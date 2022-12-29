多國加強中國人入境檢測並不是「開倒車糊弄自己」

中國放鬆疫情管控後，感染者數量激增，美日印韓意等不少國家對中國入境旅客實施檢測措施。中國內地網紅媒體人、環球時報前總編輯胡錫進近日發聲稱，開倒車限制中國旅客入境，一些國家是自己糊弄自己。

他列舉美日印韓意等國家採取的新限制措施，稱雖然一定程度上可以理解，但確屬不明智，是自己糊弄自己。「限制來自中國的旅客入境，只能是一種自我安慰，或者接下來那些國家一旦疫情加重，有一個脱責的藉口。」

筆者非常不認同胡錫進的上述判斷和言論。這些國家並非是限制中國旅客入境，而是要求中國旅客在入境前或者是入境後進行檢測，這一措施和中國公布的1月8日起要求赴華旅客提供48小時核酸檢測陰性證明並無二致。

日本政府12月27日發布公告，加強對從中國入境者的防疫措施。（日本外務省網站截圖）

中國要求的是來華前檢測，這一措施和美國、印度的要求一致。日本要求中國旅客抵達時進行核酸檢測，這一措施是不少國家和地區都採取的。香港12月28日公布的放寬防疫措施就有要求在抵港前或登機前24小時內快速篩查或者48小時內核酸檢測。

韓國對華措施也並非限制入境，而是對體温超過37.3攝氏度的人和同行人員進行核酸檢測（可能會在30日追加要求中國旅客出發前48小時內提交陰性PCR檢測證明的措施）。印度公布的措施中並不只是針對中國大陸，檢驗措施還適用於日本、泰國和韓國等多國。

中國疫情形勢非常嚴峻，這是毋庸置疑的。各國不約而同加強對中國入境人員的監測不是政治行動，也不是不明智糊弄自己，而是各國防疫機構的快速反應措施。

北京這波疫情來得又猛又快，即使病毒量比較微弱，但對於老人和慢性病患者來說依然有致命危機（圖中經處理部份為往生者的棺木）。（ETtoday授權使用）

中國有14億人口，Omicron的快速傳播會否變異出新的毒株，還是未知數。對疫情嚴峻地區入境人員加強監測是慣例。2021年5月Delta在印度「攻城略地」時，美國的政策是公開明確禁止14天內去過印度的人員進入美國。

美日韓印等多國早就放開了疫情管控，監測病毒變異是常態化的防疫措施，手段是相對成熟的。各國對疫情政策做出研判的大多是有專業傳染病防控經驗的專家型官員。人們不應該對相關監測施加政治因素想象。

從過往的情況看，美日韓印意等國的加強監測措施都是有一定的期限的。中國疫情形勢剛開始爆發，各種數據不明確的情況下，檢測和監測只是手段，是為了監控疫情。等中國疫情形勢穩定後，相信不少國家的會調整措施。

中國未放寬疫情防控時國際社會經常呼籲中國放開，中國的經濟體量決定了不少國家急需和中國開展正常合作。如果不是疫情嚴峻，相信沒有哪個國家會增加防控成本，蠢到故意限制中國人入境。