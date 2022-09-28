俄烏戰爭｜入俄公投「走過場」是為明普京之志？

從9月23日到27日進行的烏克蘭四州入俄公投「圓滿結束」，公投結果「不負眾望」，四州的入俄支持率介乎87%至99.2%不等，可謂「民心所向」。相對於2014年的公投，俄方當時還會找一些看似中立的親俄歐洲人來觀選，如今則是連這些門面也不要，直以用士兵帶同投票人員上門詢問民眾入俄意願。「走過場」的色彩如此濃烈，在27日聯合國安理會的會議上除了俄羅斯自己之外，沒有任何與會國家（包括中、印）明示或暗示會承認公投結果，連肯尼亞、巴西、阿聯酋等國的代表也出言批評。



「鬧戲」一般的公投

這次公投「走過場」的色彩實在太明顯。一是其倉促，宣布公投與開始公投相隔只得兩三日。二是俄方軍事人員竟然以安全理由為據，隨同投票人員上門逐家逐戶詢問是否支持入俄——雖然各地也有時設有票站，但這種做法很明顯會構成對選民的威嚇。

三是由於戰爭的關係，很多當地居民都已經遺留下他們的不動產而逃離，例如被俄軍圍攻良久的頓涅茨克馬里烏波爾（Mariupol, Donetsk）戰前40多萬人口在戰後最終只剩下不足10萬。只由留下來的居民作投票，就算投票本身公平公正，對於這些地區居民的整體意願而言，也顯然不能有代表性。

四是俄軍對於這四個州都沒有完整的控制。7月時曾被俄軍攻克全境的盧甘斯克（Lugansk），如今正被烏克蘭軍反攻了一些土地回來；幾乎全境落入俄軍之手的赫爾松（Kherson），現在也正面臨烏克蘭逐步推進的攻擊；頓涅茨克（Kherson）只有六成土地在俄軍控制之下；扎波羅熱（Zaporizhzhia）連其地方首府也依然穩定在烏克蘭控制之中。

截至9月27日的烏克蘭戰場形勢圖，淺藍部分是烏軍近兩個月反攻奪回的領土。目前俄軍控制的土地大概佔烏克蘭領土的15%。（ISW）

回顧克里米亞的「先例」，不少認為其2014年入俄公投是「假公投」的人也認同如果公投在公平公正、有國際觀察員參與的情況下進行，「脫烏入俄」的選項也將得勝。原因在於，克里米亞有超過七成半人口以俄語為母語，如果以族群決定意向的「可想而知」式邏輯推論，其歸俄意願應該是沒有太大爭議的。

相對來看，在這次公投中的四個烏克蘭州，情況卻很不一樣。烏東頓巴斯（Donbas）的盧甘斯克和頓涅茨克分別有接近七成和接近七成半人口以俄語為母語，這兩個分離主義「共和國」入俄的意願應該是較為明確的；但南部和中部的赫爾松及扎波羅熱卻分別有超過七成和超過一半人口以烏克蘭語為母語，將這兩個區以「走過場」式的公投併入俄羅斯，更是以這種「可想而知」式的邏輯之下也難有任何的合理性。

在公投結果公布後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）以「鬧劇」形容公投。就公投之為公投的本質而言，這個評價很難說不是客觀的。

普京「以進為退」？

對於普京急推公投的意圖，一種比較善意的解讀是，他正在推行一種「以進為退」的政策。在上周宣布「局部動員」之際和此前出席上合峰會的場合上，普京對於戰爭目標的定義，已不再談開戰之初的「去軍事化」和「去納粹化」，而是把收復頓巴斯兩個州作為其主要目標。

在盧甘斯克，有工人站在升降台上在一座大慶外圍掛起俄羅斯國旗。（AP）

這種目標的定位，跟四州公投的主權改動，明顯是有落差的。這可能是為未來潛在的俄烏談判創造一個可以讓烏克蘭下台的條件——就是讓頓巴斯歸俄羅斯，卻將已經公投入俄的赫爾松、扎波羅熱還給烏克蘭。當然，現在談判基本上是不可能，前提是在戰場上面的結果有明顯的優勝劣敗的形勢，所以就算俄羅斯是想要談，也是要先在戰場上打出戰果。

公投入俄「走過場」，在創造這種戰果上也有其角色。

法律吞併四州以明志？

此前，在烏軍反攻南部赫爾松形勢明確之際，俄方扶植的俄控區領袖曾一度表明會押後公投。當時的俄方考量大概依然是想重演克里米亞的入俄公投，至少有些可讓人合理辯解的合法形式存在。然而，上周初，四州幾乎同時宣布入俄公投的突然和緊急，其實顯示出莫斯科政策的轉變——急速讓這些地區在法律上變成俄國領土，比入俄公投的表面正當性更為重要。

烏克蘭近月反攻的一大理由，就是要阻止入俄公投進行。其中原因也甚為明確：正如俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在公投公布後就說過，當這些地區正式歸入俄羅斯之後，「沒有任何未來俄羅斯領袖，沒有任何官員能夠逆轉這些決定」。

入俄之後，俄羅斯將會對保存這些「領土」有無限期的承諾和責任，除非烏克蘭願意割地求和，否則任何政治改變都不會為俄羅斯或烏克蘭留下不在戰場上解決紛爭的空間。

從普京的角度看來，容許這四個烏克蘭州公投入俄，就是表明了戰爭會持續至烏克蘭承認失敗、被迫割地求和為止。讓四州公投入俄，就是要向烏克蘭和暫時仍願意盡心援烏的歐美國家表明此長久作戰的意志。後者要回答的問題是，他們有沒有如普京一般的意志？