻開「安倍派」的會員錄，居然找不出一位能夠接替他的新領袖。除非前會長細田博之辭去眾議院議長職務，回歸派閥領袖。但是，他畢竟已經78歲，當議長比當派閥領袖更滋潤。
所以，不排除「安倍派」走向分裂的可能性。一旦「安倍派」分裂，自民黨內必然會出現各派閥的力量重組，動盪不可避免。
那麼，安倍的突然離去，對於岸田首相來說，是好事還是壞事？
只能說，有好有壞。
首先，岸田是在安倍支持下當上首相的，只要岸田不在人事、重大政策問題上與安倍當面衝突，安倍還是會罩着岸田，讓他穩坐幾年首相寶座。如今安倍走了，黨內反岸田的勢力開始有了蠢蠢欲動的機會，作為自民黨內小派閥的領袖，岸田執政的基石開始鬆動，他渴望長期執政的願望，將提前遭到挑戰。
但是，沒了安倍，「安倍控制國會，岸田控制政府」的雙重政權架構也因此崩潰，岸田在執政上可以自由伸展手腳。岸田在悲傷中，也有了「小媳婦變婆婆」的喜悦。
所以，在10日夜的記者會見中，岸田透露了9月上旬將對內閣和自民黨領導班子實施改造的意向。
掌控政權，首先從掌控人事入手。去年10月，岸田就任首相時，岸田內閣中被塞進了許多安倍的親信，包括最為重要的內閣大管家——內閣官房長官和自民黨的實際操盤人——黨的幹事長，都是安倍的弟兄。
那麼，這一次的內閣改造，岸田一定會實施一次清洗。不僅安倍的弟弟會被解除防衛大臣職務，而且內閣官房長官松野博一也將在所難逃。而在自民黨領導班子中，高市早苗能否留任政策調查會長，也成了第一微妙。
為了提升自己新內閣的清新度和支持率，不排除岸田起用小兄弟小泉進次郎出任內閣官房長官的可能性。
當然，我們也比較樂觀地想象，沒有了安倍保守勢力的阻礙，岸田會努力緩和與中國的關係，不排除尋求儘快舉行兩國首腦視頻會談的可能性。今後一段時間，中日雙方的互動一定會有增多。畢竟，今年是中日恢復邦交正常化50周年，對於中日兩國來說，都是一個構建新時代兩國新關係的好契機。
後安倍時代，一切都會變！沒有了安倍，性格平穩的岸田能否實現長期執政的夢想？那就得看他提倡的「新資本主義社會」建設計劃，能否產生出實際的效益，讓百姓得到實實在在的好處。能否選擇性地活用好安倍的政治遺產，儘快與中韓等鄰國改善關係，讓日本擁有更為平和的外部環境，讓日本的經濟更上一層樓。
一切，都得看岸田的個人努力與造化！
本文原載於「靜說日本」微信公眾號，原題為「安倍的遺產」，獲授權轉載。