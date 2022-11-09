Meta傳將大裁員　近10%員工受影響　朱克伯格：會為公司失策負責

Facebook母公司Meta將在美國時間11月9日上午通知受裁員影響的員工，料將影響約10%員工。知情人士說，Meta行政總裁朱克伯格在11月8日已告知高階主管要為此做準備。朱克伯格還說，他對公司的擴張成長過於樂觀，導致人員過剩，會為公司的失策負起責任。而他在會議上的神情顯得沮喪。



據《Insider》報道，Meta這波裁員料將影響約10%員工；截至9月底，Meta員工總數逾8.7萬人。這是自2004年Facebook成立以來首次重大成本削減行動的一環，反映數位廣告營收急劇放緩、大環境的經濟瀕臨衰退、朱克伯格砸重金進軍元宇宙的影響。

消息人士透露，Meta人資主管Lori Goler告訴團隊，丟掉飯碗的員工，至少有4個月薪水作為遣散費。

朱克伯格在9月底時曾向員工預告，Meta打算削減支出、組織重整。他也說，2023年Meta的員工人數料將比今年少。該公司先前已凍結招聘。

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