越共在西方影響下的「改革而不改色，融入而不融化」｜專家有話說

10月30日至11月2日，越共中央總書記阮富仲率團訪問中國，成為中共二十大結束後首位訪華的外國領導人。另據越南官方媒體披露，這次訪華代表團規格高、陣容大。中越兩黨這波互動具有哪些特殊意義？在治國理政上，雙方又有哪些經驗值得交流借鑒？中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員、東南亞研究中心主任許利平同觀察者網分享了自己的見解。



觀察者網：2017年，中共十九大結束後，中共中央總書記、國家主席習近平首次出訪就選擇了越南；而今年，阮富仲是中共二十大結束後首位訪華的外國領導人。這一互動透露了什麼信息？

許利平：這反映了中國和越南兩黨兩國關係的特殊性和重要性。所謂特殊性，主要指中越都是社會主義國家，都是共產黨執政。而重要性，主要體現在中方始終將中越關係置於周邊外交優先方向，而越南也把發展中越關係視為越南對外政策的頭等優先和戰略選擇。

另外，中越傳統友誼深厚，阮富仲的這次訪問可以說是繼承傳統友誼的一種表示，也反映了中越間“好鄰居、好朋友、好同志、好夥伴”的「四好精神」。

再就是釋放出一些信號，說明中越在黨建、治國理政等方面還有非常多的可以進一步深入交流與合作的空間。

觀察者網：阮富仲本次訪華之行為期四天，您估計雙方的交流議題可能有哪些？

許利平：從行程安排來看，我覺得這次來訪，最重要的內容之一可能是進行政治上的或者說戰略上的溝通。

中越兩國國情和發展道路相似，所以雙方有可能在事關未來發展的一些大方向問題上進行交流。此外，中共二十大也取得了一些理論創新，中共應會向越共介紹這些創新成果，比如提出了堅持和加強黨的全面領導是中國特色社會主義事業取得成功的根本政治保證，這是一個非常重要的點，中越兩黨在這點上可能會進行深入的交流。值得一提的是，在研究黨建理論方面，阮富仲自己就是一位非常專業、權威的資深專家。

另外，因為越南訪問團還會和中國行政部門的領導見面，所以不排除雙方會就疫情防控、供應鏈穩定等問題進行討論的可能。

中越間的貿易發展近年來突飛猛進，自2016年以來越南成為中國在東盟的第一大貿易夥伴國，如今中國也是越南的最大貿易夥伴和第二大出口市場，據中國海關統計，雙方去年貿易總額突破2300億美元，較上年增長19.7%。也就是說，現在越南的外貿發展與中國密不可分，而且越南需要從中國進口大量中間產品，因此中越兩國在供應鏈融合方面關係緊密，同時仍有很大的合作發展空間。

而在疫情防控方面，因為現在越南和其他東盟國家一樣基本上完全開放了，所以我估計雙方在這方面也會進行溝通，以促進中越間貨物和人員的流動。

越南雖然同為一黨專政，但越共政治權力比中共相對分散。（Getty Images）

觀察者網：看到您在接受越南媒體採訪時提到，「中越兩黨已經建立起理論研討、幹部培訓、地方黨委合作等合作交流機制」，這些黨際交流與合作能否再拓展介紹下？

許利平：理論研討會是中越黨際交流中非常重要的一項安排，至今已成功舉辦16屆，可以說還是取得了豐富的成果的。畢竟中越兩國都實行對外開放政策——中國實行改革開放，越南是革新開放——雙方都面臨一些共同的挑戰，而中國的改開已經歷40多年，因此還是有一些成功的經驗可以跟越南分享的。

如在黨建理論上，中國的「兩個結合」（把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合）也是一個非常重要的理論創新；越南要想在一些西方意識形態的影響下，讓馬克思主義在越南能更好地紮根，就可以多和中共進行這方面的交流。在如何體現理論自信、制度自信等方面，雙方的交流也蠻多的。每年雙方都會有黨建理論專家出席研討會，專門就這些方面進行溝通。

在幹部培訓方面，越南的很多幹部會來中國的中央黨校和一些地方黨校參加幹部培訓，最主要還是學習中國的治國理政經驗。幹部培訓涉及各個層級，現在受疫情影響，很多線下培訓改為線上交流。

至於地方黨委合作，比如和越南有陸地接壤的廣西、雲南，這兩地的地方黨委會和越南的地方黨委就如何搞黨建、提高執政能力等議題進行合作交流，而這些合作還是蠻有成效的。

可以說，中越間的政黨合作機制是非常系統、非常完備的，對於提高各自執政能力、更好地培養更多的幹部隊伍等方面還是起到了非常好的作用的。

河內急於向任何國家展示自己鋭意改革的一面，譬如在2019年2月的「特金會」期間，越方雖明知朝鮮不太可能產生興趣，但他仍堅持向朝方及隨行的各國記者展示其「國產」越捷（Vinfast）汽車的生產基地。河內輕軌懸而未決的動向因此就令越共高層大為不快。（美聯社）

觀察者網：早在1994年，越共就明確提出越共和越南國家面臨「四大危機」，即：經濟發展滯後、偏離社會主義方向、「和平演變」和貪污腐敗。其中，腐敗問題尤為嚴重。在2012年，越南的反腐工作由原本的政府指導直接改由中央政治局統一管理，阮富仲親自擔任主任，他後來的那句反腐名言「熔爐燒旺了，濕柴火扔進去也得燃燒」廣為流傳。

回顧過往十年，就一些新聞報導來看，越南的反腐工作開展得轟轟烈烈，比如越共在今年6月底總結十年反腐成績時給出一些數據——期間各級黨委和檢查委員會對2700個黨組織、近16.8萬名黨員進行了紀律處分，其中7390人因貪污腐敗被查；從中央層面來看，170名高級幹部被處置。不過，也有關注越南的學者說這反腐其實很「溫和」。您如何看待越南的反腐成績及相關進展？當下，越南的反腐進入深水區，面臨哪些挑戰？

許利平：我個人認為，反腐與一個國家的發展階段有密切聯繫。越南實行革新開放，一方面要發展生產力，另一方面要營造良好的營商環境，其中某些方面會存在比較誘人的利益輸送，給反腐工作帶來了一定的難度。這是客觀存在的問題，越共和越南社會甚至將腐敗視為越南的一個「國難」，越共如果不能成功度過腐敗這一關，很可能會隨之迎來生存難題。所以，反腐對越共而言，是一項極具挑戰性但必須要推進的任務。

實際上，越南的反腐還是有一些經驗、成果的，比如提出「無禁區、無例外、無特權」原則，反腐領域不局限於政府部門，也在軍隊中進行，限制軍隊商業活動、努力解決了多起有違土地管理和使用法律法規的嚴重腐敗案件等等。

為更好地防範貪腐，現在越南注重在意識形態領域加強反腐教育，同時在制度安排上實行幹部輪崗與定期考核制度——為避免官員在一個地方任職時間過長，成為土皇帝或形成「小圈子」，越南專門頒布了幹部輪換的法令，並對具體22類腐敗高發領域的相關部門作出了2-3年必須進行崗位輪換的規定。

越南還改革了公職人員的薪酬制度。有觀點認為越南的腐敗問題與公務員的收入過低有關係。我們在越南調研發現，越南很多人都有3、4份工作，因為現有的工資不足以滿足他們的生活需求。越南政府當然也認識到這個問題，所以很早之前就提出每三年就給公務員調一次薪酬，爭取在2030年公職人員的最低工資相當於或高於企業部門最高地區的最低工資。此外，越南也實行了公職人員財產申報製度，並向全社會公佈，提高了公職人員財政透明度。

當然，越南還有一些做法走得比較前列，比如構建與完善黨內質詢問責制度。這一制度主要是借鑑了國外的一些質詢制度，越共九屆五中全會就開始實行，每年召開國會的時候都會用一定的時間對黨委進行質詢，質詢的對象可以是一個人，也可以是某個集體，範圍非常廣。

此外，越南還發動了社會反腐，除了借媒體監督來曝光一些腐敗現象之外，還推出重獎反腐舉報有功人員的制度。具體說來，就是根據舉報人提供的信息追回當月最低工資標準600倍以上贓款時，可將贓款的10%作為獎勵頒給舉報人，但最高不得超過最低工資標準的3000倍。同時可以根據舉報人在反腐行動中的具體表現，授予其由國家主席頒發的勇敢獎章、總理或由其他政府部門頒發的獎狀，以及分別是當月最低工資標準的60倍、40倍或20倍的獎金。

總而言之，我個人認為因為越南現在正處於發展階段，所以腐敗現象具有多發、易發且覆蓋面廣的特點。這也是為什麼越南反腐力度較大，但效果並不是人們所想像的那麼好的重要原因之一。

需要說明的是，這轟轟烈烈的反腐目前主要針對大案要案，並不針對越南社會上常被吐槽的「小費文化」。

觀察者網：越共一直強調「改革而不改色，融入而不融化」的方針，尤其是現在隨著越南跟國際供應鏈的嵌入程度越來越高，要做到這一點的難度也是越來越大。您能否總結一下除了反腐，他們還有哪些招來保持住自己的定性？

許利平：在思想上加強對高級領導幹部的教育，是非常重要的一個措施。此外，嚴懲也能夠起到一些立竿見影的作用。再就是剛說到的提高公職人員和黨的幹部的待遇，從整體上控制腐敗的蔓延。

觀察者網：眾所周知，中越關係也一直面臨挑戰，兩者之間有南海問題等爭端未解，而國際上歐美也不斷試圖從各個層面挑撥離間。為鞏固兩黨兩國間的關係，中越還能做些什麼？或者說，在哪些事上，我們要堅定不移地做下去？

許利平：我覺得黨際交流在中越兩黨兩國關係中起到了領航定向的作用，從這意義來看，中越兩黨間的黨際交流是至關重要的。特別是中越兩國之間還存在一些海上爭端和歷史問題，後者當下影響較小，前者往往為域外勢力干擾中越關係提供了機會。就歷史經驗來看，當分歧顯化時，中越兩黨領導人往往能夠通過互訪、電話或視頻對話等方式，從全局性和戰略性角度出發管控和解決分歧，並達成一系列的共識，這些共識為中越關係發展舉旗定向。

某種程度上，中越兩黨領導人這種頻繁的定期互動，既有利於中越雙方的國家發展，也為地區的和平穩定注入了更多動力。也正因為中越關係發展的大方向是合作共贏、共同發展，所以外界勢力無論在其中如何攪局、抹黑，也都難以實現其最終目的。

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