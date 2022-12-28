戰火下宣佈擴軍至150萬：俄羅斯憑什麼與烏克蘭打消耗戰

12月21日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪美，美國也於同日宣佈對烏援助愛國者導彈，顯見戰事仍將繼續。

回顧俄烏戰爭的發展，自2月24日俄羅斯發動特別軍事行動起，戰爭已持續超過10個月。俄軍起初迅速包圍基輔（Kyiv），希望迫使烏克蘭直接投降、同意俄羅斯開出的種種「芬蘭化」條件，包括修法保證不加入北約、放棄持有進攻性武器、取締反俄政黨等。然從結果來看，這一軍事冒進功敗垂成，烏克蘭並未因此放棄抵抗，俄軍只好在4月轉進頓巴斯（Donbas），宣布開始第二階段行動。

隨後經歷浴血戰鬥，俄軍一度占領烏克蘭20%以上領土，但伴隨烏克蘭在歐美援助下展開反攻，於9月後奪回了哈爾科夫（Kharkiv）和赫爾松（Kherson）部分地區，俄軍的實控範圍有所縮減。與此同時，俄羅斯在9月23日至27日舉行了頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）、赫爾松四地的入俄公投，並在9月30日將四地正式「納入」俄羅斯，意在鞏固既成戰果。

眼下烏克蘭正憑藉歐美的軍事與經濟援助，進行奪回被佔領土的消耗戰，但其傷亡代價慘重，裝備與彈藥庫存亦日漸吃緊；俄羅斯則為鞏固「四地入俄」的既成事實，對烏軍展開了以炮火為中心的消耗戰，並已開始動用伊朗製軍用無人機，同時下令國內軍工廠加速趕工。

而就在澤連斯基訪美的12月21日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）召開了國防部擴大會議，表示此次戰事沒有資金限制，軍隊將有求必應。俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）亦介紹一系列軍事改革計劃，昭示了俄羅斯應對消耗戰的相關準備。雖說普京表示俄羅斯隨時準備談判、希望盡快結束戰爭，但其所謂「談判」，顯然不是烏方要求的「俄軍撤出烏克蘭再談」這般情境，故短期之內戰火都將持續。

俄羅斯國防部長紹伊古。（Reuters）

軍改三大重點

細究12月21日紹伊古介紹的軍事改革細節，可以觀察到幾個重點，反映了俄羅斯的戰略思維。

第一，增加部隊員額，以應對日漸龐大的前線需求。據紹伊古所述，普京早在8月便簽署總統令，要求自2023年1月1日起，將俄羅斯武裝力量的總人數增至超過200萬，其中軍事人員數量應達到115萬，比當今員額多出13.7萬。而在21日的會議上，紹伊古又提出一系列增加部隊員額的細節建議，包括將軍事人員數量提升至150萬，並維持現有的徵兵和合同兵制度，但合同制軍人數量應增加到69.5萬，等於是現役合同兵員額的兩倍。

此外俄羅斯國防部還建議調整徵兵與招募規定，例如將義務制徵兵年齡由18歲提升至21歲，最高年齡限制由27歲調整為30歲，且人員將有機會從服役一開始就簽訂合同。可以看出，新計劃特別注重俄軍的人員數量問題，並希望主要通過提高合同制軍人數及比例，來實現擴軍計劃。俄羅斯顯然預設俄烏戰爭還將持續一段時間，希望確保前線戰鬥人員數量充足，但又不願讓徵兵制承擔全部壓力，以免引爆大規模民怨，危及俄羅斯的政治安全情勢。

4月5日，烏克蘭博羅江卡（Borodyanka），一名婦女抱着小貓，在破爛的大樓前經過。（Reuters）

第二，強化軍工生產與後勤維修能力。紹伊古表示，俄羅斯國防部將對軍用必需品及其產業發展給予必要關注，對國家採購的執行進度進行監督，並要求相關單位調整工作日程，例如部分最急需產品，須在2023年前完成交付。此外俄羅斯國防部將繼續重建自身維修機構，加快軍備維修速度，並會在2023新建3個修理廠。

此一措施，依舊是預見俄烏消耗戰可能長期化的直接反應。此外除了烏克蘭戰場，俄軍也須在敘利亞維持一定程度的軍事存在，以免土耳其趁虛而入，讓俄羅斯多年經營功虧一簣。在龐大需求下，提升俄羅斯的軍備生產能力，將能滿足部隊擴編的裝備需求；籌建維修廠則能轉移部份訂單，減緩非國防部維修單位的工作壓力。

第三，應對芬蘭與瑞典即將加入北約、烏克蘭「四地入俄」的新情勢，調整部隊結構。據紹伊古所述，俄羅斯將重建於2010年併入西部軍區的莫斯科軍區、列寧格勒軍區，同時組建新的集團軍。例如，鄰近芬蘭的卡累利阿（Karelia）將新設陸軍軍團，烏克蘭的赫爾松、扎波羅熱地區將建立2個合成師。

另在所有戰略方向上的軍區，俄方將組建5個炮兵師和大威力炮兵旅，現有的一些部隊也將擴大規模，如西部軍區、中央軍區、東部軍區和北方艦隊的7個摩步旅將擴編成師，海軍陸戰旅將擴編為5個師。此外空天軍也將有新的編隊，包括3個航空師指揮部、8個轟炸機團和1個殲擊機團，陸軍航空兵將新編6個團，空降部隊也將新編2個空降突擊師，未來每個陸軍航空兵混合航空師和旅都將配備空天軍力量。上述措施明顯是為因應北約再擴、鞏固俄佔地等新挑戰所做的規劃，且也必然要與增加部隊員額、提升軍備生產與維修能力等改革相配合。

4月29日，烏克蘭伊爾平（Irpin），城市被俄軍轟炸過後滿目瘡痍。（Reuters）

消耗戰的底氣

前述軍改規劃，展現了俄羅斯推進消耗戰的決心。而比較俄烏兩軍的條件與思維，雙方進行消耗戰的底氣互有不同。

在俄羅斯一方，受迫於政治情勢，其無法如烏克蘭般進行全國總動員，故俄軍的前線戰鬥人員數量相對吃緊；但受惠於蘇聯留下的龐大軍事工業綜合體，俄軍擁有大量火炮和裝備儲備，能藉此展開以炮火為中心的消耗戰。

而觀察當下戰局可以發現，由於前進部隊的側翼無人保護，俄軍無法打出攻勢、大幅推進；但正因如此，俄軍的首要目的已非攻佔城市，而是要吸引烏克蘭軍隊聚集，在大量普通無人機、四旋翼無人機配合下，調動大規模炮火將其殲滅，巴赫穆特（Bakhmut）一帶血戰正是此一思維的體現。

3月9日，烏克蘭利維夫（Lviv），Olga與男友Vlodomyr擁抱，Vlodomyr即將被派往前線作戰。（Reuters）

而藉由消耗烏克蘭有生力量，俄羅斯的目標是讓烏軍傷亡率持續上升，直至其無法作戰、放棄抵抗，同時避免俄軍在盲進攻勢下死傷慘重，迫使莫斯科再次宣布動員，造成政治不穩。在此思維下，俄羅斯不得不偶爾犧牲政治利益，放棄死守領土，以保全戰鬥力為最高目標，故而會有哈爾科夫、赫爾松的兩次大撤退。

而烏克蘭的消耗戰，則仰賴西方的軍備援助，以及全國總動員聚集的有生力量。烏克蘭的軍事工業生產能力不如俄羅斯，數月戰爭已讓其彈藥庫存吃緊，基輔只能日漸依賴西方軍援。而為確保西方援助意願，烏軍需以戰果證明自己「值得支持」，否則歐美可能會因內部沉重的經濟問題，減少在烏克蘭的「無效投資」，一旦西方援助下降導致烏軍出現軍備赤字，戰線將會陸續崩潰。故烏克蘭眼下別無選擇，明知俄軍炮火猛烈，還是只能持續發動攻勢。

當然烏克蘭的策略不是毫無收獲，其動員了大量人力組成新旅，以打擊群快速進攻、突破防線，並將攻克的領土交給新兵防守。這一策略在哈爾科夫等俄軍人力短缺、防線薄弱地區收效良好；但在赫爾松等俄軍兵力充足地帶，便進展不佳、還導致了大量人員傷亡，直到俄軍因為後勤問題主動撤退，烏克蘭才順利收復失地。

12月21日，美國華盛頓，澤連斯基於美國國會發表演講。他重申烏克蘭不會投降，又感謝美國提供援助，稱「你的金錢不是慈善，它是向全球安全以及民主的投資。」（Getty Images）

此外這一策略仍要面對致命問題，即烏克蘭的有生力量無法迅速再生。俄烏戰爭爆發時，烏克蘭共有4,300萬公民，其中有500萬是可徵召的男丁。但據聯合國統計，戰火之下共有1,430萬烏克蘭人逃離家園，另有900萬人身處克里米亞或其他俄羅斯佔領區。故如今的烏克蘭人口已減少到約2,000萬至2,700萬，按照這一比例，該國可徵召的男性已不到300萬。如今烏克蘭約有100萬人應徵入伍，餘下雖仍有百萬人可被動員，但這等於寅吃卯糧、掏空烏克蘭的經濟生產基礎，即便烏克蘭能收復失地，未來重建也必然面對極為艱困的局面。

綜上所述，俄烏消耗戰仰仗的基礎不同。俄羅斯以巨大的物資優勢、完整的工業基礎投入戰爭，謹慎保存資源，希望彌補人力吃緊的劣勢，並藉著炮火消耗烏克蘭的有生力量；烏軍則以較小的資源庫開始戰爭，依靠西方援助維持戰爭能量，並寄望自己不計代價發動的數波攻勢，能挫傷俄羅斯動員的預備役部隊、收回部分領土，進而破壞俄羅斯內部團結，讓普京在政治壓力下，以偏向烏克蘭的條件展開談判。

但從俄軍眼下有意推動軍改的架勢來看，莫斯科顯然鐵了心要進行消耗戰。歸根結柢，這是一場烏克蘭有生力量、西方援助意願，與俄羅斯軍工生產能力、內部團結意志的終極對決。