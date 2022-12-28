放寬防疫｜取消疫苗通及社距措施　口罩令維持　一文看清最新安排

政府自前年3月起推多項防疫措施，由2020年3月28日開始，政府引用第599章《預防及控制疾病條例》訂立規例，實施指定處所限制、限聚令等措施。行政長官李家超今午（28日）召開「應對疫情指導及協調組」記者會，宣布明日（29日）取消大部份防疫措施，包括疫苗通行證、密切接觸者隔離令、入境快測安排、大廈強檢及限聚令等，但2020年7月2生效至今的口罩令，以及確診者隔離令則會維持。《香港01》整合資訊，一文看清現行時防疫安排。



▼12月25日 政府「通關事務協調組」首開會▼



【維持的防疫措施】

1、口罩令



仍然維持

任何人在公眾地方、公共交通工具以再進入表列處所時，都必須一直佩戴口罩，飲食、用藥等可獲豁免，婚宴場所及活動場所亦可片刻除罩上台合照，郊野公園或運動亦可獲豁免。

任何人違反佩戴口罩的法例規定即屬犯罪，可被定額罰款5,000元。

2、確診者隔離令



仍然維持

確診者隔離安排不變。市民確診後須入住社區隔離設施或居家隔離，最快第四及第五天連續兩日快測陰性，才可申報測試結果，離開隔離地點。

政府取消疫苗通行證。（歐嘉樂攝）

3、學生快測



仍然維持

小學及幼稚園學生每日回校仍須快測。

【取消的防疫措施】

1、疫苗通行證



取消。

撤銷透過法例第599L章的「疫苗通行證」規例，包括到港人士的臨時通行證安排。換句話說，進出所有處所都再沒有疫苗接種要求，任何人都可以去食肆、戲院等表列處所。

2、限聚令



取消。

取消所有社交距離措施，不再限制聚集人數、餐桌人數，不再保持1.5米距離。

▼12月23日 機場重現外遊人潮▼



+ 7

3、抵港檢測



取消。

來自海外、內地、澳門及台灣的人士，不再需要在到港當天或之後強制核酸檢測，改為自行快測到第5天的健康監察建議。

4、密切接觸者隔離令



取消。

毋須隔離。

5、強檢大廈



取消。

衞生署會取消早前發出的檢疫令，現時在住所及檢疫設施檢疫人士，明日起不需繼續檢疫。