為何基辛格要說「俄羅斯已經輸了戰爭」？

9月30日，美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）接受了智庫外國關係委員會（Council on Foreign Relations）的線上訪問，並稱「俄羅斯已在某種程度上輸掉了烏克蘭戰爭」（Russia has, in a way, already lost the war）。



回顧此前，基辛格曾於7月2日接受《旁觀者》（Spectator）專訪，並預測烏克蘭危機可能會以三種方式結束。

第一，俄羅斯鞏固了在烏克蘭的近20%佔領地，控制大部份頓巴斯及其主要工業和農業地區，以及黑海附近的一片土地。「若俄軍能維持長久存在，這將是俄羅斯的勝利，儘管俄軍在行動之初遭遇各種挫折。」

第二，北約與烏克蘭試圖將俄羅斯逐出戰前獲得的領土，包括克里米亞（Crimea）。基辛格認為，這一舉措可能會導致衝突進一步升級，如若衝突持續下去，可能會衍伸出對俄羅斯本身開戰（a war with Russia itself）的問題。

第三，是俄烏戰場重回2月24日前的局勢，意味着俄軍的「特別軍事行動」或成一場空。如此一來，烏克蘭將按照2014年以後的戰線進行重建，烏軍也將重新開始武裝，並與北約保持緊密聯繫，即便烏克蘭沒有加入北約。而俄烏之間尚未解決的問題也將留待談判解決，局勢會大概率凍結一段時間。

而就9月30日的發展來看，俄羅斯已通過戰火下的公投，讓頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）四地正式入俄，並也實質佔領烏克蘭的工業重鎮、部分黑土區與重要電站，同時控制了亞速海。

此一發展，相對接近基辛格於7月所說的「第一種結局」，即俄羅斯「獲勝」；然眼下基辛格卻稱「俄羅斯已經輸掉戰爭」，不禁令人猜想：其是否有意推翻自己的7月預測？

2022年9月30日，左起由俄羅斯委派的赫爾松州首長薩爾多（Vladimir Saldo）、由俄羅斯委派的扎波羅熱州首相巴利茨基（Yevgeny Balitsky）、俄羅斯總統普京、頓涅茨克領導人普希林（Denis Pushilin）及盧甘斯克領導人帕舍尼克（Leonid Pasechnik）出席協議簽署議式，並一同向在場人士揮手。（AP）

基辛格究竟說了什麼

而要回答此一問題，還須回顧訪問的內容整體。細究基辛格7月2日與9月30日的兩則專訪，其實可以觀察到，與其說兩者在內容上相互矛盾，不如說是同一連貫主軸下的相互補充。

首先，基辛格始終警惕戰爭的持久化，以及歐俄關係的無底線惡化。

在7月2日的專訪中，基辛格除了預測戰爭可能的三大結果外，亦提醒烏克蘭的「盟國們」，該對戰爭「快刀斬亂麻」。「我不會對談判的結果做出判斷，但若盟國幫助烏克蘭驅逐俄軍，使後者退出戰後征服的領土，就必須面對戰爭該被延長多久的問題。」

在9月30日的訪問中，基辛格亦指出，眼下問題是歐俄關係將如何發展。其表示，西方與俄羅斯之間必須對話，「一些對話，也許是非正式的，也許是探索性的，這是非常重要的」，基辛格亦補充，在「核氛圍」中，對話遠比「戰場上分高下」要好得多。

基辛格同時呼籲，對抗俄軍侵略不能上升為顛覆普京（Vladimir Putin）政權。「我們是否喜歡普京不重要，但我們絕不能將外交行動與站在面前的人相掛勾。俄羅斯輸了，但我們必須避免核升級」。據基辛格分析，烏克蘭「四地入俄」會增加莫斯科使用核武器的風險。「我們有責任構想一種對話，既能保護我們的安全，又能讓我們回歸共存精神，而推翻對方領導人絕不能作為先決條件出現」。

2022年9月30日，俄羅斯總統普京在克里姆林宮發表演說，宣布俄羅斯「納入」烏克蘭四個地區。（AP）

至於在基辛格的判斷體系內，眼下俄羅斯究竟是輸是贏，與戰場的實際發展相關。

基辛格7月2日所說的「俄羅斯勝利」，乃是意指戰爭的第一種結局，即俄羅斯據有了烏克蘭約20%的領土，包括大部分頓巴斯地區、重要工農地帶與黑海沿岸，看上去確實與眼下的戰場態勢大略相符。但基辛格的「勝利」有一重要前提，即「俄軍能維持長久存在」，而非僅是舉辦公投、簽署法令讓「四地入俄」。平心而論，近期俄軍自哈爾科夫（Kharkiv）、利曼（Lyman）等地持續撤出，俄烏戰線仍在變化，嚴格來說，確實尚難滿足基辛格所謂「勝利」的前提假設。

至於何以判斷俄羅斯已經「輸了這場戰爭」，基辛格的理由是，俄烏戰爭的發展足以證明，俄羅斯已經喪失「對歐洲進行常規攻擊的威脅能力」。換言之，在基辛格看來，俄軍連在烏克蘭都無法速戰速決，更遑論要對歐洲「大舉進犯」，而這一事實原本無人知曉，卻通過此次俄烏戰爭暴露無遺。故即便戰場仍在博弈，俄羅斯也已喪失了一定程度的對歐嚇阻力。

當然，眼下俄烏雙方持續鏖戰，衝突究竟會走向何種版本的結局，尚需時間檢驗與觀察。

2022年10月1日，烏軍在頓涅茨克地區謝韋爾斯克（Siversk）附近一處，清理榴彈炮的槍口。（AP）

俄烏戰爭與基辛格的戰略構想

然而，要了解基辛格對俄烏戰爭的全盤視野，及其背後反映的戰略與價值體系，俄羅斯的輸贏判斷僅是一個側面，其對戰後秩序的構想才是重點。

回顧基辛格近期幾次受訪與演說，其於5月23日在瑞士達沃斯論壇的發言應是關鍵。彼時基辛格表示，俄烏和平談判需在接下來2個月內重啟，以免導致難以克服的動盪和緊張局勢。基辛格強調，談判結果將決定歐洲與俄羅斯和烏克蘭的新關係。「理想情況下，（俄烏）分界線應該恢復原狀。若是推動戰爭超過這條分界點，就不是關於烏克蘭的自由，而是對俄羅斯本身開打新戰爭。」

雖說基辛格並未明說所謂「恢復原狀」，究竟是俄烏邊界回到2022年戰爭爆發前的模糊狀態，或是2014年克里米亞危機、烏東武裝獨立前的涇渭分明，但因其同時呼籲，「我希望烏克蘭人的智慧與他們表現出的英雄主義相匹配」、「烏克蘭的正確角色是成為一箇中立的緩衝國，而不是歐洲衝突的前沿」，故有不少西方媒體解讀出了「勸降」意味，為基辛格引來不少抨擊。

在此之後，基辛格圍繞俄烏戰爭的諸多訪問與演說，其實皆是對達沃斯論壇發言的確認與延續。

美國前國務卿基辛格2020年在德國柏林出席活動。（Getty）

例如7月2日的專訪中，基辛格被問及「您所預測的三個結果似乎都沒能真正懲罰普京的侵略」時，其回覆道「恰恰相反」，並指若最後戰爭以「在達沃斯所描繪的那樣」告終，即俄軍退回2月24日「特別軍事行動」以前的戰線，對烏克蘭的盟國來說將是重大收穫：第一，芬蘭和瑞典的加入強化了北約，並為保衛波羅的海國家創造了戰略空間；第二，烏克蘭將擁有與北約或其成員國相聯繫、全歐最大規模的常規地面部隊；第三，俄軍的撤退證明了，北約可以常規行動來化解二戰以降的最大恐懼；第四，俄羅斯將面對「與歐洲作為一個整體共存」的需要。

綜上所述，基辛格乃是站在了「美國國家利益」視角，來看待這場震撼全球的衝突。

在價值觀上，基辛格仍要維護以美國為首的「自由主義」價值體系，故其不贊成俄羅斯以入侵方式解決烏克蘭問題，並稱贊烏克蘭的抵抗「表現出了英雄主義」；但在現實政治操作上，基辛格始終堅持「中美俄三角」的戰略框架，認為眼下美國雖不易離間中俄，卻也應避免過度壓迫俄羅斯，更要避免在台海與烏克蘭兩側同時施壓，因為這樣只會拉升中俄之間的戰略協作程度，迫使兩國在歐亞大陸上更加靠近，長遠來看將對已然鬆動的單極秩序摧枯拉朽。

故面對俄烏戰爭議題，基辛格屢屢強調「平衡」的重要：削弱與壓迫俄羅斯可行，但顛覆其政權萬萬不可；烏克蘭實質北約化可行，但要正式加入北約絕對不能；將俄軍逐回「特別軍事行動」前的位置可行，但要連克里米亞都奪回，便註定會後患無窮。

2022年9月19日，國務委員兼外長王毅在紐約會見美國前國務卿基辛格。（外交部）

而從某種程度上來說，基辛格之所以將俄羅斯鞏固俄佔區定義為「俄羅斯勝利」，也是因為其先預設了一個相對複雜的「皆大歡喜」理想結局，即俄軍撤出2月24日後的佔領區，戰略威望嚴重掃地，但仍可保有克里米亞等2014年後的實控地；烏克蘭則實質北約化，但不正式成為會員；北約則獲取芬蘭與瑞典兩成員國，實質再擴；美國與歐洲雖然與俄羅斯嚴重交惡，但至少保留了對話的空間。

對基辛格來說，「皆大歡喜」是其當下認知內，最符合美國國家利益的結局，「俄羅斯勝利」則反是其相對不樂見的發展；正如所謂「俄羅斯已經輸了戰爭」，既是基辛格的戰情評判，也有勸北約與西方「見好就收」的意味在其中。

有部分輿論認為，基辛格面對中俄時常「不夠強硬」，甚至帶點「親俄派」、「親中派」底色；但實際上，基辛格的戰略主張雖有些「活在過去」、溢滿了陳年的冷戰味，卻不是毫無道理，且距離所謂「親俄派」、「親中派」也十分遙遠。歸根結柢，基辛格終究是在為美國的理想戰略安排發聲，種種看似「親俄」與「親中」的角色扮演，也終歸是在替美國的國家利益服務，只是從結果來看，不論是在俄烏戰場或台海，當今美國政府似乎都沒能聽取前國務卿的忠告。

【基辛格與俄烏戰爭Q&A】