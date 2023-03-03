俄烏戰爭｜血戰半年「巴赫穆特要塞」失陷在即　然後呢？

位於烏東頓涅茨克州（Donetsk Oblast）的鹽礦城市巴赫穆特（Bakhmut），過去半年大部份時間皆是俄烏雙方在前線猛烈交火的唯一地點。俄方人員曾稱在這裏要攻下一間房子也有可能要花費一周時間。俄烏雙方在此也損失慘重。

到了今天，俄軍的步步進逼與南北包抄之勢已大致決定了勝局，巴赫穆特城中據報光火處處、炮轟不絕，人道救援人員已不能進中城中心，往西的對外交通補給通道已陷猛轟。失守只是時間問題，烏克蘭方面的唯一選擇似乎就剩下「有序的撤退」，以避免「混亂的潰敗」。

巴赫穆特值得血戰嗎？

巴赫穆特戰前人口達7萬，如今只剩下不足5,000人。根據一位2010年到此教授英語的美國人的說法，他剛到此地就被蘇聯解體前以來一直掌權的市長邀來參加跟教育部官員的活動，並用俄語發表演講，市長還將他形容為一個「非常特別的老師」。由此可見此小城在地緣政治上的邊緣性。

長期斷水斷電的巴赫穆特已經人去樓空。（Reuters）

在戰略上，分析普遍認為巴赫穆特價值不大。雖然它是多條交通要道通過之處，但在俄軍尚未奪得的頓涅茨克州西部而言，巴赫穆特之後還有一堆可供防守的小鎮和高地——例如據報烏軍如今已正在巴赫穆特以西15公里左右一個位於小山之上的萬人小城察蘇夫雅（Chasiv Yar）佈防。

而再往西邊更有2014年以來早已鞏固嚴密防守的斯拉維揚斯克-克拉馬托爾斯克（Slovyansk- Kramatorsk）雙子城。無論是西方、烏克蘭還是俄羅斯的軍事輿論，都有聲音反對俄烏雙方在此可能每日折損高達百人的血戰。

有人認為，去年7月前線進展停滯、9月哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）漬退、11月退出南部赫爾松市（Kherson）之後，普京急需勝利，因此才會集中火力攻打巴赫穆特。另一種意見則指，主攻巴赫穆特的是華格納僱傭兵團（Wagner Group），其領袖「普京廚子」普里戈津（Yvegeny Prigozhin）之所以如此盡力，是為了以「戰功」爭取其在俄羅斯政壇的影響力。但無論如何，如果普京的長遠目標是要兼併法律上既變成俄羅斯領土的頓巴斯，進攻巴赫穆爾最終也是避無可避之事。

巴赫穆特以至頓涅茨克周邊的局勢圖。（liveuamap截圖）

烏克蘭方面則據稱多次受到美方施壓，要求其從巴赫穆特撤退，保存實力，留待日後反攻。不過，俄軍的久攻不下卻使巴赫穆特變成了烏克蘭抵抗精神的象徵。「巴爾穆特還在」變成了烏克蘭人的振奮口號。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）更以「要塞」一詞去形容巴赫穆特，去年12月訪美之時更特意將寫滿巴赫穆特前線士兵簽名的烏克蘭國旗送到美國國會。對於部份人而言，以生命防守巴赫穆特為的只是一個沒有太大實質意義的符號。不過，另一些軍事分析則認為，防守巴赫穆特可以牽制俄國兵力、消耗俄國人員，正拿破崙所言，「當你的敵人正在犯錯，永遠不要阻礙他。」

但不認不認還需認，在俄軍緩緩推進之下，總統顧問羅德尼揚斯基（Alexander Rodnyansky）近日就表明，如果防守的成本大於得益，烏軍將會戰略性放棄巴赫穆特，「我們不會白白犧牲。」雖然有報道稱烏克蘭正派出更多人員前往巴赫穆特，但有分析認為，這只是準備「有序撤退」的行動。

2022年12月21日，美國華盛頓，澤連斯基向佩洛西及美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）贈送烏克蘭旗幟。該旗幟是來自巴赫穆特（Bakhmut）守軍，上面有前線士兵的簽名。（Reuters）

雖然巴赫穆特如今已變成一片人去樓空的頹垣敗瓦，但其最終失守將會是俄羅斯去年7月以來的最重大勝利。不過，跟去年5月人們猜測普京在奪得亞速海港口城市馬里烏波爾（Mariupol）後將宣布勝利停火的樂觀預期不同，如今烏克蘭盧甘斯克（Lugansk）、頓涅茨克、扎波羅熱（Zaporizhzhia）、赫爾松四州已被「公投入俄」，普京唯一可見的政治選擇就是繼續打下去。

俄軍勝利無改僵持局面

在從北到南整條前線之上，此刻的俄軍無疑是重拾了主動的。雖然1、2月之交俄軍在頓涅茨克州西南對武赫列達爾（Vuhledar）發動的大規模攻勢遭遇慘敗，據稱曾在兩日內折損過千人、總共損失近130架坦克，但其在盧甘斯克州西進哈爾科夫州的反攻，以至這次對巴赫穆特的包圍，俄軍都展現出援援推進的耐力。如今的戰事就有去年4月至6月頓巴斯之戰初期的影子：俄軍推進雖慢，但烏軍都停止不了這種進展。

但這樣的打法，到底要打到何年何月？

長期作戰對雙方而言也是無盡的損耗。消耗戰也是一場前境未明的賭注：對烏克蘭而言，從國家人口來看，要比人員消耗，一定及不上俄羅斯，最近也出現過有男子被強迫動員的醜聞，但烏克蘭勝在有整個歐美的財力和軍備支援，某程度上抵銷了人口的劣勢；對俄羅斯而言，多方面的分析都顯示俄方亦已出現了彈藥不足的情況，特別是用於遠程攻擊的精準導彈，本年以來其導彈攻擊數量已大大減少，即使普京政府近來時時催促軍工生產，但在西方制裁的局限之下，能否補足戰場上的消耗也是一個問題。

對於雙方而言，如果能以對自己有利的手段將戰爭停止下來，將是一條較佳的出路。不過，俄方明顯希望達成的「就地停火」與烏方不停重覆的「俄軍全撤」，也不是對方可以接受的條件。

在這個困局之中，各方都似乎有動作試圖扭轉事態。

據報是出現在巴赫穆特一座建築物天台的俄軍。（Reuters）

烏克蘭部隊首次越境施襲？

3月2日，位置俄烏邊境的俄羅斯布揚斯克州（Bryansk Oblast）小鎮就發生了眾說紛紜的襲擊事件。普京甚至取消了其原訂到高加索地區的行程，發表電視講話指責「新納粹」發動「恐怖襲擊」；布揚斯克州州長Alexander Bogomaz指責事件是數十個烏克蘭破壞份子之所為，稱他們進入俄境向載有小孩的車輛開火，殺死了兩位平民和傷及一個兒童；俄國媒體也一度傳出有6個人被劫持為人質。烏克蘭方面則否認指控，稱這是俄國內部所為。

不過，一個稱為「俄羅斯志願兵團」（Russia Volunteer Corps）的組織就承認責任，聲稱一度佔領事發的小鎮。此兵團自稱由俄羅斯人組成，自稱隸屬烏克蘭武裝部隊，指襲擊是要向俄羅斯人表明「希望尚存」，「自由的俄羅斯人手持武器就可對抗政權」。網上影片可見，此組織的其中一位成員是一個莫斯科出身、曾在德國居住、數年前搬到烏克蘭的白人至上極右份子。

到底襲擊背後事實如何，至今難以確認。但從2月26日白羅斯境內空軍基地的一架A-50「熊蜂」預警機受到無人機攻擊，白羅斯反政府武裝組織BYPOL承認責任的背景來看，某方勢力的確想製造事端，改變戰爭走向——此襲擊發生之前幾天，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）才剛表明過除非烏克蘭方面攻擊白羅斯境內目標，否則不會派兵支持普京的戰爭。

中國國家主席習近平（右）3月1日在人民大會堂與訪華的白羅斯總統盧卡申科（左）舉行會談。（Reuters）

中國因素未明

另一方面，中國也成為了從不同角度來看都有可能扭轉戰局的元素。雖然中方2月24日發布的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》並不是此前人們預期的具體和平方案，卻顯示出中國似乎有加大參與解決俄烏戰事的趨向——特別是普京早前在莫斯科見過王毅之後已多次提到習近平今年春季訪俄的事。

對於美國而言，抄作「中俄聯盟」對於拉攏歐洲盟友聯手圍堵中國甚為有利，於是近來美國官員就不斷吹風指中國正考慮對俄羅斯輸出致命武器，甚至開始與歐盟討論相關的可能對華制裁。半信半疑的歐洲也多番警告中國「武器輸烏」將會是紅線。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）3月2日的國會發言就有警告中國不要向俄輸送武器。朔爾茨本人以至歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）分別會在3月3日和下周訪問華盛頓——外界預期他們將會與拜登討論潛在對華制裁的問題。

但對歐洲而言，中國軍援俄羅斯當然是一個擔憂，不過在中國提出其對烏立場文件之後，歐洲的一些領袖顯然是認為中國有意在俄烏戰爭這個議題上面扮演一個更主動的角色，在他們眼中，這就開出了一個「中國施壓俄羅斯」的空間，無論是法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），還是德國總理朔爾茨最近都公開表達了這種願望。

德國總理朔爾茨將3月3日訪問華盛頓。（Reuters）

至於中國會不會成為打破俄烏長期消耗戰僵局的因素，則尚待觀察，不過觀乎習近平未來數月訪俄事態的發展便可知一二。

英、法、德三國促和談？

雖然美國一直強調會長期支持烏克蘭到底，但是隨着2024大選年的迫近，美國共和黨內部上至特朗普下至部份國會議員的反對援烏聲音將會走入主流媒體報道之中，而共和黨內最有可能挑戰特朗普的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）對烏立場亦不明顯，歐洲已在擔心美國援助不能持久的問題。

《華盛頓郵報》2月24日就報道，英、法、德三國認為加強北約對烏軍援的承諾，使得烏克蘭有能力在停戰後對俄自衛，能鼓勵烏克蘭與俄羅斯開展和平談判。該報道稱早前澤連斯基在巴黎與馬克龍、朔爾茨會面之時，後兩者已告訴澤連斯基要開始考慮和談；報道亦引述法國官員指沒有人相信烏克蘭能重奪克里米亞——言下之意，就是某種「割地求和」的安排。

加大北約軍援可算是「一石三鳥」之舉。一是以北約名義援烏，使美國更難因為政府換屆而退出援助；二是作出長期加強軍援烏克蘭的部署，使普京失去與西方「鬥長命」的意志，甚至使烏克蘭在本年內能發動戰果明顯的反攻，迫使俄國在劣勢中尋求和談；三是以大力軍援取代加入北約，一方面保證烏克蘭未來的安全，另一方面也安撫俄羅斯對於北約東擴的憂慮，其代價當然是烏克蘭對俄以體面的方式交出一些土地，讓俄方也能有一個下台階。

正如馬克龍在慕安會上「現在不是談判時間」的言論一般，對歐洲而言最理想的發展，就是烏克蘭反攻有成，俄國最後被迫重返談判桌。但理想當然與現實有一段距離。

巴赫穆特的失陷不會打破僵局，但各方尋求打破僵局的動機已非常明顯。