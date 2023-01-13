展望2023年中東（二）：政治動盪不斷　治國是艱難的持久戰

2022年，中東有不少國家發生了政治動盪。

首先是伊拉克。1月9日，伊拉克國民議會召開會議，開始第5個立法任期，然在什葉派系分歧難解下，新政府持續難產；6月12日，什葉派政要薩德爾（Muqtada al-Sadr）宣布轄下73席議員集體辭職，以抗議「伊朗代理人」干涉伊拉克政治；8月29日，薩德爾宣布退出伊拉克政壇，引爆支持者上街示威、甚至衝入綠區的流血衝突；10月13日，伊拉克終於選出新政府，由拉希德（Abdul Latif Rashid）擔任總統、蘇丹尼（Mohammed Shia' Al Sudani）擔任總理，僵局至此暫告一段落。

接著是利比亞。2022年2月，前內政部長巴沙加（Fathi Bashagha）被選為新總理，然原有的被罷免總理德貝巴（Abdulhamed Dbeibah）拒絕交權，聲稱「只有全國大選才能讓自己下台」，利比亞由此出現「一國兩府」現象。而為抗議德貝巴政府繼續存在，支持巴沙加的烏巴里部落首領於4月關閉利比亞最大油田，引起利比亞可能出現石油短缺的風聲。7月，利比亞民眾開始上街示威，抗議物價上漲、供電不穩，以及「一國兩府」的持續難解，利比亞眾議院甚至遭人縱火。時至今日，巴沙加是軍閥哈夫塔爾（Khalifa Haftar）等勢力支持的總理，德貝巴則是聯合國與國際社會承認的利比亞總理，基本上延續了內戰時期的分立局面。

再來是以色列。2022年4月6日，在一名議員退出執政聯盟後，貝內特（Naftali Bennett）政府喪失了在議會120席中過半61席的執政優勢；6月20日，貝內特提案解散議會，法案於29日三讀通過，貝內特正式宣佈辭職；11月1日，以色列舉行了4年多來第5次大選，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的利庫德集團及其同盟陣線取得64席多數，順利獲得組閣權；12月21日，內塔尼亞胡宣佈組閣完畢，並於12月29日率領新一屆政府宣誓就職。此屆政府堪稱以色列建國以來「最右」，雖確保了內塔尼亞胡的執政基礎、降低了執政聯盟瓦解的危機，卻也讓巴勒斯坦的未來籠上陰影。

上述危機的爆發，既受經濟因素牽引，也與權鬥、地緣、民族、部落等元素相關，交織出中東複雜的治理圖景。展望2023年中東，另兩國的政治動盪仍在延燒，後續發展也值得關注。

以色列前總理內塔尼亞胡10月30日在競選活動上，向支持者致意。（Reuters）

伊朗：神權政府的持久危機

首先，是示威火苗仍在悶燒的伊朗。

2022年9月13日，伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）因「配戴頭巾不當」，遭道德警察（Guidance Patrol，又稱宗教警察）帶走，並在拘留期間昏迷送醫，最後於16日被醫院宣告死亡。這起事件引發伊朗全境示威，民眾訴求也由取消強制女性戴頭巾的法令、廢除道德警察，一路上升到了神權政府垮台，就連11月的世界盃賽場上，伊朗國家隊都一度集體拒唱國歌表達不滿。

期間伊朗政府一度展現讓步跡象，12月2日伊朗總檢察長蒙塔澤里（Mohammad Jafar Montazeri）表示將檢討強制女性戴頭巾的法例，「議會和司法部門都在工作，即法律是否需要任何修改」，並稱負責檢討的隊伍已在11月30日開會，將在一、兩周內看到結果；12月3日，蒙塔澤里被問到是否會解散道德警察時，其表示「道德警察與自己任職的司法部無關」，此話被某些媒體解讀為「伊朗宣佈廢除道德警察」。

然而伊朗官方經營的阿拉伯語媒體《世界新聞網》（Al-Alam）於12月4日晚間發表文章，否認了廢除道德警察一事；與此同時，看似讓步的神權政府開始了秋後算帳。12月8日以來，伊斯蘭革命法院多次執行了針對示威者的絞刑處決，即便國際社會強烈譴責，也無改其鎮壓意志；12月9日，神權政府更是要求伊朗婦女繼續遵守配戴頭巾的規範，否則可能無法再獲得政府服務、福利和工作。如此聲明，顯然意在深化頭巾法的執行，而非檢討修改。

伊朗22歲女子阿米尼2022年9月13日被指以不適當方式戴頭巾，她遭宗教警察拘捕後死亡。圖為2022年9月23日，德國柏林女示威者在街上剪頭髮，藉此抗議伊朗宗教警察的暴行、聲援伊朗婦女。（Getty）

時至今日，伊朗示威仍在進行，但在伊斯蘭革命衛隊（IRGC）忠心未改、神權政府強力鎮壓下，其規模已有所降低，然這並不代表伊朗將在2023年安然無恙。此次示威看似起於宗教、世俗之爭，其實與2018年總罷工、2019年反燃油漲價示威、2021年石化工人罷工、2022年反削減糧食補貼等大型示威性質類似：起於民眾對伊朗經濟與政治境況的長期不滿。

在經濟場域，伊朗苦於西方發動的聯合制裁，石油經濟更是加劇了社會不平等，兩者皆在一定程度上扭曲了伊朗的經濟生產結構，導致了底層民眾的苦難。眼下核協議談判陷入停滯，伊朗擺脫制裁無望，疫情的創傷、俄烏戰爭的衝擊更是考驗本就脆弱的經濟局勢，早在頭巾示威前，伊朗便已因小麥、麵粉、食用油、雞肉、雞蛋和乳製品價格上漲，而在5月爆發了多起示威。憤怒能量蓄積街頭久久不散，終在後續的9月示威中借屍還魂，否則光憑頭巾這一偏屬中產階級、性別場域的小眾議題，其實不易掀起如此巨大的示威規模。

在政治場域，不少伊朗民眾漸對溫和派失去期待，且希望推翻神權政府。2009年伊朗爆發「綠色革命」時，政府內部尚有路線之爭，故民眾並未直接訴諸神權政府垮台，而是期望拉夫桑賈尼（Akbar Hashemi Rafsanjani）、哈塔米（Mohammad Khatami）等人留下的溫和派路線，能壓過霍梅尼（Ruhollah Khomeini）、艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）、哈梅內伊（Ali Khamenei）等人代表的保守勢力。

但從結果來看，示威民眾的期望未能實現，綠色革命未竟其功，革命衛隊則持續崛起，伊朗政壇亦日漸保守化。在此情勢下，不滿改革派勢弱的民眾，逐漸把希望放到了政權垮台上，認為若不推翻政權、解散伊斯蘭共和國，便不可能解決當下困境。這便是為何會有示威者對神權政府「檢討頭巾法」無動於衷，反而喊出「神權政府解體才是救贖」。

而不論是經濟或政治境況，伊朗政府短期內都難以滿足反對民意的需求，故2023年即便沒有頭巾議題，伊朗也可能再因其他事件而爆發大型示威，當然在革命衛隊持續效忠的情況下，示威規模再大，都很難撼動神權政府根基。

伊朗頭巾示威。（Reuters）

阿富汗：塔利班如何治國理政

阿富汗則是另一個值得關注的地區。自從美國在2001年推翻塔利班政權後，阿富汗便陷入了漫長的分裂狀態：中央政府因美國扶持而屹立不倒，塔利班則在農村據地為王，雙方多年來維持了低烈度的交火衝突。如今分裂狀態雖已終結，政治的動盪卻遠未結束。

2021年5月起，美軍開始撤出阿富汗，塔利班反攻力道加劇，並在該年8月進入喀布爾，阿富汗正式變天。執政之初，塔利班為獲國際承認，一度展現開明姿態，承諾「將在伊斯蘭法律規範範圍內尊重女性的權利，並允許女性根據伊斯蘭法律接受教育與工作」；其同時保證，不會再讓阿富汗成為恐怖主義的溫床，塔利班也不會再輸出極端伊斯蘭。

從結果來看，塔利班兩個承諾都沒有完全達成。首先，在女權場域，因為塔利班遲遲未等來國際承認、同時又已擊退絕大部分反對勢力，溫和路線終於漸被保守主張吞沒，塔利班先是在2022年3月宣佈，正式撤回開放女子高中的命令，預示了未來阿富汗女童的最高學歷，將只停留在小學六年級；又在12月剝奪了絕大多數女性的受教權，除禁止女性入讀大學、中學外，亦宣布所有女性不允許進入小學與清真寺，也無法從事以往在非政府組織的工作。

8月14日，阿富汗喀布爾，秘密學校的老師在白板上書寫。（Getty Images）

而在恐怖主義場域，如今的阿富汗盤踞著兩大恐怖組織：基地（Al-Qaeda）與伊斯蘭國（Islamic State），其中基地是塔利班的長期盟友，宣誓效忠塔利班領袖阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada），在阿富汗的組織結構相對完整，其武裝勢力也與塔利班的哈卡尼網路有所合作，故基地並未在阿富汗內部製造恐襲，而是更多以阿富汗為基地，進行海外活動；然伊斯蘭國則與塔利班存在競爭關係，尤其是2019年伊拉克、敘利亞的總部遭推翻後，伊斯蘭國便將治理脆弱的阿富汗當成復興基地，大力招募當地民眾，同時在阿富汗持續發動多起恐怖襲擊至今。

當然與前次執政相較，塔利班此次執政更有技巧，也更知道妥協共生。例如其積極拉攏非普什圖的少數民族武裝，避免重演前次軍閥割據的現象，也未有再做出炸毀巴米揚大佛等自絕於國際的行為，並積極與巴基斯坦、中國展開能源相關合作，希望推動國家工業化。但不得不說，其保守底色、與基地組織長年的合作結構，並沒有隨此次重返中央而消除，而是成為其維繫政權的重要考量。

在外界看來，女權關乎個人尊嚴，但在阿富汗的內政脈絡內，這牽涉到執政路線的選擇：是為求國際承認，付出得罪保守民意的代價，或是犧牲國家形象，以團結保守民意與執政派系。從結果來看，在獲取國際承認無望的情況下，塔利班明顯偏向了後者。而與基地組織的合作亦然，塔利班與基地的結合並非僅有理想的契合，更是為了生存而結成的戰略同盟，短時間內亦不可能因虛無縹緲的國際承認而解體；至於伊斯蘭國的存在，則更多是因為塔利班無法進行精確的反恐行動與掃蕩，故雖有心撲滅伊斯蘭國，卻難以在短時間內看到顯著成效。從更大的視角來看，要實現性別平權與反恐，發展都是繞不過的現實門檻。

展望2023年，塔利班會否出台更多限制女權的措施、又要如何應對恐怖主義挑戰，同時替國家開闢罌粟以外的新財源、推動工業化進程，都是值得關注的議題。在某種程度上，伊朗與阿富汗的政治難題，預示了中東完善國家治理的前路漫漫，要打贏這場持久戰，需要時間、也要政經空間。