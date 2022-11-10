Meta裁員過萬　元宇宙Metaverse為何大失敗

Meta——Facebook的母公司，日前宣布裁員1.1萬名員工。這是朱克伯格（Mark Zuckerberg）創立Facebook以來最大規模的裁員，也標誌着其投入元宇宙的開發以來的最大失敗。



元宇宙（Metaverse）是一個聚焦在虛擬世界的網路，人們可投入在虛擬世界中生活。隨着軟硬件及區塊鏈逐步成熟，Facebook公司在2021年10月改名Meta，投資元宇宙開發名為Metaverse的應用。人們期待元宇宙可以改變網絡世界，人類的工作甚至生活模式，然而1年過去，這一切未有到來。

圖為5月9日，為於美國加州伯靈格姆的一間Meta實體店，正在展示其VR設備。（Getty）

Meta的裁員雖然還牽涉Facebook本身的不振與廣告減少，但投資元宇宙錯誤影響最大，朱克柏格把數以十億計的金錢掉進了黑洞。大規模投資不代表科技變革就在眼前，過去的3D電視和送貨無人機都是前車之鑑。

目標錯誤、技術落後

元宇宙的失敗可以歸結兩個原因，第一是其目標出現嚴重錯誤。在Meta開始宣傳其同名應用程式Metaverse的初期，它被描述成一個可以讓工作更方便，如員工可以在虛擬辦公室中開會，或可以在世界中探索和旅行的地方。

這不是什麼新鮮事，在20年前早已有如此的虛擬世界出現過。2003年一款名為《第二人生》（Second Life）的遊戲做的事幾乎差不多。

美國東北大學（Northeastern University）藝術、媒體與設計學院教授皮爾斯（Celia Pearce）表示，Meta似乎未有弄清楚到底人們所渴望的虛擬世界是什麼回事。

「Metaverse更像是一種新型的Zoom，而不是什麼革命性的技術。」

朱克伯格在2022年初曾分享一個他在正設計的Metaverse世界遊歷的自拍照。那照片被譏諷「技術倒退20年」，盡管新的完成品畫面明顯有了進步，但初期的Metaverse中所有用戶都沒有腳（僅上半身凌空），直到最近10月的一次大型更新才「把腳加上去」。

圖為朱克伯格在2022年初宣傳其Metaverse時的自拍照，頓時成為網絡上的笑話。（朱克伯格Facebook）

儘管應用推出時畫面明顯有所改善，但至10月前所有角色都沒有下半身。（Metaverse截圖）

皮爾斯表示：「他們不理解這個行業，錯失了目標也錯失了方向。不論是人們對遊戲中視覺上的期望，還是對非遊戲中可以做的事情。」

公司和營銷人員會嘗試了解客戶的需求，然後提供滿足需求的產品、服務或體驗以取得成功，如新的iPhone，還全新產品，但對於Metaverse，兩者都不是。

硬件上的限制

第二個失敗的主因是硬件上的限制。今天虛擬世界需要人們帶上VR眼罩，透過視覺感受虛擬世界。然而人類的感觀除了視覺外，還有聽覺和更重要的平衡感。在VR世界上奔跑不會帶來現實上奔跑的感覺，取而代之是因為看着周遭影像快速通過造成不協調，而很快感到視覺疲憊。

還有是儘管把VR眼罩帶上，人們身處的仍然是現實環境。丹麥哥本哈根大學人類中心電腦學系的研究員，在2021年紀錄了網上的一些在網上流傳，名為「VR Fails」的短片。這些短片內容大都是一些正在玩VR遊戲，出現意外的有趣短片。但在會心一笑的另一面，解釋了VR技術上在今天的限制。

圖為1月23日，美國一個Metaverse用戶。帶着眼罩在自己屋中走動只會撞上雜物及牆壁。（AP）

「你可能會認為自己處於虛擬世界中，但不論怎麼樣，你都仍在現實世界，住在一個只有五個半步大小的房間中。」

用家會撞上牆壁、會推跌打爛杯碟、會被身邊經過的人撞跌等等。想進入虛擬世界卻無法浸淫在虛擬世界中，一直是VR遊戲行銷多年仍無法取得成功的原因之一。在網上一直對Metaverse有這樣的評價：拿回原始的熒幕、鍵盤、滑鼠來控制，或許會好玩一點。

Metaverse、元宇宙的願景是好的，其核心理念充滿吸引力，也很可能是人類未來的另一種生活方式，但目前來說似乎略嫌太早。