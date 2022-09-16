習普會｜中國對烏克蘭問題避而不及，普京對華交易算盤落空？

9月15日下午中國國家主席習近平在撒馬爾罕國賓館同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行雙邊會見。中國外交部官網9月15日當天晚上22時左右發布了會晤的新聞通稿。

通稿中習近平的表態有三段話，習近平先是強調了中俄合作的戰略性以及中俄關係的世界性，接着強調了中俄可以在各個平台合作，最後重申了台灣問題立場。通篇內容沒有烏克蘭問題、俄烏衝突等字眼。就連通稿中普京的表態，也沒有點到烏克蘭以及俄烏衝突相關字眼。

此前9月13日克里姆林宮幕僚公開稱習普將討論烏克蘭和台灣問題，並說習普將在會晤中就烏克蘭問題進行徹底詳細討論。而從中國外交部的通稿看，中國承認習普討論了台灣問題，習近平讚賞俄羅斯堅持一個中國原則，強調台灣是中國的一部分。但通稿沒有任何烏克蘭問題字眼。

上合峰會・習普會：圖為俄羅斯克裏姆林宮發圖，可見中俄領袖在烏茲別克出席上合峰會期間進行會晤，圖為是俄羅斯總統普京。（AP）

事實上，普京星期四（9月15日）表示，理解習近平對烏克蘭局勢的疑問和擔憂，但讚揚他在衝突問題上「平衡」的立場。該報道從一個側面顯示習普確實討論了烏克蘭問題。

為什麼習普討論了烏克蘭而中方通稿卻在極力避免公開提到烏克蘭問題？中國是為了避免造成在烏克蘭問題上站隊支持俄羅斯的印象嗎？

俄羅斯對台灣問題過於熱情，試圖將台灣與烏克蘭問題捆綁，意圖達到中俄互換支持的目的。而中國極力迴避烏克蘭問題，是否意味在台灣問題上中國暫時不需要俄羅斯的支持？

上合峰會・習普會：圖為俄羅斯克裏姆林宮發圖，可見中俄領袖在烏茲別克出席上合峰會期間進行會晤，圖為中國國家主席習近平。（AP）

習近平在同普京的會晤中還提到「面對世界之變、時代之變、歷史之變，中方願同俄方一道努力，體現大國擔當，發揮引領作用，為變亂交織的世界注入穩定性。」「世界之變、時代之變、歷史之變」下，中國有何新的決斷？

在俄羅斯深陷烏克蘭衝突的情況下，中國的對俄態度是窺探中國有何新決斷的切入口。新的歷史之下，中美等多組大國關係均發生了變化，中俄關係不可能是一成不變的高水平，會有調整在意料之中。烏克蘭問題是中國作為全新身份大國同俄羅斯合作尺度的最好體現。