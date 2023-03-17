美國將耗不起跟中國的戰爭｜專家有話說

美國總統拜登最近向國會提交2024年的6.9萬億美元（約54.1萬港元）的聯邦預算，其中1.8萬億元是赤字。美國的聯邦收入只有5.1萬億美元，入不敷出，要借1.8萬億元來彌補。1.8萬億元是其收入的35.3%。寅吃卯糧是美國政府長期以來的一貫做法，這就是為什麼美國聯邦政府的債務高達32萬億美元之多。只是現在赤字數字在增大，由往年的1萬億元多一點，增加到近2萬億元。



照此下去，共和黨人估計，美國聯邦政府的債務在未來10年要再增加10萬多億元，很快達到50萬億元。隨着債務的增加，美國政府借錢的能力會越來越難。中國和日本等往日的美債持有大國，正在拋售手中的美債以自保。這將加劇美國政府的財政危機。

歷史上帝國垮台的最終原因，無一不是因為財政危機。當年法國因為七年戰爭，陷於嚴重財政困難，財長一再勸告路易十六謹慎行事，不要捲入英國與其殖民地美國的戰爭，但法國精英最終禁不住「用美國削弱英國」的誘惑，大規模支持美國的獨立戰爭，讓法國陷入更深的財政危機，引發了聞名的法國大革命，路易十六因此上了斷頭台。

中國曾是美國國債的最大持有國。（Reuters）

美國現在債台高築，理應減少自身的財政壓力，但拜登政府禁不住「用烏克蘭削弱俄羅斯」的誘惑，深陷俄烏戰爭，進一步加深了美國的財政危機。

美國的精英一心想削弱俄羅斯和中國，以為削弱對手，自己就安全了。殊不知在削弱對手的過程中，也將削弱自己。美國現在需要的是不是削弱對手，而是更好地加強自身的財政健康。美國現在面臨各種問題，毒品泛濫、無家可歸、食品安全保障問題，各種民用設施退化老舊，這些都是因為財力有限而無法解決的問題。

美國因俄烏衝突對俄國下狠手，聯合盟友對俄國進行了前所未有的嚴厲制裁，將俄羅斯逐出SWIFT體系，凍結俄國在海外的美元資產，禁止俄國用美元進行國際貿易，把俄羅斯往死路上逼。這對俄國無疑是嚴重打擊。但美國及盟友有所不知的是，它們的制裁只能是殺敵一千，自損八百。制裁俄國嚴重損害了美國的可信度；讓中國、沙特阿拉伯、伊朗、印度，以及巴西等國都看到美國的不可靠，逼它們為將來可能受到美國及其盟友制裁做準備。

2月下旬，俄烏戰爭一周年前夕，普京在莫斯科接見王毅。（路透社）

俄國要生存下去，只能另起爐灶，與中國等其他金磚國家繞開美元，用本幣貿易。現在俄國的對外貿易超過一半改用人民幣，在俄國的外匯儲備中，美元被清零，人民幣成了大頭。沒有美國的制裁，這種事情根本不可能發生。

美國制裁伊朗，迫使伊朗與中國交好，兩國簽訂了25年的用人民幣購買伊朗石油的協定。沙特本來是美國在中東的重要盟友。美元霸權就是靠沙特的石油美元政策維持的。但俄烏衝突後，美國要求沙特增產石油，以配合美國削弱俄羅斯的計劃。

沙特為了本國利益，拒絕了美國。美國馬上表示要放棄對沙特的安全承諾，這讓沙特意識到美國的不可靠，於是加快了與中國的接觸。中國國家主席習近平受邀訪問沙特，兩國簽訂了幾十項合作協議。若沙特放棄了石油美元政策，允許中國用人民幣支付沙特石油，無異將是對美元的削弱。

圖為2023年1月18日，美國財政部長耶倫與中國副總理劉鶴在瑞士蘇黎世舉行會談時握手。（Reuters）

在中國的撮合下，最近沙特和伊朗的代表在北京會面，恢復了自2016年中斷的外交關係。中東一直是美國的禁臠，現在卻讓中國拿了頭籌。對此美國雖然故作鎮定，心中的失落是必然的。這件事向全世界展現了中國的潛力，也讓全世界看到這個世界並不是離不開美國。沒有世界上最大貿易國中國的支持，沒有幾個能源大國的支持，美元霸權就要大打折扣。

在這個國際大氣候下，儘管美國政府和軍方一再說要為台灣跟中國大陸交戰，其財政危機將限制在海外進行大規模戰爭的能力。

希望美國精英和美國人民能及早認識到，俄烏衝突他們可以不管，台灣海峽的衝突他們也可以不管。美國不須要什麼都管。美國最應該管好的是自己國家的事情。

本文獲《聯合早報》授權轉載。作者是美國華倫威爾遜大學政治學教授韓東屏

