訓斥杜魯多　北京為何沒有渲染「厲害了習近平」？

二十國集團領導人峰會已經結束，但是至今，中國國家主席習近平在峰會期間同加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）交談的視頻仍然在各大媒體和社交平台廣泛傳播。

視頻畫面顯示，習近平16日對杜魯多說，「我們交談的一切都泄露給報紙去了。不合適呀。」杜魯多簡略地點了點頭。習近平搖頭告訴杜魯多，「而且我們也不是這樣進行的。」習近平接着說，若要對話有成果，就得拿出「誠心」。「否則這個結果就不好說了。」杜魯多回應說，「在加拿大，我們相信自由和開誠佈公的對話。」此時習近平移開視線，臉上不自然的微笑也消失了，杜魯多繼續說：「我們將繼續尋求建設性的合作，但在一些問題上我們會有分歧。」在兩位領導人結束對話之前，習近平說：「創造條件。」在簡短握手之後，二人各自離開。

「否則這個結果就不好說了」，這樣的話配上習近平臉上消失的笑容，以及習近平和杜魯多將近二十歲年齡差造成的氣場差異，導致該視頻一經曝光，「習近平訓斥杜魯多」，就成為了熱詞。習近平的強勢成為各方關注的焦點。

G20現場，中國國家主席習近平與加拿大總理杜魯多座位相當靠近。（AP）

不過和海外媒體的熱議不同，牆內的中國輿論場對於中加領導人在G20峰會間隙的這場對話幾乎不知。微博、微信、百度、抖音、知乎、嗶哩嗶哩等社交媒體平台上關於此事的討論幾乎全被秒刪。中國官媒完全沒有相關報道。

中國外交部新聞發言人毛寧在11月17日的記者會上回應了記者提問，說此事不應該被視為「批評或指責任何人」。而中國從不干預他國內政，而中加關係近年來「面臨困難，責任不在中方」。而中方願在平等的基礎上與加方坦誠交流，希望加拿大採取行動，為改善中加關係「創造條件」。但值得注意的是，這一回應在中國外交部當天的記者會文字通稿中並未出現。

通常來說，習近平的強人形象、強勢作風，對中國樹立「厲害了我的國」是有益的，但為什麼北京對於此事諱莫如深呢？是什麼導致北京不願意多談此事？

G20：圖為2022年11月16日，中國國家主席習近平身在印尼峇裏島，出席G20峰會其中一場會議。（AP）

事實上，一些媒體報道的這樣類型的強硬，是中方不希望公開渲染的。崛起的中國是一頭雄獅，但是一頭和藹可親的獅子，訓斥和教訓突顯的是霸道，不是中方要表達的重點。

一些外媒突顯習近平的強勢，其實是捧殺。訓斥他國領導人的背後潛台詞是威脅、倚強凌弱。而和平崛起，不稱霸，大小國平等相待，才是中國一直強調。

百年未有之大變局下，伴隨着中國崛起而來的必然有中國立場更加強硬的表達。如何將這種強硬和霸道區別開來，如何讓這種強硬更好服務於中國目標的實現而不是為中國帶來非議，這是中國的挑戰。能夠克制不渲染強硬的衝動，說明中國對這一局面有着清醒的認知。