習拜會︱拜登對台「新三不」出爐　為台海降温但挑戰仍大

11月14日下午，習近平與拜登（Joe Biden）在印尼峇里島舉行長達3小時12分鐘的會晤，這是拜登上任以來中美雙方首次實現最高級別的會談，意義重大不言而喻。台灣問題成為中美領導人面對面溝通的一項重要議題，尤其習近平着重強調「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」，無疑更加突顯台灣問題在中美關係發展乃至國際格局之中的重要性。



眾人無不聚焦習近平關於台灣問題的表述，在他張弛有度的講話中，台灣問題的語氣相對強硬。顯見無論是美方有意建立的「護欄」，以及習近平口中的「防護網和安全網」，或是王毅會後答記者問時所稱的「安全閥」，中國在台灣問題上的「紅線」、「底線」或有學者所謂的「禁區」，已是美方在戰略模糊或清晰的擺盪過程中，難以再僅憑擦邊球就能輕騎過關的一道坎。

拜登不再只說「不支持台灣獨立」

值得注意的是拜登在台灣問題上說法的微妙變化。按中方發布的通稿，拜登原先在今（2022）年3月18日與習近平視頻通話時提出的「四不一無意」（美國不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意與中國發生衝突），在今次會晤中進一步擴展成為「五不四無意」：

（美國）不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」「一中一台」，無意同中國發生衝突。美方也無意尋求同中國「脱鈎」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

11月14日，國家主席習近平在印度尼西亞峇里島與美國總統拜登舉行會晤。（新華社）

《香港01》發現，其中最大的亮點，莫過於美國「不支持『台灣獨立』，也不支持『兩個中國』『一中一台』」這一可概括為「新三不」的表述方式。這個帶有突破意味變化的意義在於，至少拜登政府上台以來，無論是拜登、布林肯（Antony Blinken）或國務院官員的說法，凡是涉及美方澄清其「一中政策不變」的論述，頂多是反覆強調「不支持台獨」。

包括今年5月發生美國國務院官網更改美台關係論述的風波，美方先是在該月5日移除「不支持台獨」等文字，引起外界高度重視，甚至不乏有看法認為美方在台灣問題上據此宣告走向戰略清晰。但經過一番周折，布林肯在5月26日發表對華政策演講，重申了美國的「一中政策」；兩天後的28日，國務院網站再度把「不支持台獨」（We do not support Taiwan independence）放了回去。

「一中一台」重構「一中政策」？

拜登政府在台灣問題上的態度之所以動見觀瞻，主因在於其一系列帶有「以台制華」的「台灣牌」動作，包括對台軍售、協助防務、官員議員訪台、通過「挺台」法案，或者在台灣國際外交事務上的態度等等，無不給北京「說一套做一套」的觀感，認為其正在以實際行動「掏空」一中；外界也認為美國確實有意要弱化、虛化一中，甚至試圖去打破中美三公報所建立起來的政治基礎。

又如美方在推動《台灣政策法》（Taiwan Policy Act of 2022）預設的條文、佩洛西（Nancy Pelosi，台譯作裴洛西或波洛西）執意訪台等等做法，更給了台灣特別是執政黨與親綠政學媒人士一種訊號，認定拜登政府為了「挺台抗中」，正在朝向透過「一中一台」重構其「一中政策」。由於自認受到美方的「鼓舞」，蔡英文政府亦更加無所忌憚地標榜兩岸「互不隸屬」、「中華民國台灣」等等被北京視為「兩國論」的政策路線。

美參院外委會通過《台灣政策法》，台總統府致謝稱「多方位促進台美合作關係」。圖為2022年4月15日，蔡英文在總統府接見美國聯邦參議員、外委會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）訪問團一行。（台灣總統府）

在前述的背景脈絡下，拜登於今在習近平面前，不只表示「不支持台獨」，還進而涵納了「不支持『兩個中國』『一中一台』」，其釋放出來的訊號恐不能被低估。因為這樣的說法可說是朝着中美關係正常化的「一中」基石方向復歸和靠攏，也等於是美國在其「一中政策」是否已「重構」或「變質」的質疑聲浪中（當然美台政治人物多數是抱持着期待的），重新對「一中政策」的內涵與定義給出交代。

回到基辛格曾向周恩來做出的承諾

回顧歷史，台灣中華戰略學會資深研究員張競告訴《香港01》記者，拜登講出當年《上海公報》中國大陸所持立場：「中國政府堅決反對任何旨在製造『一中一台』、『一個中國、兩個政府』、『兩個中國』、『台灣獨立』和鼓吹『台灣地位未定』的活動」。

事實上，在1972年《上海公報》發表之前，1971年基辛格（Henry Kissinger，台譯作季辛吉）為了推動尼克遜（Richard Nixon，內地譯作尼克松，台譯作尼克森）訪華而密訪北京。當時周恩來向他強調，「很明顯，在我們兩國的關係中，台灣是關鍵問題」；而基辛格則向周承諾，美國不支持「兩個中國」或「一中一台」。

1971年基辛格（左）訪問北京期間，曾向周恩來（右）承諾美國不支持「兩個中國」或「一中一台」。 （VCG）

到了1996年台海危機後，美方意識到問題的嚴重性，時任美國總統克林頓（Bill Clinton，台譯作柯林頓）在上海公開宣示對台「三不」政策：聲明美國不支持台灣獨立，不支持「一中一台」或「兩個中國」，不支持台灣加入必須由主權國家才能參加的國際組織。

可以說，經歷了「台灣牌」掀起台海動盪，特別是佩洛西訪台後令中美關係滑向下行狀態後，上任後曾四度口頭表示將「軍事協防台灣」的拜登，在首次中美領導人實體會晤時，向中方表明了其「一中政策」不僅是回到克林頓時期，還回到了50年前基辛格對周恩來的承諾，甚至是接近《上海公報》時的中方立場。

就台灣問題的呼應與降温挑戰仍大

當然，在拜登對台「新三不」（不支持「台灣獨立」，不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」）口頭宣示拋出之後，美國行政部門和國會兩黨議員又會在多大程度上接受、認同和執行這樣的路線，又或是依舊「陽奉陰違」，在未來仍應該要被打上一個大問題。畢竟台海問題的翻騰很難輕易停歇下來，美國剛經歷了中期選舉後的政黨版圖重整，台灣則馬上要迎來九合一選舉，且很快又要進入2024年總統大選周期，民進黨和美國的政客不太可能簡單放過拿「台灣牌」刺激北京、獲取政治利益的「大好機會」。

11月14日，習近平在印尼峇里島與美國總統拜登舉行會晤。會晤結束後，國務委員兼外長王毅向媒體介紹情況並回答了提問。（外交部）

拜登對台「新三不」並沒有出現在美方的中英文通稿之中，可以預期美方不會強調這個部分，而是一如既往強調「我們的一個中國政策沒有改變，美國反對任何一方單方面對現狀作出任何改變，保持台灣海峽的和平與穩定符合全世界的利益」。不過，從習近平也為「和平穩定」做出界定：「『台獨』同台海和平穩定水火不容」，再聯繫上拜登的對台「新三不」，以及重申「一中政策」不變來看，這條主軸已能嗅出中國是在中美關係中爭取主動、逐步扣緊的味道，而拜登在台灣問題上做了一定程度的呼應，算是為此前台海緊張局面降了一點温。

習近平向拜登強調，「希望美方將總統先生的承諾落到實處」，「美方應將有關承諾體現在具體行動上，而不是說一套做一套」；王毅會後也指明了此次中美元首會晤的一大要義，在於「啟動了一個進程，就是要將兩國元首重要共識落到實處，管控和穩定中美關係」。而「我了解他，他也了解我……我們要做的只是弄清楚『紅線』在哪裏」，拜登這一「紅線說」同樣被媒體廣泛報道。拜登對台「新三不」未來路向何方，對於中美關係、美台關係與兩岸關係來說，無疑都是左右發展進程的一大關鍵挑戰。