烏克蘭四地公投入俄毫無懸念　但俄羅斯將迎來三大挑戰

莫斯科時間9月23日至27日，頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）四地舉行加入俄羅斯聯邦的公投。



根據當地選舉委員會27日晚公布的投票結果，四地選民對於加入俄羅斯聯邦的贊成率分別為：頓涅茨克99.23%，盧甘斯克98.42%，扎波羅熱93.11%，赫爾松87.05%。由於四個地區的投票率都超過法律規定的50%門檻，故公投結果被俄方認定為有效。

9月30日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭及蒲廷）先是簽署政令，承認赫爾松和扎波羅熱獨立，再於午後至克里姆林宮簽署文件，將烏克蘭公投四地正式「納入」俄羅斯。普京隨後在演說中談及「新領土入俄」，稱此為「數百萬人的意願」，是他們在聯合國憲章中規定的「不可分割的權利」。盧甘斯克等四地領導人亦出席儀式，與普京熱情會晤。

從開始投票至「正式入俄」，烏克蘭四地的公投結局毫無懸念，以超過85%的支持度、全球普遍的不承認、俄羅斯的火速兼併告終。戰火下的「過場式」公投，勢必難被當今的國際法體系所接受；但對普京而言，此一動作足以向國內宣告，「特別軍事行動」已收穫階段性成果，且能為後續的政治、經濟項目提供基礎。

由此視角觀之，「四地入俄」不過是戰火下的一瞬歡慶，俄羅斯的挑戰仍在繼續。

俄羅斯總統普京於9月30日發表演說。（AP）

政治挑戰：為既成事實爭取正當性

首先，在政治挑戰上，普京仍希能為「四地入俄」爭取一定程度的正當性。

回顧4月26日，普京於克里姆林宮會見了聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）。在談及頓巴斯主權歸屬問題時，普京援引了聯合國國際法院對科索沃的判決，即任何國家的內部領土在行使「自決權」時，都沒有義務向該國中央當局申請宣佈主權。普京強調，頓巴斯地區也有同樣權利宣佈其主權，對此古特雷斯雖回答「聯合國不承認科索沃是一個獨立的實體」，卻遭普京反駁「但國際法院確實承認了這點。」

普京進一步強調，如果科索沃模式開創了先例，頓巴斯的「共和國」自然也能適用。「世界上很多國家，包括我們在西方的對手，都這樣對待科索沃問題」，普京也提到，頓巴斯地區的兩「共和國」皆要求俄羅斯為其提供軍事援助，「我們有權利這樣做，完全符合聯合國憲章第七章第51條。」

當然，若詳細比較科索沃與烏克蘭四地，可以發現兩者仍有本質上的差異，但普京的用意僅在傳達一個重點：在以「自決權」支解他國領土上，俄羅斯與西方同樣「樂於助人」。若國際能對科索沃的既成事實睜隻眼閉隻眼，為何不能以同樣態度對待烏克蘭四地？

2022年9月30日，俄羅斯總統普京在克里姆林宮發表演說，宣布俄羅斯「納入」烏克蘭四個地區，在場人士聆聽他發表演說。（AP）

而回到此次烏克蘭四地公投，其同樣是對科索沃敘事的實際展演。平心而論，戰火下的公投確實缺乏代表性，但普京不求「完勝」、只求「平局」，也就是以公投結果數據、四地領導人來俄會晤場景，製造「烏克蘭四地等於科索沃」的模糊敘事，為俄羅斯兼併他國領土爭取輿論理解。

當然，若要鞏固此一敘事，還需烏克蘭某種形式的「默認」，也就是俄烏雙方通過談判簽訂協議，為前線熱戰畫下句點。故普京於9月30日的演說中再次呼籲，烏克蘭須立即停止所有軍事行動，重返談判桌，「我們對此持開放態度，我們已說過很多次了」。

而雖說要烏克蘭正式承認「四地入俄」應屬緣木求魚，但在談判場域，俄羅斯同樣不求「完勝」、只求「平局」，也就是只要基輔實質放棄收復四地，便可視作對既成事實的「再確認」。正如2008年2月17日科索沃自行宣佈獨立後，塞爾維亞同樣是在北約與聯合國的壓力下，宣佈「絕不放棄科索沃主權」，但同時保證「絕不使用武力阻止科索沃的獨立」。

2022年4月24日，一名婦人在烏克蘭俄控地區盧甘斯克市舉行的入俄公投投票。（AP）

軍事挑戰：鞏固公投結果

然就當今戰場態勢來看，恐怕只有俄烏其中一方無力再戰，才有可能促成談判。

以科索沃為例，其同樣是經歷了漫長的流血鬥爭後，才形成了塞爾維亞被迫妥協的局面。1991年科索沃舉行獨立公投，支持獨立者多達98%，但公投結果被宣佈無效；1995年起，科索沃游擊隊與塞爾維亞治安部隊發生多起衝突，戰火一觸即發，北約隨後在1999年空襲南斯拉夫聯盟，形成維和部隊進駐、科索沃在聯合國託管下實質獨立的既成事實。簡言之，若無1995年至1999年的血腥衝突，便不會有2008年的「科索沃獨立」。

而這一道理放諸俄烏戰場亦然。衝突爆發至今，西方的經濟制裁沒能拖垮俄羅斯，莫斯科的軍事攻勢也未能擊潰烏克蘭的抵抗意志，俄烏雙方似乎仍在血腥鏖戰的階段裏徘徊。

對眼下的烏克蘭來說，恐怕只有美國為首的北約不再提供支持，或是基輔爆發政變、烏軍譁變，導致其抵抗意志潰散，才有可能重返談判桌；俄羅斯的情況亦是如此，普京已賭上政治生命宣佈戰爭動員，若非遭遇政變或軍方譁變，莫斯科應不會主動停戰要求和談，普京演說中所謂「烏克蘭應重返談判桌」、「我們對此持開放態度」，乃是創建在一個前提上：是烏克蘭主動，而非俄羅斯哀求。

故既然雙方當下都無意停戰，談判短期之內應是難以成形。對俄羅斯來說，「解放頓巴斯」還是相對遙遠的目標，如何以軍事攻勢鞏固公投成果、避免9月10日以後的哈爾科夫（Kharkiv）大撤退重演，應是當務之急。只要缺乏俄佔的既成事實，公投數據再華麗、莫斯科的歷史敘事再感人，都註定是無意義自說自話；正如科索沃，沒有北約轟炸南斯拉夫聯盟、聯合國的實質接管，98%的公投數據就是一場違法喧鬧。

2022年9月30日，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）出現在莫斯科紅場的會場。俄羅斯總統普京宣布俄羅斯「納入」烏克蘭四個地區並發表演說，紹伊古出席並聆聽。（AP）

經濟挑戰：曾經的經濟重鎮百廢待舉

最後，俄羅斯還要面對戰區重建的經濟挑戰。

戰爭爆發前，頓巴斯、扎波羅熱與赫爾松皆是烏克蘭的經濟重鎮，其中頓巴斯地區更是煤鋼產業的精華地帶，其工業生產佔全烏克蘭的三分之一。然在俄烏交戰下，火炮嚴重毀壞鋼鐵廠區、重創此地產能，包括馬里烏波爾（Mariupol）的伊里奇鋼鐵廠（Illich Iron & Steel Works）與亞速鋼鐵廠（Azovstal iron and steel works）。

眼下伊里奇鋼鐵廠已開始重啟工作，頓巴斯俄佔區也在8月迎來第一批扎波羅熱鐵礦石，標誌着俄佔區產業的連通與共生。但據各方推測，要讓頓巴斯的主要鋼鐵廠恢復生產，需要一年左右的時間；要讓此地的鋼鐵業全面復甦，則需用上好幾年。

而扎波羅熱地區本在戰前支撐25%左右的烏克蘭電力，但伴隨俄軍推進佔領，此地電廠多遭易主，包括眾多火力發電站，以及全歐洲最大核電站：扎波羅熱核電站，其裝機容量近6,000兆瓦，佔烏克蘭年發電量的五分之一。

聯合國秘書長古特雷斯（中）8月19日視察烏克蘭港口城市敖德薩，重申扎波羅熱核電站的電力是屬於烏克蘭。（AP）

然而扎波羅熱核電站建於1980年代，必須通過持續的現代化改造，才能維持電站壽命。2017年，其3號機組完成了現代化改造工作，將使用壽命延長10年至2027年；2021年，其5號機組完成了現代化改造工作，將使用壽命延長10年至2031年。眼下俄羅斯既已據有電廠，便必然要負責其維修和現代化工程，否則其最多只能發電至2031年。

赫爾松地區則有肥沃黑土，可耕地面積更是烏克蘭第一，生產全烏克蘭6%的大麥、10%的小米、6%的油菜籽、8%的大豆、6%的小麥。但戰火導致了烏克蘭的經濟人口流失，不論是成為軍人或難民，其都不可能返回農地進行播種，故要恢復赫爾松地區的農業產值，也需要一定時間。

烏克蘭四地入俄，意味着俄羅斯不僅控制了亞速海，也獲得了烏克蘭的工業重鎮、部分黑土區與重要電廠，足以讓各區在輸血克里米亞外互相支援。然而基礎建設毀於砲火、勞動人口離散，是俄羅斯必須應對的艱困挑戰，往後更有建設醫院、學校以及社會援助機制等任務，以為當地居民創造安穩的生活條件。簡言之，四地入俄長遠來看是極佳的戰略利好，但前提是俄羅斯必須耗費大筆預算與人力，進行重建。

9月30日的歡欣鼓舞，不是這場「特別軍事行動」的終點。俄羅斯在四地的真正挑戰，方興未艾。

【烏克蘭四地入俄Q&A】