不論導彈襲擊波蘭是何方所為　北約對俄宣戰的可能性都微乎其微

二十國集團（G20）峰會召開期間，俄烏局勢再起波瀾。

11月15日，俄羅斯向基輔（Kyiv）在內的烏克蘭多地發動導彈襲擊，烏克蘭總統辦公室副主任季莫申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，導彈襲擊導致全國約700萬戶家庭斷電，15座能源設施受損。基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）亦在Telegram稱，當地至少一半用戶沒電可用。

然而此次襲擊不僅影響烏克蘭，更引發波及北約成員國的疑雲。據波蘭媒體報道，波蘭鄰近烏克蘭邊境的村莊普熱翁杜夫（Przewodów）在15日下午受襲，從媒體釋出的現場圖片可見，遇襲地點被炸出一個大洞、旁有拖拉機翻倒，地上則有疑似來自導彈的碎片。

波蘭政府發言人米勒（Piotr Müller）並未第一時間證實此事，但稱由於情況危急，包括波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在內政府高層正召開緊急會議，部分軍事單位也已進入戒備狀態。不久後波蘭外交部證實，當地時間11月15日下午3時40分，一枚俄製導彈襲擊了普熱翁杜夫，造成2名波蘭公民身亡。政府發言人米勒表示，波蘭可能要求啟動《北太西洋公約》第四條款，即通報北約各成員國對此次襲擊進行緊急磋商。

轉瞬之間，北約會否正式參戰，成了各方熱議話題。

2022年11月16日，設於波蘭東部盧布林省（Lublin Voivodeship） 赫魯別舒夫縣（Hrubieszów）村莊普熱沃杜夫（Przewodow）一條口上的路牌，顯示該處是普熱沃杜夫，波蘭外交部表示，一枚俄羅斯製造的導彈墜落並造成兩人死亡。（AP）

美俄如何回應

然從北約結構來看，條款的執行與觸發，往往不與當事國要求相關，而是受大國意志牽動。而觀察美俄截至當下的回應，兩國似乎有志一同、不願情勢無限擴大。

首先是俄羅斯一方，在波蘭提出導彈襲擊的指控後，俄羅斯國防部便發表聲明否認，稱波蘭官員和媒體的表述是蓄意挑釁，目的是令局勢升級，並指所有在烏克蘭和波蘭邊境的襲擊都不是俄羅斯的火箭造成，波蘭傳媒展示位於普熱翁杜夫的殘骸與俄羅斯的武器無關。

此外據《俄羅斯衛星通訊社》報道，俄羅斯軍事專家阿列克謝∙列昂科夫在受訪時表示，落入波蘭的有可能是烏克蘭非正常啟動的S-300防空導彈系統導彈，而非俄羅斯巡航導彈。「此前這種例子發生過，包括烏克蘭用防空導彈擊中本國樓房。」列昂科夫指出，「俄羅斯巡航導彈是高精度武器，是在對敵電子戰和防空系統強力對抗條件下使用，不可能讓其偏離航向。」其同時補充，俄羅斯無論是空基還是海基巡航導彈，其重量都高達400-450公斤，「拖拉機和拖車在這種當量爆炸時會被炸成小塊，且彈坑會很大」，列昂科夫為此質疑，波蘭可能是在拖拉機拖車下面放置爆炸裝置來進行擺拍。

而從俄羅斯當下處境來看，國防部與列昂科夫的表態有一定說服力。一來，俄羅斯對烏克蘭的導彈襲擊更多是為施壓對方服軟談判，實在沒有必要刻意讓攻擊外溢、節外生枝；二來，在俄軍撤離赫爾松（Kherson）後，俄羅斯正在為可能的冬季攻勢蓄積能量，亦沒有必要在這一時刻招惹北約。當然，爆炸不可能憑空發生，其原因或許真是俄軍佯裝無意的泄憤，又或是操作不當的誤擊、也可能是烏克蘭防空導彈的非正常啟動、又或是波蘭的刻意擺拍，但不論真實原因為何，俄羅斯顯然有意撇清自己的關聯，以免觸發北約的集體防衛機制。

2022年11月15日，警察聚集在波蘭東部Przewodów的一個糧食倉庫外，波蘭外交部表示，一枚俄羅斯製造的導彈墜落並造成兩人死亡。（AP）

而美國雖對波蘭受襲表示關注，卻也在一定程度上維穩了輿情走向。在襲擊發生不久後，美國國防部表示注意到了波蘭媒體報道，顯示有導彈襲擊波烏邊境村莊、導致2人喪命，但稱「美國尚無法證實此為俄軍導彈襲擊所致，詳細情況仍在調查」。參議院外交委員會主席梅南德斯（Bob Menendez）則表示希望俄羅斯「迅速為生命損失道歉，並表示這不是刻意襲擊」，同時提醒「如果俄羅斯表示這是刻意襲擊，那麼此一事件必然引發各種後果，包括觸發北約第五條款（集體自衛權）」，言下之意，便是只要俄羅斯堅決不認，危機或可大事化小、小事化無。

而正在參與G20峰會的美國總統拜登（Joe Biden）亦發聲穩定局勢，表示據初步資料顯示，「導彈不太可能是從俄羅斯發射」；美國防部發言人萊德（Patrick Ryder）則稱，在確定事件真相前，五角大樓不會談論北約第五條款的適用性問題。《美聯社》更是引述三位不具名美方官員的消息，稱初步調查顯示，襲擊波蘭的導彈是由烏克蘭軍方發射，本意是攔截俄軍攻向烏克蘭電力設施的導彈。

簡言之，雖說波蘭、波羅地海國家皆對此事群情激憤，紛紛要求北約對俄羅斯施以懲戒，美俄兩國卻明顯不願隨風起舞，而是不約而同展現了穩定局勢的決心。

波蘭遭導彈擊中：2022年11月15日，警察聚集在波蘭東部盧布林省（Lublin Voivodeship） 赫魯別舒夫縣（Hrubieszów）村莊普熱沃杜夫（Przewodow）的一個糧食倉庫外。波蘭外交部表示，一枚俄羅斯製造的導彈墜落並造成兩人死亡。（AP）

北約是否宣戰關鍵不在波蘭

回顧過往，北約第四條款更多是被當作威懾手段，而非一遇危機便自動觸發的反應機制，從「考慮啟動」到「正式援引」，往往存在一定政治迴旋空間；且其結果，也不意味北約必將有所行動，而是在促請北約成員國共商討論後，再對危機做出程度不等的回應。而此刻波蘭連第四條的啟動也正處於考慮階段。

從2003年起，北約第四條款曾被正式援引七次。2003年2月10日，土耳其便因伊拉克衝突危及本土而正式援引第四條款，要求北約成員國就「提供防禦性援助」一事進行磋商。最終北約也同意出台一攬子防禦措施，並於2003年2月底至5月初進行了「展示威懾行動」（Operation Display Deterrence），向土耳其部署愛國者導彈系統、協防其國土，算是針對第四條款的較高層級回應。

然而針對第四條款亦有相對軟性的回應。2022年2月24日俄烏戰爭爆發後，保加利亞、捷克、愛沙尼亞、拉脱維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克便正式援引第四條款，要求北約就俄羅斯入侵烏克蘭一事展開磋商。而北約也確實在3月24日召開布魯塞爾峰會，烏克蘭總統澤連斯基亦以視頻方式出席，要求北約援助戰機、坦克等軍備，同時呼籲北約在烏克蘭創建禁飛區，以防止俄軍空襲與導彈襲擊。然而北約並未全然同意烏方要求，僅是個別國家同意援助烏克蘭軍備，並發表聯合聲明譴責俄羅斯，要求莫斯科立即停止在烏克蘭的軍事行動。

而導致北約如此回應的原因，除了烏克蘭並非北約成員外，關鍵還是主要大國皆不願與俄羅斯短兵相接，美國如此、德法亦然，故其選擇了軍援烏克蘭、情報偵查體系實質進場的折衷方案，希望既能放血俄羅斯、又能符合政治正確，同時在某種程度上置身事外。而如此「避戰考量」經歷數月戰火洗禮、民意湧動，不只不會改易，還將更加堅定。

10月17日，烏克蘭基輔，消防員進入受襲的大廈救火。（AP）

聚焦眼下時空，俄軍為蓄積冬季攻勢撤出了赫爾松的第聶伯河右岸（即西岸），美國則面臨了是否持續軍援烏克蘭的靈魂拷問，高通脹與能源危機更是普遍襲捲歐美各國。眾所周知，促談可能付出政治代價、俄烏分歧亦是沉重難解，但歐美不能忽略冬季以後的戰場不確定性，屆時俄羅斯新動員部隊將會抵達前線、國防工業的火炮產量亦將發揮作用，歐美則勢必面臨日趨嚴峻的通脹與能源負擔，種種條件皆指向俄羅斯可能獲取更多主動。

由此視角觀之，儘管歐美政壇仍要服膺援助烏克蘭的政治正確，卻也不得不利用眼下的機會之窗，嘗試探尋俄烏衝突的外交解方。說得更明白，如今歐美面向烏克蘭的政策選項，至多在維持與停止軍援的光譜兩端擺盪，大幅加碼的可能性已是極低。

眼下突發導彈襲擊波蘭疑雲，確實在一定程度上引發了局勢緊張，但不論波蘭受襲究竟是何方所為，眼下決策但凡涉及烏克蘭戰場，歐美都必然慎之又慎，即便北約最後正式援引第四條款、召集成員國磋商，在如今氛圍下，其也至多是重複2003年的舉措，即出台一攬子防禦措施、協助波蘭防衛本土，要升級到援引第五條款、行使集體自衛權正式對俄宣戰，概率實在微乎其微。更何況此次事件不僅俄羅斯堅決不認，就連美國也持續放風，暗示此事與俄羅斯無關，明顯不願放任局勢升級。

簡言之，波蘭導彈事件雖是俄烏衝突的直接產物，卻難在眼下時空點燃另一場戰火，更無法顯著改變戰局走向。