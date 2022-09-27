日本政府為什麼在反對聲中堅持為安倍舉行國葬？｜專家有話說

日本政府預計9月27日下午在東京日本武道館舉行前首相安倍晉三的國葬。事實上，安倍突遭槍殺去世後，9月12日已在東京舉辦了葬禮。當時日本政府詢問過安倍昭惠女士是否舉行國葬，昭惠拒絕了，據日本媒體報道在7月11日的內閣會議上日本政府曾做出了不為安倍舉行國葬的決定。

現如今日本政府又要在9月27日為安倍舉行國葬。為什麼會有這樣的轉變？最後做出國葬決定有哪些考量？

安倍國葬備受爭議，日本國內的反對聲音非常大，甚至有民眾在首相官邸附近的道路上點火自焚以抗議國葬。日本政府為什麼在爭議中也要堅持為安倍舉行國葬？該如何看待安倍國葬面臨的反對之聲？

安倍晉三國葬／美日關係：圖為2022年9月26日，美國副總統賀錦麗（左）為出席日本前首相安倍晉三國葬訪日，與日本現任首相岸田文雄（右）在位於東京的迎賓館赤坂離宮會面。（AP）

旅日中國學者、中國人民大學重陽金融研究院高級研究員趙宏偉接受《香港01》記者採訪時表示日語一個詞叫「政治利用」，日本政府正在把安倍的死作為政治上的一張牌，本質是黨同伐異的一張牌。用好聽的詞就是民主主義的多黨競爭，實際是黨爭。作為一張牌安倍死了也得被利用到最後。

那怎麼政治利用呢？首先還是自民黨內部的派系鬥爭。安倍死後要再利用安倍剩餘價值的首先是安倍派自己。安倍派是自民黨最大的派閥，掌握自民黨最大的權力，凝聚是他們的共同利益。安倍派內部要加強凝聚力，避免散夥，因此極力支持國葬。

這中間最關鍵的是麻生太郎態度發生變化決定要為安倍舉行國葬的。麻生太郎所在麻生派以及其他的派別跟安倍派比，力量只是後者的一半。

安倍晉三國葬：圖為2022年9月26日，日本政府加派保安人員在供人簽弔唁冊的場地附近站崗，確保日本前首相安倍晉三的國葬儀式順利舉行。（AP）

麻生派，是從岸田派分裂出去，岸田派最早叫大宏池會，再往上查，大宏池會從大平正芳時就有分裂，分裂到現在，他們又想聯合起來，麻生因為在舊宏池會裏邊也有力量，如果聯合起來也是個勢力。麻生太郎一方面是麻生派的首領，另一方面跟安倍關係非常好，這個時候為了給自己抬身份，出面給安倍操持葬禮。

因為首相岸田文雄所在的岸田派也是屬於舊的大宏池會，跟麻生吵架也沒必要。畢竟麻生跟田中派、安倍派有千絲萬縷的聯繫，岸田也不敢得罪。岸田派現在40多人不是個大派閥，岸田當首相屬於小派閥首領當選首相。岸田他40多人的小派閥是轉來轉去，各種偶然情況湊在一起，萬幸當上的首相。

岸田非常擔憂別弄這一年半年他又下台了，他要很狡猾的合縱連橫。既然安倍國葬的事情，麻生提出來了，岸田馬上自己就顯得更主動，很積極的做這件事，是為了讓安倍派滿意，因為安倍派如果反對，要想換首相很簡單。所以說安倍國葬首先是源自自民黨內的黨爭。

此外，日本的精英和一部分市民認為安倍在國際社會上非常偉大，在國際上很有名，所以要為安倍搞國葬，盼着到時候萬國來朝。由於日本國際地位的局限，不像美國、中國、歐盟影響力大，日本要達到萬國來朝的效果就需要破費一番請一些政要參加安倍的葬禮。

日本男子自焚反對政府為安倍晉三舉行國葬。（AP )

對於安倍國葬面臨反對之聲，趙宏偉認為日本曾為吉田茂舉行國葬，是吉田茂的功績決定的。而安倍沒有可以拿得出手的劃時代的功績，這個角度看，安倍不應該國葬。

說起國葬，因為有安倍那麼悲慘的被殺，大家的同情心是非常強烈的。但是自民黨為了一己利益炒作國葬，本來他被殺就有跟統一教會的各種各樣的關係這種負能量，一炒作國葬的事，把這負能量又全都炒出去，所以開始大家非常同情的時候，大家都覺得國葬就國葬，現在對國葬支持和反對的基本是一半對一半，沒有絕對的支持了，再發展下去支持的更少了。

趙宏偉還指出，雖然各派操弄國葬寄希望收割安倍政治遺產，但現在完全看不出來誰會繼承安倍遺產。還處於霧裏霧中、下陰霾的時期。因為安倍派內沒有一個人可以像安倍一樣統合四方。現在的官房長官松田博一是有一些實力的，有很多人支持他。但如果他真站出來，很大的可能性就是安倍派分裂。

日本的大派小派沒有一個是因為政治主張獲得支持的，都是人際關係、利益關係決定的，所以說讓其他小派服從還真不容易，得相當有手腕，有很長的過渡期，才能一點點擺平。安倍派如果分裂了，對安倍派這些人沒好處的，眾人都知道分裂了會丟很多利益，還得聯合。在這樣一種矛盾當中，想出頭的人實際也不敢出頭，結果就弄了一個七人共治。