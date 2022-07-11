徐靜波：安倍的遺產與岸田的機遇｜專家有話說

安倍前首相遇刺身亡之後的第三天，日本如期舉行了參議院大選。

10日深夜的開票結果顯示：1，贊同憲法修改的自民黨、公民黨、日本維新會、國民民主黨，獲得了超過三分之二的議席。2，安倍前首相赴死聲援的自民黨奈良縣候選人佐藤啟，在第一時間宣佈高票當選。

這兩個結果，均為安倍所願！



撰文：徐靜波 亞洲通訊社社長



在安倍擔任過8年多總裁的自民黨總部， 10日夜燈火通明。岸田首相帶領黨的主要幹部佩戴黑紗出現在開票會場。

全體起立，為安倍默哀1分鐘。

岸田首相在接受記者採訪時表示，安倍前首相以死捍衛民主主義，使得自民黨贏得了這一次大選的勝利。

而自民黨的奈良縣候選人佐藤啟（45）在宣告當選後，他在自己的選舉事務所裏放上了安倍的遺像。佐藤說：「安倍前首相是為了聲援我而遇刺，我能夠當選，是因為安倍前首相在天之靈的保佑。明天我將去東京，親口向安倍先生報告。」

這一場參議院大選，即使最後安倍離去，依然抹不去安倍的影子。足見這一位任期最長的日本首相，在政壇的巨大存在感和影響力。

安倍離去，他到底留下了什麼樣的政治遺產？

安倍晉三遇刺：圖為日本現任首相岸田文雄2022年7月8日在東京首相官邸對媒體發表講話，他在談及有關情況時不止一次「索鼻」、眼有淚光，語帶哽咽。日本前首相安倍晉三當天早上在日本奈良進行競選演講時被人開槍射擊，已被送到附近的一家醫院。 （AP）

第一，安倍的政治信念

安倍是日本政界右傾保守勢力的領袖，他主張修改憲法，承認自衛隊的合法合憲地位；主張防衛經費翻倍增加，全面提升日本的防衛能力，擁有先發制人的攻擊能力；主張全面提升日美安保同盟關係，全面推進印太戰略；主張插手台灣問題；主張固守釣魚島，奪回竹島與北方四島；主張日本儘快成為安理會常任理事國。

安倍的這些政治信念，最大的目的是為了擺脱日本作為戰敗國的地位，讓日本獲得世界第三大經濟體應有的國際政治地位，提升日本獨自的安全保障能力，防止美國反水。

第二，安倍的政治人脈

安倍先後兩次擔任首相，在位時間長達8年8個月。在國際社會，他經歷了奧巴馬、特朗普、拜登三個時代，與3位美國領導人均有着良好的私人友誼。同時，在西方7國集團中，是資歷最老的國家領導人之一。與普京也有着私下對話的友情。

在日本國內，安倍在過去幾年中，培養了稻田朋美（前防衛大臣）、高市早苗（前總務大臣）、松野博一（內閣官房長官）、萩生田光一（經濟產業大臣）、下村博文（前文部大臣）等一批鐵桿政治弟子。也扶植了菅義偉、岸田文雄兩位首相。這些60歲前後的資深政治家，都是安倍的期望力量。

第三，安倍的政治影響力

安倍執政8年，其最大的政治影響力，是為日本贏得了更多國際話語權。雖然有些話語損害了中國的利益，但同時，為了改善中日兩國關係，安倍也做了一定的努力。

在國際舞台上，安倍在某種程度上，成了美國與歐洲國家、美國與俄羅斯的「外交橋樑」。成了印度、東南亞一些國家發展經濟、強化安保的「潤滑劑」。而在中國統一問題上，安倍也成了一位「麻煩製造者」。

有市民特前往安倍晉三受襲地點悼念。（AP）

對於日本國內來說，沒有一位政治家能夠像安倍那樣，無論是在台上還是台下，始終是國際社會中日本國家利益的代言人。同時，作為執政的自民黨最大政治派閥的領袖，安倍牢牢掌控和影響着自民黨的團結和國會的政策走向，所以這些年來，他也成了日本政壇的「壓艙石」。

雖然，在10日的參議院大選中，自民黨獲得了單獨過半數的大勝，看上去，這是在岸田首相領導下取得的成績。但是，不可否認，安倍的意外遇刺，為自民黨贏得了大量的同情票。這也許是安倍作為政治家的最後貢獻。

如今，安倍突然走了，年僅67歲，比人們預計他退出政壇的時間至少提前了10年。

安倍的離去，他的這些政治遺產將由誰來繼承？後安倍時代的日本政治將會出現什麼樣的變化？

一般認為，右傾保守意識極為強烈的高市早苗，是安倍政治衣缽的最忠實繼承者。但是，僅僅當過內閣大臣，在自民黨內也僅僅當了政策調查會長的高市，無論在自民黨內，還是在國會，都沒有呼風喚雨的能力。再加上她「吃相難看」，在日本國民中人氣不高，在國際社會更無知名度。而安倍的親弟弟、防衛大臣岸信夫，已是一位靠輪椅行動的人，更無法承擔此任。安倍之後的首相菅義偉、岸田文雄，保守意識都沒有安倍那樣激進，岸田更是一位討厭戰爭的「和平主義者」。加上安倍本無子嗣。

所以說，「安倍事業」事實上處於「後繼無人」的狀態。

一般認為，右傾保守意識極為強烈的高市早苗，是安倍政治衣缽的最忠實繼承者。（Getty）

安倍與高市早苗

安倍走了之後，沒了「壓艙石」，自民黨內部也將會出現動盪。

首先是安倍領導的「安倍派」，擁有94名國會議員，是自民黨內最大的派閥，左右着黨總裁和首相的選舉。但是，翻開「安倍派」的會員錄，居然找不出一位能夠接替他的新領袖。除非前會長細田博之辭去眾議院議長職務，回歸派閥領袖。但是，他畢竟已經78歲，當議長比當派閥領袖更滋潤。

所以，不排除「安倍派」走向分裂的可能性。一旦「安倍派」分裂，自民黨內必然會出現各派閥的力量重組，動盪不可避免。

那麼，安倍的突然離去，對於岸田首相來說，是好事還是壞事？

只能說，有好有壞。

首先，岸田是在安倍支持下當上首相的，只要岸田不在人事、重大政策問題上與安倍當面衝突，安倍還是會罩着岸田，讓他穩坐幾年首相寶座。如今安倍走了，黨內反岸田的勢力開始有了蠢蠢欲動的機會，作為自民黨內小派閥的領袖，岸田執政的基石開始鬆動，他渴望長期執政的願望，將提前遭到挑戰。

日本參議院選舉：岸田文雄在東京自民黨總部觀察選舉結果。（AP）

但是，沒了安倍，「安倍控制國會，岸田控制政府」的雙重政權架構也因此崩潰，岸田在執政上可以自由伸展手腳。岸田在悲傷中，也有了「小媳婦變婆婆」的喜悦。

所以，在10日夜的記者會見中，岸田透露了9月上旬將對內閣和自民黨領導班子實施改造的意向。

掌控政權，首先從掌控人事入手。去年10月，岸田就任首相時，岸田內閣中被塞進了許多安倍的親信，包括最為重要的內閣大管家——內閣官房長官和自民黨的實際操盤人——黨的幹事長，都是安倍的弟兄。

那麼，這一次的內閣改造，岸田一定會實施一次清洗。不僅安倍的弟弟會被解除防衛大臣職務，而且內閣官房長官松野博一也將在所難逃。而在自民黨領導班子中，高市早苗能否留任政策調查會長，也成了第一微妙。

為了提升自己新內閣的清新度和支持率，不排除岸田起用小兄弟小泉進次郎出任內閣官房長官的可能性。

當然，我們也比較樂觀地想象，沒有了安倍保守勢力的阻礙，岸田會努力緩和與中國的關係，不排除尋求儘快舉行兩國首腦視頻會談的可能性。今後一段時間，中日雙方的互動一定會有增多。畢竟，今年是中日恢復邦交正常化50周年，對於中日兩國來說，都是一個構建新時代兩國新關係的好契機。

後安倍時代，一切都會變！沒有了安倍，性格平穩的岸田能否實現長期執政的夢想？那就得看他提倡的「新資本主義社會」建設計劃，能否產生出實際的效益，讓百姓得到實實在在的好處。能否選擇性地活用好安倍的政治遺產，儘快與中韓等鄰國改善關係，讓日本擁有更為平和的外部環境，讓日本的經濟更上一層樓。

一切，都得看岸田的個人努力與造化！

本文原載於「靜說日本」微信公眾號，原題為「安倍的遺產」，獲授權轉載。

