波蘭導彈「尾巴搖狗」：不嫌事大的烏克蘭　急於息事的美國與北約

當地時間11月15日下午3時40分，一枚俄製導彈襲了波蘭鄰近烏克蘭邊境的村莊普熱翁杜夫（Przewodów），造成2名波蘭公民身亡。波蘭政府發言人米勒（Piotr Müller）一度表示，波蘭可能要求啟動《北大西洋公約》第四條款，即通報北約各成員國對此次襲擊進行緊急磋商。



然而一日不到，輿情風向陡然生變。首先，俄羅斯國防部嚴正否認「襲擊北約國家」的相關指控，稱波蘭官員和媒體的表述是蓄意挑釁，目的是令局勢升級；《俄羅斯衛星通訊社》更是刊出對俄羅斯軍事專家阿列克謝∙列昂科夫的訪談，表示落入波蘭的有可能是烏克蘭非正常啟動的S-300防空導彈，而非俄羅斯巡航導彈。

美國同樣不願局勢升級。襲擊發生不久後，美國國防部表示注意到了波蘭媒體報道，但稱「美國尚無法證實此為俄軍導彈襲擊所致，詳細情況仍在調查」；正在參與G20峰會的美國總統拜登（Joe Biden）亦稱，「據初步資料顯示，導彈不太可能是從俄羅斯發射」；美國防部發言人萊德（Patrick Ryder）也表示，在確定事件真相前，五角大樓不會談論北約第五條款的適用性問題；《美聯社》更是引述三位不具名美方官員的消息，稱初步調查顯示，襲擊波蘭的導彈是由烏克蘭軍方發射，本意是攔截俄軍攻向烏克蘭電力設施的導彈。

而伴隨美國如此定調，北約與波蘭皆開始了立場回撤。11月16日，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）稱，事件或在烏克蘭發射防空導彈來擊落俄羅斯巡航導彈時造成，俄羅斯應負最終責任，「但沒跡象顯示這是一次蓄意襲擊的結果，也沒跡象顯示這是針對北約的進攻性軍事行動的結果」；波蘭總統杜達（Andrzej Duda）亦在16日表示，導彈很可能來自烏克蘭軍方防空系統，沒有跡象顯示屬蓄意襲擊，「或沒有需要啟動北約第四條款」；托爾滕貝格隨後總結「北約成員國一致認為，沒必要就波蘭事件啟動第四條款，召開緊急會議」。

然就在一片「大事化小」風向下，烏克蘭發出了不和諧雜音。

2022年11月15日，警察聚集在波蘭東部盧布林省（Lublin Voivodeship） 赫魯別舒夫縣（Hrubieszów）村莊普熱沃杜夫（Przewodow）的一個糧食倉庫外。波蘭外交部表示，一枚俄羅斯製造的導彈墜落並造成兩人死亡。（AP）

烏克蘭愈發「尾巴搖狗」

11月15日夜裡，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）發表視頻講話，直接將導彈襲擊波蘭一事歸咎於俄羅斯，稱這是對「集體安全」的侵犯和「重大升級」。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）更是在Twitter上呼籲，歐洲國家應該「關閉天空」，亦即對俄設置禁飛區。

而在俄羅斯反駁指控，並稱可能是烏克蘭的S-300防空導彈不正常啟動、飛入波蘭後，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）直斥此說法為「陰謀論」；當美國、北約、甚至波蘭接連表示，應是烏克蘭防空導彈系統啟動誤擊、但俄羅斯須負最終責任後，澤連斯基仍在負隅頑抗，堅稱導彈屬於俄羅斯，「必須讓烏克蘭專家也參與調查」，言下之意，便是美方與波蘭的調查不夠公正。

如此表述，雖未招致前述兩國的憤怒反駁，卻在全球輿論場引發不少批評。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）的幕僚長古亞什（Gergely Gulyas）便表示，「在這種情況下，世界領袖要負責任地發言」「（事發後）烏克蘭總統立即指責俄羅斯，這是錯誤，是個壞榜樣」；網上輿情更是湧現「烏克蘭自導自演」的指責，稱從烏克蘭的事後反應來看，其顯然是為將北約全體拖入戰局，不惜人為製造了此次「誤擊」，目的便是迫使北約啟動第五條款、正式對俄宣戰，而今眼見希望落空，便開始就地撒潑、胡攪蠻纏。

烏克蘭總統澤連斯基10月11日向七國集團領袖發表講話。（AP）

當然在正式調查結果出爐前，所謂「烏克蘭自導自演」敘事充其量是陰謀論。但此一敘事的出現，在一定程度上反映了其支持者對俄烏衝突的真實取態：來自反西方輿論場的支持者一如既往對俄羅斯展現了同情；來自西方輿論場的支持者，則是對烏克蘭的「尾巴搖狗」日漸不耐。

所謂「尾巴搖狗」（The tail wags the dog）是一句英語俗諺。在正常情況下，狗與尾巴乃是主從關係，狗能控制尾巴的搖動幅度，故「狗搖尾巴」（The dog wags the tail）應是常態；然當一事的主體開始受制於內部的一小部分，便會被諷稱為「尾巴搖狗」，意指主從關係已然易位、本末倒置。而如今的烏克蘭與西方，便日漸走入這般逆反境地。

2022年2月開戰之初，烏克蘭幾乎是以乞憐姿態，哀求北約在烏克蘭設立禁飛區，同時提供烏軍包括戰機在內的援助，但北約因不願直接與俄軍短兵相接，卻又想通過戰事放血俄羅斯、同時滿足其長年宣傳「支持烏克蘭自由民主政權」的政治正確，故最終選擇了折衷方案，即不在烏克蘭設立禁飛區，但提供軍援與財政援助，讓俄烏雙方持續血戰。

然而伴隨烏軍在8月底發起多次大反攻，成功收復哈爾科夫（Kharkiv）在內多地後，已經成為「自由民主英雄」的澤連斯基逐漸反客為主，開始了對北約的過激要求，例如在10月6日公開表示北約應「先發制人」打擊俄羅斯，以確保莫斯科不會對烏軍使用核武。可想而知，如此主張引發了「烏克蘭有意挑起核戰」的軒然大波，卻還不如此次導彈襲擊事件讓北約頭疼：前者畢竟只是口不擇言，後者則是已經發生事故、導致死傷，各方皆有意息事寧人，烏克蘭卻還意欲強渡關山、挾持北約進場。

2022年11月10日，一名烏克蘭士兵向位於烏克蘭頓涅茨克地區巴赫穆特（Bakhmut，舊稱Artemivsk）的俄羅斯陣地發射迫擊炮。（AP）

折射了真實的談判困境

然而羅馬不是一日造成的，「尾巴搖狗」的烏克蘭，終究來自西方的一手調教。

首先，西方過於貪婪，烏克蘭畢竟不是北約成員國，西方本就沒有必然的援助與回應責任。然其妄想名利雙收，既要通過俄烏戰爭放血俄羅斯，也想借此鞏固各式意識形態戰線，包括俄羅斯威脅論、中俄邪惡軸心、自由主義國際秩序對抗獨裁威權等。如此慾壑難填，讓西方鬼迷心竅踏入了戰爭泥淖，開始與烏克蘭的漫長糾結。

第二，西方自以為精打細算、介入俄烏戰爭穩賺不賠，卻還是機關算盡太聰明。在經濟場域，西方雖對俄羅斯施以制裁，普京（Vladimir Putin）政權卻未因此崩解，俄羅斯的經濟體系更在制裁重擔下堅韌運行，西方則因通脹與能源危機，陷入了經濟與民意的困境；在軍事場域，西方雖持續軍援烏克蘭、北約情報偵查體系也實質進場，其力道卻不足以將俄軍徹底逐出佔領地，更無法擊潰俄軍的進攻意志，至多是讓戰爭發展成消耗戰。

到頭來，西方雖想讓烏克蘭成為俄羅斯的第二個阿富汗，卻也在不自覺間重演當年介入越戰的夢魘。此次歐美雖未派出一兵一卒，卻因前幾個月高唱政治正確太過忘形，導致今日道德枷鎖加身，反噬了自由進出的決策空間；眼下通脹與能源壓力引爆洶湧輿情，俄羅斯更是咬牙加碼宣佈動員，冬季攻勢蓄勢待發，烏克蘭的能源設施則持續被炸，戰場的不確定性正在上升，疲態盡顯的西方只能就促談、續戰展開辯論，最終相互撕裂。此情此景，恰似1969年1月20日尼克遜（Richard Nixon）在美國總統就職典禮上所述：「我們陷入戰爭，需要和平」「我們陷入分裂，需要團結。」

10月17日，烏克蘭基輔，消防員進入受襲的大廈救火。（AP）

而烏克蘭雖只是西方馬前卒，卻正是看準西方尚「拉不下臉」的弱點，故能日漸「尾巴搖狗」，除了此次波蘭導彈事件外，更有「只聞樓梯響，不見人下來」的和平談判。

綜觀如今的俄烏談判困境，可謂是美俄烏間的相互為難，三國內部雖皆有促談勢力，卻因現實阻礙而難達共識：俄羅斯因未能在第一時間徹底擊潰烏克蘭的抵抗意志，如今要以「去軍事化」、「去納粹化」形塑一個「芬蘭化」的烏克蘭，概率已是趨近於零，但其仍會堅持烏克蘭「實質放棄收復佔領地」的談判底線，意即確保自身對克里米亞、公投入俄四地的實質控制；然烏克蘭不論提出何種和平方案，其中必有「俄軍撤出所有佔領地」一條，可謂從根本上否決了俄羅斯的底線；而美國內部諸如美軍參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）等促談派，雖建議烏克蘭「見好就收」，卻無法實質影響烏克蘭調整談判條件，即便華盛頓也可透過「停下軍援」威脅烏克蘭就範，但基輔正是賭美國尚不敢公然撕毀政治正確的遮羞布，故而持續有恃無恐。

眼下美國利用俄軍撤出赫爾松（Kherson）、冬季攻勢尚未開始的機會之窗，開始了各式促談的外交努力，同時傳出與俄羅斯通過土耳其私下接觸的秘聞，但「尾巴搖狗」的烏克蘭似乎仍有政治正確庇護。到頭來，美國雖不吝於放出促談風聲，卻不敢咬牙斷絕對烏軍援，如此温吞姿態暴露西方的疲憊不堪與路線分裂，卻對促成外交解決無所助益。正因如此，多數分析皆悲觀判定，俄烏和平協議恐將持續難產、戰爭更可能拖過冬天。

然即便和平協議或難在這個冬天簽訂，卻必然會在未來某一日，以某種形式塵埃落定；而回顧越南、阿富汗之例也可發現，西方的耐心、對政治正確的堅持總會耗盡，只要西方的面子比普京政權先瓦解，屆時基輔再如何不情願，恐怕也只能接受美俄密約、交換利益的現實，從「尾巴搖狗」的自由民主英雄，淪為大國棋盤上的又一個棄子。