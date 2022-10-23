亞洲航空樞紐‧下｜獅城「再報捷」　香港須保住亞太領導地位

撰文：羅保熙
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疫後的新加坡熱鬧非常，先有F1一級方程式大賽吸引了大量的人潮和資金潮蜂擁而至，使得當地航空、酒店、餐飲零售業等大大受惠；還有維港投資年會、亞洲最大的web3.0線下活動Token 2049、福布斯全球CEO大會等國際級會議等，也都選址當地舉行。
獅城採取較香港更開放且具彈性檢疫措施，似乎已取得不俗的成績，並使新加坡的航空業在復常步伐方面大幅超前本港，趁機力爭成為亞太區最重要航空客運樞紐。

隨着世界各地相繼放寬防疫規定及入境限制，全球航空業界近期開始積極增聘人手，以應付恢常後回升的出行需求。然而，新加坡與香港兩地卻迎來不一樣的光景，前者的F1大賽舉辦得有聲有色，場內根據座位遠近，採取了差別訂價，最高票價更高達1萬新元（約5.53萬港元），高檔包廂區還提供龍蝦、牛排等各式美食，讓VIP們一邊觀賽、一邊交流，造出入場人次達30.2萬的佳績，創下該站歷來最高觀眾紀錄，停辦兩年後復辦備受各方讚賞。

另一邊廂，香港雖已落實於11月初再次舉行國際七人欖球賽（Hong Kong Sevens），惟賽會宣布賽事期間將要求參賽隊伍及其工作人員在港實施嚴格「氣泡管理」，並已為隊伍預訂專用酒店單人房，每隊留港期間亦有專車接送和指定訓練場地，期間會閉環及每日做核酸檢測。觀眾方面，入場前需出示有效「疫苗通行證」及量體溫，限聚以8人為上限，看台只准提供飲品，不獲批准食物供應，預料海外觀眾或因香港防疫政策而不願來港，氣氛很可能不如以往。

本月初的F1賽事，新加坡舉辦得有聲有色，受到全球的關注。(Getty)

事實上，新加坡航空業的復甦步伐始於今年初。至8月底。新加坡政府經已解除大部份防疫規定，以及放寬入境限制，包括未完成接種疫苗者亦可以入境，只需提供出發前兩日內的陰性檢測證明，毋須事先申請入境許可。

據當地報道指出，今年上半年樟宜機場（Changi airport）人手已由2.5萬增至2.9萬。交通部長易華仁（S. Iswaran）早前表示，預計9月份新加坡航空航班數目將達到疫前八成，機場將需要多聘4,000名員工應付，包括行李處理員、保安、清潔員和航空交通管制員等。屆時機場人手水平將達到疫前的95%。樟宜機場最大地勤公司Sats表示，6月時其人手水平已超過疫前的八成，但有部分工種比較缺人，部份專業工種更要大幅加薪三成請人。

顧問公司Sobie Aviation最新的數據顯示，樟宜機場為2022年亞太最繁忙的機場，截至8月底已處理1650萬人次。尤其在今年第二季期間，一共有730萬人次進出，領先第二名的印度新德里機場320萬人次之多。相比去年只有305萬人次乘客的最低點，可見樟宜機場今年的升幅不少。另外，香港去年則被擠出了亞太地區前十位之外。

樟宜機場是2022年亞太最繁忙的機場。(Getty)

另外，新加坡航空公司（Singapore Airlines）今年2月宣布恢復中止兩年的招聘工作，至今已成功招募了約1,200人，目標招募2,000人，公司冀在年底前能達標；新航亦考慮在新加坡及馬來西亞以外的地方招聘人手。

當地航空業界的分析認為，新加坡航空業的表現相信在今年餘下的時間持續強勁，即使仍未能迎來中國遊客的回歸。

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瞄準印度、東北亞，還有…

除了上述的復甦利好外，新加坡航空業近期亦動作頻頻。例如，新航公司本月表示正在與印度塔塔集團（Tata Group）就其合資航空公司 Vistara 與印度航空的潛在合併進行談判，以使這家新加坡航空公司在南亞擁有更大的立足點。新航表示，印度國內和國際交通流量強勁，預計未來10年將翻一番。諮詢公司 Endau董事Shukor Yusof表示：「由於中國仍因疫情而採取嚴格的清零措施，加上當地經濟明顯放緩，相信印度將成為商業航空領域的下一個『巨星』。」

新加坡已著手規劃「飛行的士」這個龐大市場。(Getty)

南亞以外，新航還瞄準東北亞地區，近日正與新加坡廉航公司酷航（Scoot）逐步恢復更多往返日本、韓國、中國內地、香港及台灣等的航班，以滿足強勁的旅客需求，尤其是在年底假期和明年第季期間。該公司預計，下月集團的客運網絡將覆蓋全球36個國家和地區共110個目的地。這將令新航集團的網絡回復至疫情前的近八成。

此外，新加坡民航局（Civil Aviation Authority of Singapore，CAAS） 日前與歐盟航空安全局（European Union Aviation Safety Agency，EASA）簽署了一項協議，加強在無人機和「飛行的士」（flying taxi）的合作，包括人員培訓和安全法規等領域。雙方均希望確保認證標準能夠跟上快速發展的行業的步伐，因相關的行業預計到2035年將價值將達到750億美元（約5,888億港元），最早可於2024年投入營運。

該協議是在近日在新加坡舉行的首屆歐盟—亞洲無人駕駛飛機系統和城市空中交通研討會期間簽署的，這個會議吸引了來自歐洲和亞洲的20多個民航當局參與。新加坡此前已經與著名空中交通初創公司Skyports和Volocopter簽署協議，這些協議有望將該國第二個國際民用機場實里達機場（Seletar），轉變成「飛行的士」能夠升降和進行維修的航空樞紐。

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新加坡航空近年不斷優化服務，相信將可吸引亞太區更多旅客乘搭。(Getty)

新航或成亞太區首選？

對於新加坡和香港兩地航空業的競爭，中大商學院航空政策研究中心高級顧問羅祥國向《香港01》強調，社會要對本港業界有信心。他指出，在疫情前的2019年，香港每年客運量為7,200萬人次，新加坡則為6,900萬人次，重申兩地皆為亞太區的航空樞紐。他表示：「事實上，香港和新加坡的客源不盡相同，前者主要作為中國的門戶，後者則重點為東南亞市場服務，故並非直接的競爭關係。」他相信隨着日後中港兩地恢復正常的人員往來，香港航空業將可以回復疫情前的地位。

然而，作為「競爭對手」的新加坡卻非如此看。樟宜機場集團市場開發副總裁白圻偉（Ke-Wei Peh）表示樟宜機場正在加強服務成為亞洲新的航空領導者：「這或許是我們的時代，我們很樂觀，因為我們正在擴張。」雖然許多設施在疫情高峰期關閉，但如今2 號航站樓已重新開放，4 號航站樓即將開放；新的第五航站樓的興建工作亦已經恢復，第三條跑道將在未來幾年完成約35公里的新跑道後重新開放。

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羅祥國強調，新港兩地的客源不同，並非直接的競爭關係。(資料圖片/盧翊銘攝)

不僅如此，新航近期還不斷提升服務，如增加新航線、在航機上提供帶床的酒店式安靜客房、優化商務艙和頭等艙休息室等，這些升級服務和設施相信會吸引繼續前往柬埔寨、印尼、馬爾代夫和泰國目的地的過境旅客。

有航空業分析人士認為，假如中國內地繼續致力於清零的防疫政策，新加坡作為整個東南亞以至亞太區樞紐是一個千載難逢的機會。在航空公司層面，當然也會汰弱留強。Shukor Yusof表示：「東南亞大多數航空公司都受到疫情的結構性破壞。相信疫情過後，新加坡航空將成為許多人的首選航空公司。」

誠然，香港航空業今天的優勢仍然十分明顯，其作為中國門戶的角色亦無可取替。不過，在我們客觀務實看待與其他城市的競爭的同時，亦應對未來的挑戰有所警惕。這不僅是其他城市在加速復常的時候，香港仍面臨未知何時與內地通關的客觀現實，難以一如其他對手般進一步提振航空業的發展，勢必落後他人。

更何況，當內地最終恢復通關之日，新航早就加大與內地的業務發展，早於2020年以前，該公司聯同酷航飛往內地城市的航班數量，經已超過其他所有航空公司集團。

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