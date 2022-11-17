波蘭遭導彈擊中　澤連斯基堅稱由俄羅斯發射　匈牙利：不負責任

波蘭鄰近烏克蘭邊境的村莊遭導彈擊中後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）把事件歸咎於俄羅斯。儘管包括波蘭在內多國稱導彈或來自烏克蘭防空系統，澤連斯基11月16日繼續稱這枚導彈屬於俄羅斯。



根據烏克蘭國際文傳電訊社（Interfax），澤連斯基16日在首都基輔（Kyiv）告訴記者：「我毫不懷疑那不是我們的火箭」。

澤連斯基稱，根據烏軍報告，他相信那是一枚俄羅斯導彈。他認為，烏方必須參與調查。

波蘭初步評估認為事件或由烏克蘭防空系統造成、華府也認可這一說法之際，匈牙利16日稱，澤連斯基堅稱導彈是由俄羅斯發射，是不負責任的行為。匈牙利又稱讚波蘭和美國的謹慎態度。

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）的幕僚長古亞什（Gergely Gulyas）表示：「在這種情況下，世界領袖要負責任地發言，」「（事發後，）烏克蘭總統立即指責俄羅斯，這是錯誤，是個壞榜樣」。

發生什麼事？

鄰近烏克蘭邊境的波蘭村莊普熱翁杜夫（Przewodów）15日遭導彈擊中。澤連斯基其後指責這是俄羅斯導彈恐怖襲擊，烏克蘭亦未承認自己的導彈參與其中。俄方否認指控。

美聯社16日引述3名美方官員指，初步調查顯示導彈由烏克蘭軍方發射，本來用以攔截俄軍導彈。比利時、北約與 波蘭之後都表示，事件或由烏克蘭防空系統為擊落俄導彈而造成。

↓波蘭村莊普熱翁杜夫遭俄製導彈擊中，網民在Twitter分享圖片：

2 stray rockets fell in Przewodów town, Poland, near Ukraine border. They hit the grain dryers. 2 people died. Polish authorities are investigation



Probably stray Ukrainian SAM rockets. This also occurred in Syria when Syrian stray S-200 SAMs flew all the way to Cyprus pic.twitter.com/d0BJqmPFUY — LogKa (@LogKa11) November 15, 2022

儘管多方認為波蘭遇襲或是由烏克蘭防空系統引致，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）和美國白宮都認為俄羅斯應對事件負最終責任。

白宮國家安全委員會（NSC）發言人沃森（Adrienne Watson）16日稱：「無論最終結論如何，很明顯，對這一悲慘事件負有最終責任的一方是俄羅斯，它向烏克蘭發射專門用於打擊民用基礎設施的一連串導彈。烏克蘭過去和現在都有權進行自衛」。

基輔承認曾在波蘭受襲地區附近啟動防空系統

美國有線新聞網絡（CNN）16日引述美國一名官員透露，烏軍已告知美國及其盟國，在那段時間內，烏方嘗試攔截一枚俄羅斯導彈，地點就波蘭遇襲地點附近。

報道指，目前尚未知道這枚防空導彈是否就是襲擊波蘭的那枚導彈。