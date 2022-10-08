克里米亞大橋爆炸後　俄媒報道外長談核戰

俄衛網10月8日引述俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，莫斯科堅持不允許爆發核戰爭的原則。



他在接受《論據與事實》採訪時說：「我還想強調，俄羅斯仍致力於五個核大國領導人2022年1月3日發表的聲明，該聲明重申了不允許核戰爭的原則。根據這個得到最高層批准的聲明，必須防止有核國家之間的任何武裝衝突。」

俄羅斯總統普京9月21日對俄羅斯人發表講話時表示，西方在其反俄政策中已經越過了所有界限，並對俄羅斯構成了持續的威脅。他說，西方對俄羅斯使用核勒索和大規模殺傷性武器。普京提醒西方，俄羅斯在一些方面優於外國的軍事裝備，並警告那些試圖用核武器訛詐俄羅斯的人，風向可能會轉向他們。

俄羅斯吞併烏克蘭4地區：圖為2022年9月30日，俄羅斯總統普京與俄羅斯委派的赫爾松州首長薩爾多、由俄羅斯委派的扎波羅熱州首相巴利茨基、頓涅茨克領導人普希林及盧甘斯克領導人帕舍尼克出席協議簽署議式，並一同握手拍照。（AP）

俄羅斯軍事理論和《國家核威懾政策基本原則》闡述了俄羅斯理論上可能使用核武器的情景。根據這些文件，在使用大規模殺傷性武器侵略俄羅斯或其盟國的情況下，或在國家生存受到威脅的情況下，這是可能的。

俄羅斯軍事學說和國家核威懾政策基本原則闡述了俄羅斯理論上可能使用核武器的情形。根據這些文件，在使用大規模殺傷性武器侵略俄羅斯或其盟國的情況下，或在面臨常規武器侵略，國家生存受到威脅的情況下，可能會使用核武器。

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