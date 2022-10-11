從歐洲看「政治共同體」的悖論

即使如歐洲國家，人類的政治合作在目標與現實間，依然有著遙遠距離，眼高手低的悖論還沒有看到破題跡象。



作者：陳留俊，中國時事評論員



首屆歐洲政治共同體（European Political Community, EPC）領導人會議，於10月6日在捷克首都布拉格召開。一天的會議並未有實質成果，但在會後的新聞發布會上，歐盟輪值主席國捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）表示，此次會議已確定將歐洲政治共同體會議持續下去，今後還會在摩爾多瓦、西班牙和英國舉行。其中關於政治合作的悖論再次展現在世人面前，悖論在於所有人都對它寄予厚望，也都明白收效甚微，就像許多人世間的美好願景，明知希望渺茫，大家也都還在苦苦堅持。

其實不僅在歐洲，所有類似的「政治共同體」都面臨大致相同的悖論。最早的洲際政治組織是成立於1890年的美洲國家組織，原名叫美洲共和國國際聯盟，由美國牽頭，曾經在去殖民化、維護美洲獨立、鞏固美國霸權上發揮過不小作用。但與宗旨中關於保障成員國之間和平解決爭端，謀求解決成員國間的政治、經濟、法律問題，促進各國經濟、社會、文化的合作，加速美洲國家一體化進程等目標，距離較遠。畢竟在2019年和2021年，委內瑞拉和尼加拉瓜已宣佈退出組織；而今年6月6日召開的最新一屆美洲峰會上，東道主美國不邀請古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜三國參加，又引發新一輪的政治危機。

共有55個國家的非洲聯盟是成員最多的地區政治組織，前身是成立於1963年的非洲統一組織，2002年正式轉型為非洲聯盟，是一個集政治、經濟和軍事於一體的全非洲性的政治實體。在非盟的未來計劃中，要使用統一貨幣、整合防禦力量、成立跨國家機構，包括一個管理非洲聯盟的內閣政府，最終目標是建立「阿非利加合眾國」。

土耳其總統埃爾多安（右）獲邀出席歐洲政治共同體首屆領導人會議，也是峰會爭議之一。（AP）

只是目前且不論非洲的經濟發展遇到怎樣的困境，在能源和糧食上的短缺，正使非洲成為世界上最需要幫助的一個地區；非洲聯盟在埃塞俄比亞的提格雷危機、馬里動亂等事務上的無所成就，也使他們飽受詬病。此番烏克蘭危機又在考驗他們的承壓和應變能力，大約25個非盟國家對聯合國大會早前譴責俄羅斯的決議，投了棄權票或沒有投票。在「選邊站」的壓力下，非盟輪值主席塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）9月20日在聯合國無奈地表示：「非洲不想成為新冷戰的滋生地」。

成立於1967年的東盟可能是經濟發展最快的地區政治組織，在經濟合作領域取得不俗的成績，包括區內整合不同國家的利益訴求和發展優勢，區外建立圍繞東盟的「10+1」「10+3」「10+6」等機制，都是國家間成功合作的典範。只是東盟的成功或許原本就基於他們在政治領域的低要求，東盟一直避免干涉任何成員國的國內事務，從而贏得較大的合作發展空間。但2021年的緬甸政變還是給東盟帶來了巨大挑戰，對於這樣出格的政治危機，立即使東盟陷於無力應對的尷尬，又無法裝出掩耳盜鈴式的自欺欺人，也給未來的發展蒙上陰影。

東盟在處理緬甸政變一事上顯得束手無策。東盟2022年8月在柬埔寨舉行外長會。(AKP via AP)

此外，還有不少遭遇類似困境的國家間政治組織，如1981年成立的海灣合作委員會（海合會）；1985年建立的南亞區域合作聯盟；1994年誕生的加勒比國家聯盟；1999年成立的黑海經濟合作組織；2001年由上海五國會晤機制轉型的上海合作組織；2008年成立的地中海聯盟等。最大也最重要的當屬二戰前的國際聯盟和現在的聯合國，即使作為最具權威的國際組織，他們也無法找到真正有效的走出悖論的出路。

歐洲政治共同體應該受到更多關注，畢竟歐洲是現代政治文明的發源地和繁盛地，他們理應承載更多希望和理想，也確實有着更多的嘗試和努力。從1951年的歐洲煤鋼共同體開始，到共同市場、關稅同盟、歐元、歐洲聯盟，一路走來，都是國際社會深度合作的示範和模板。然而除了內部探索的熱情遭受質疑外，美國的覬覦、俄羅斯的挑戰等，都構成巨大威脅。歐洲的政治合作顯然來到一個瓶頸期，急需破局的方案。

今年5月，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）拿出提議時強調，歐洲政治共同體會議應首先圍繞對天然氣管道、海底電纜、衛星等基礎設施的保護，打擊網絡攻擊，協調能源政策和移民等相關低級政治議題展開。如今在第一次首腦會議上，44國的參與可謂陣容龐大，躊躇滿志，也設定了包括和平與安全、經濟形勢、能源、氣候、移民等議題，但最後還是不忘提醒，會議不取代任何現有組織、結構或流程，也不打算形成具約束力的書面決議。可見，即使如歐洲國家，人類的政治合作在目標與現實間，依然有着遙遠距離，眼高手低的悖論還沒有看到破題跡象。

本文獲聯合早報授權轉載

