普京自喻「魔戒之王」　新招數還涉遠東開發……

獨聯體（CIS）國家領導人非正式會晤日前在俄羅斯聖彼得堡舉行。據俄媒《莫斯科時報》和《生意人報》報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）送給與會國家領導人每人一個具有象徵意義的戒指。據稱，這是普京特意準備了一份新年禮物，給八位獨聯體領導人一人一個金戒指，普京則保留第九枚。

媒體，特別是西方對這個細節特別感興趣，有各種解讀。在《魔戒》中重要角色索倫也給了人類9枚戒指。一些烏克蘭人也不乏冷嘲熱諷，認為普京這是故意的，他要親自扮演「魔戒之王」。是不是故意的，不得而知。但確實，普京在戰術上總是自有一套打法。

眼前的兩個舉動，都潛藏巨大能量，不可小覷。

一是按照普京最新的總統令：如果外國法律實體和個人的合約，直接或間接採用價格上限，俄羅斯將禁止供應原油及煉油產品給這些法律實體和個人。禁售石油命令，明年2月1日生效，持續至7月1日。

按照此前美國、歐盟、西方七國、澳洲達成的默契，從12月5日起，購買俄羅斯石油，最高不得超過60美元。這個行為「惹惱」了普京。

說不賣就不賣，普京這個行為是否魯莽？恰恰不是！普京很魯莽嗎？其一，總統令中還有一條，禁令可以有個案豁免，但這需要普京的「特別決定」。這就是典型分化西方。要知道西方限價這件事情上已經充分看到了「裂痕」。對任何國家來說，國家利益是第一位的。不排除有歐洲國家悄悄接受，那意味着這個限價令，事實上就會成為一個笑話。

普京的禁令，應該只是第一步。俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）已透露，2023年初，俄羅斯打算減產5%至7%石油產量，即每天可能減產50萬至70萬桶，以反制西方的限價令。直接的後果，就是前面所說的，國際油價上漲，西方民眾怨聲載道，西方弄巧成拙。長遠的後果，則是國際石油格局，可能會出現重大調整。

俄羅斯總統普京聖彼得堡舉行的獨聯體（CIS）國家非正式峰會上向，各個與會國家的領導人贈送了一個刻有新年祝福的金戒指。

在石油領域，俄羅斯有足夠的底氣。原因很簡單。第一，俄羅斯石油不愁賣。

第二，西方害怕俄削減產量。俄羅斯是世界第二大石油出口國，僅次於沙特。正為高通脹焦頭爛額的西方這個時候惹不起。第三，沙特顯然已經有了明顯的站位，OPEC也不配合西方。

在石油上的「鬥法」，從年頭鬥到了年尾，西方一直都在買單，顯然沒賺到便宜。

第二個維度，並沒有被媒體放大關注。在普京高調訪問白羅斯，烏克蘭總統澤連斯基秘密訪美國的幾乎同時，統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）則低調訪問了中國，得到了中國最高領導人的接待，雙方進行了正式的雙邊會談，規格極高，這非同尋常。

俄羅斯《獨立報》爆料稱，中俄將在遠東地區展開大規模的經濟合作。俄方計劃將俄羅斯整個遠東地區確立為一個單一、統一的面向中國開放的「超大經濟特區」。報道稱，通過對中國實施開放開放吸引中國的投資，給資本流動創造便利環境、擴大稅收優惠政策等，具體詳情將在2023年9月5日-8日舉行的第八屆東方經濟論壇公布和敲定。

2022年12月26日，（左起）阿塞拜疆總統阿利耶夫、亞美尼亞總理帕希尼揚、白羅斯總統盧卡申科、哈薩克斯坦總統托卡耶夫、俄羅斯總統普京、吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、塔吉克斯坦總統拉赫蒙、土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫及烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫出席在聖彼得堡舉行的獨聯體峰會。（Reuters）

《獨立報》還披露，中方將對俄羅斯投資79個重大項目，總投資高達1600億美元，涉及能源礦產、基礎設施、汽車產業、農業、機械產業和訊息化產業等，而俄羅斯將會把這些項目全部開放給中國進行投資運營。

這是俄羅斯開放整個遠東地區給中國的信號嗎？中國要向俄羅斯投資1600億美元，即超過1.1萬億人民幣。日前境外中資企業商（協）會聯席會議、俄羅斯中國總商會在莫斯科聯合發布《中國企業在俄羅斯發展報告（2021—2022）》，才說「奮力實現中俄兩國元首確立的2000億美元貿易目標」。 截至2020年，中國對俄投資存量為120.71億美元，佔對歐洲地區投資存量的9.9%。而根據《2021年度中國對外直接投資統計公報》顯示，2021年，中國對外直接投資流量1788.2億美元。如此看1600億美元對遠東的投資，將是怎樣的體量？

中俄關係：俄烏戰爭後，俄羅斯經濟被西方封鎖，相當於俄羅斯失去了全球一大半的市場，只能找中國、印度和東盟補上缺口。圖為俄羅斯總統普京與中國國家主席習近平。 （Getty）

俄羅斯從戰略安全上考慮，是應該與中國大力合作開發俄羅斯遠東地區的，如此就能把俄羅斯經濟的產業給帶起來，能給俄羅斯帶來大量就業機會和稅收來源。俄羅斯經濟就可以不再單依靠能源，經濟規模會得到有效擴大。

俄烏戰爭後，俄羅斯經濟一直被西方封鎖，相當於俄羅斯失去了全球一大半的市場，這是個絕大的缺口，誰能給俄羅斯補上？俄羅斯沒有別的路，只能找中國、印度和東盟。僅僅是能源出口的轉向是不足以補上俄羅斯經濟失去西方市場的巨大缺口的。那麼，這個巨大的缺口怎麼補？只能是開闢新的領域和市場。俄羅斯哪裏還有巨大的市場供開發來補這麼大的缺口？最直接能行之有效的方法就是把遠東地區開放給中國。

《獨立報》的報道內容還無法得到驗證。12月5日，中俄總理還共同主持了第二十七次定期會晤中國國務院副總理、中俄投資合作委員會、能源合作委員會中方主席韓正出席。但這次會晤雙方沒有發聲明。半個月後梅德韋傑夫就訪華再被媒體不斷釋放一些信號，不少細節非常值得揣摩。

俄羅斯目前所處的處境之下，在普京的治下，開放遠東跟中國做合作，這種可能性是完全存在的。對中國來說，也需要發展空間。客觀上這個合作空間非常巨大。當然，雙方還需要商榷、溝通和深度協調，不是一蹴而就的事情。但中俄雙方的客觀訴求都存在。拭目以待。

再回到第九枚戒指，以「魔法」打魔法，普京是不是很有自己的一套。