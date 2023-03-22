把地球管起來　中俄聯合聲明彰顯兩國重建全球秩序與治理體系決心

習近平訪問俄羅斯，在與普京會面時表示「兩國關係遠遠超出雙邊範疇，對世界格局和人類前途命運至關重要」。這句話在兩國簽署的聯合聲明中得到了鮮明體現。

聯合聲明不僅談到了雙邊關係，對兩國關係現狀與發展進行了說明與展望，還就攸關全人類命運的全球與地區的一切重大事務達成了一致意見，頗有毛澤東當年要求中國官方新聞機構新華社在輿論工作中要「把地球管起來」的氣魄與決心。

聯合聲明表示，雙方將致力於堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，反對一切形式的霸權主義、單邊主義、強權政治，反對冷戰思維，反對陣營對抗，反對搞針對特定國家的小圈子。

習近平訪俄：習近平2023年3月21日抵達克里姆林宮，與普京舉行正式會談（Reuters）

雙方支持建設開放型世界經濟，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，促進貿易和投資自由化、便利化，呼籲打造開放、公平、公正、非歧視的發展環境，反對單邊主義和保護主義行為，反對「築牆設壘」、「脱鈎斷鏈」，反對單邊制裁和極限施壓。

雙方對國際安全面臨的嚴峻挑戰深表關切，認為各國人民命運與共，任何國家都不應以他國安全為代價實現自身安全。雙方呼籲國際社會本着共商共建原則積極參與全球安全治理，切實鞏固全球戰略穩定和維護共同、綜合、合作、可持續的安全，用好軍控、裁軍和防擴散等國際機制。

雙方譴責一切形式的恐怖主義，致力於推動國際社會建立以聯合國為核心的全球反恐統一戰線，反對將打擊恐怖主義和極端主義問題政治化、採取「雙重標準」，譴責打着打擊國際恐怖主義和極端主義旗號以及利用恐怖和極端組織干涉別國內政、實現地緣政治目的的行徑。應對「北溪」管線爆炸事件進行客觀、公正、專業的調查。

普京與習近平會面後親自送別習近平。（Reuters）

雙方決心繼續在地區和全球安全事務中密切協作，包括共同落實全球安全倡議，就重大國際和地區問題及時交換意見、協調立場，為維護世界和平與安全貢獻力量。

雙方為應對新冠疫情全球大流行、維護兩國和世界人民生命安全和身體健康開展了富有成效的雙多邊合作。雙方支持兩國深化疫情訊息交流，加強在世界衛生組織等平台協調配合，共同反對病毒溯源政治化圖謀。

雙方將繼續密切協作，推動上海合作組織在維護所在地區和平、安全與穩定方面發揮更大作用和影響。雙方將同其他成員國一道完善上海合作組織現階段工作，有效應對新挑戰和新威脅，深化亞歐地區經貿、人文領域多邊互利合作。

俄方高度讚賞中方成功主辦金磚國家領導人第十四次會晤。雙方願同金磚國家其他成員共同努力，落實歷次金磚國家領導人會晤共識，深化各領域務實合作，積極推動金磚國家和新開發銀行擴員相關討論，積極開展「金磚+」合作和金磚外圍對話，維護新興市場和發展中國家共同利益。

雙方將加強在中俄印、中俄蒙以及東亞峰會、東盟地區論壇、東盟防長擴大會等平台的協作。中俄將就深化同東盟合作加強協調，繼續推動鞏固東盟在地區架構中的中心地位。

雙方認為，應進一步加強聯合國教科文組織作為政府間人文交流普遍性平台的作用，維護真正的多邊主義，推動該平台上相互尊重的專業對話，促進成員國高效溝通，達成共識，增進團結。雙方鼓勵聯合國教科文組織同上海合作組織基於《上海合作組織秘書處與聯合國教科文組織合作諒解備忘錄》就共同關心的問題加強合作。

習近平訪俄：3月21日，俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平出席在克里姆林宮舉行的招待會。（Reuters）

雙方致力於加強在二十國集團等多邊機制下相互協調，推動二十國集團應對國際經濟金融突出挑戰，完善公正合理的全球經濟治理體系，更好反映世界經濟格局，提升新興市場和發展中國家代表性和發言權。雙方支持非洲聯盟加入二十國集團。

雙方將加強在亞太經合組織框架下協調配合，推動全面平衡落實布特拉加亞願景，推動2040年建成開放、活力、強韌、和平的亞太共同體。

雙方將就支持以世界貿易組織規則為基礎的多邊貿易體系、打擊包括非法單邊貿易限制在內的貿易保護主義加強協作，就世界貿易組織改革等世界貿易組織議程加強對話，特別是推動在2024年前恢復爭端解決機制正常運轉，推動投資便利化、電子商務等聯合倡議談判成果落地，使世界貿易組織在全球經濟治理方面發揮更大作用。

雙方堅決譴責將多邊平台政治化，以及某些國家在多邊平台議程中塞入無關問題、沖淡相關機制首要任務的企圖。

雙方強調《五個核武器國家領導人關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》的重要意義，重申「核戰爭打不贏也打不得」。雙方呼籲聯合聲明所有簽署國遵循該聲明理念，切實降低核戰爭風險，避免核武器國家間爆發任何武裝衝突。在核武器國家關係惡化背景下，減少戰略風險的措施應有機地融入到緩和緊張局勢、構建更具建設性的關係以及最大程度化解安全領域矛盾的總體努力中。所有核武器國家都不應在境外部署核武器並應撤出在境外部署的核武器。

雙方重申，《不擴散核武器條約》是國際核裁軍與核不擴散體系的基石。雙方重申恪守條約義務，並將繼續協作，致力於維護和加強條約，維護世界和平與安全。

雙方對美國、英國、澳洲建立「三邊安全夥伴關係」（AUKUS）及相關核動力潛艇合作計劃對區域戰略穩定產生的後果和風險表示嚴重關切。雙方強烈敦促AUKUS成員國嚴格履行不擴散大規模殺傷性武器及其運載工具的義務，維護地區和平、穩定與發展。

習近平訪俄：習近平2023年3月21日抵達克里姆林宮，與普京舉行正式會談（Reuters）

雙方對日本計劃今年向海洋排放福島核電站事故放射性污染水錶示嚴重關切，強調日本必須與周邊鄰國等利益攸關方及有關國際機構展開透明充分協商。雙方敦促日本以科學、透明、安全的方式妥善處置放射性污染水，並接受國際原子能機構及利益攸關國家的長期監督，有效保護海洋環境和各國民眾健康權益。

雙方重申早日恢復完整、有效執行伊朗核問題全面協議和聯合國安理會第2231號決議的重要性，呼籲有關各方作出政治決斷，推動全面協議恢復履約談判取得積極成果。

雙方重申《禁止生物武器公約》應得到充分遵守和不斷加強，並使其制度化，達成包含有效核查機制、具有法律約束力的議定書。雙方對美國在其境內外嚴重威脅別國並損害有關地區安全的生物軍事活動表示嚴重關切，要求美國就此作出澄清，不得開展一切違反《禁止生物武器公約》的生物活動，不再阻撓建立公約框架內履約核查機制。

雙方致力於實現無化武世界的目標，對禁止化學武器組織政治化深表關切。雙方敦促美國作為唯一未完成化武銷燬的締約國加快庫存化武銷燬，敦促日本儘快完成遺棄在華化學武器的銷燬。

雙方對美國加快全球反導體系建設並在世界各地部署反導系統、強化失能性高精度非核武器戰略打擊能力、推進在亞太和歐洲地區部署陸基中程和中短程導彈並向其盟友提供表示關切，敦促美國停止為維持自身單方面軍事優勢而破壞國際和地區安全和全球戰略穩定。

雙方反對個別國家企圖將外空演變成軍事對抗疆域的行為，反對利用外空實現軍事優勢和採取軍事行動。雙方主張在中俄《防止在外空放置武器、對外空物體使用或威脅使用武力條約》草案基礎上，儘快啟動具有法律約束力的多邊文書談判，為防止外空軍備競賽、外空武器化及防止對外空物體使用或威脅使用武力提供根本和可靠的保障。雙方贊同在全球範圍內推行不首先在外空部署武器的國際倡議/政治承諾，以鞏固國際和平，確保平等和不可分割的普遍安全，提升各國出於和平目的外空研究和利用活動的可預見性和可持續性。

雙方高度重視人工智能治理問題，願就人工智能問題加強交流與合作。

雙方反對訊息和通信技術領域軍事化，反對限制正常訊息通信和技術發展與合作，支持在確保各國網路治理主權和安全的前提下打造多邊公平透明的全球網路治理體系。雙方歡迎聯合國2021－2025年訊息和通信技術使用安全問題和訊息安全開放式工作組作為聯合國在國際訊息安全領域唯一進程開展工作。雙方認為，應制定訊息網絡空間新的、負責任的國家行為準則，特別是普遍性國際法律文書。中方《全球數據安全倡議》和俄方關於國際訊息安全公約的概念文件將為相關準則制定作出重要貢獻。雙方支持聯合國特設委員會制定打擊以犯罪為目的使用訊息和通信技術的全面國際公約。

習近平訪俄：習近平（左）2023年3月21日會見俄羅斯總理米舒斯京（右）（Reuters）

雙方為應對和適應氣候變化採取強有力措施，積極開展合作，建設和運行温室氣體排放權交易系統，自願實施氣候項目，就減緩和適應全球變暖等議題在國家和地區間開展經驗交流，作出重要貢獻。

雙方重申恪守《聯合國氣候變化框架公約》及其巴黎協定目標、原則和規定，特別是共同但有區別的責任原則，堅持真正的多邊主義，推動巴黎協定全面有效實施。雙方強調，加速來自發達國家對發展中國家的資金支持對強化減緩行動、處理資金獲取方式不平等的問題至關重要。雙方反對以應對氣候變化為由設置貿易壁壘和將氣候議題政治化。

雙方高度讚賞中方主持的聯合國《生物多樣性公約》第15次締約方大會成果，希望該成果為推動全球生物多樣性治理進程作出積極貢獻。雙方堅定推動生物多樣性國際合作與交流，積極落實「昆明－蒙特利爾全球生物多樣性框架」目標，共同推動人與自然和諧發展，助力全球可持續發展。

雙方認為，聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重。俄方積極評價中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場。雙方反對任何國家或國家集團為謀求軍事、政治和其他優勢而損害別國的合理安全利益。俄方重申致力於儘快重啟和談，中方對此表示讚賞。俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用，歡迎《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件中闡述的建設性主張。雙方指出，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗，拱火澆油。雙方強調，負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。為此，國際社會應支持相關建設性努力。雙方呼籲各方停止一切促使局勢緊張、戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。

雙方敦促北約恪守作為區域性、防禦性組織的承諾，呼籲北約尊重他國主權、安全、利益及文明多樣性、歷史文化多樣性，客觀公正看待他國和平發展。雙方對北約持續加強同亞太國家軍事安全聯繫、破壞地區和平穩定表示嚴重關切。雙方反對在亞太地區拼湊封閉排他的集團架構，製造集團政治和陣營對抗。雙方指出，美國抱守冷戰思維，推行「印太戰略」，對本地區和平穩定造成消極影響。中俄致力於構建平等、開放、包容，不針對第三國的亞太地區安全體系，以維護地區和平、穩定與繁榮。

中國國家主席習近平2023年3月20日抵達莫斯科，展開國事訪問俄羅斯的行程（Reuters）

雙方認為，維護東北亞地區和平穩定符合相關各方利益。雙方反對域外軍事力量破壞地區和平穩定，呼籲有關國家摒棄冷戰思維和意識形態偏見，保持克制，不採取危害地區安全的行動。

雙方對朝鮮半島局勢表示關切，敦促有關各方保持冷靜克制，努力推動局勢緩和，美方應以實際行動回應朝方正當合理關切，為重啟對話創造條件。雙方始終堅持主張維護半島和平穩定，包括實現半島無核化，共同倡導推動建立半島和平與安全機制，認為制裁施壓不可取也行不通，對話協商才是解決半島問題的唯一出路。雙方將繼續緊密溝通協作，按照「雙軌並進」思路和分階段、同步走原則，不斷推動半島問題政治解決進程。雙方呼籲有關各方積極呼應中俄勸和促談共同努力，並在這一進程中發揮建設性作用。

雙方主張維護中東地區和平穩定，支持地區國家加強戰略自主，通過對話協商解決熱點問題，反對干涉地區國家內部事務。雙方歡迎沙特和伊朗通過對話實現關係正常化，支持在「兩國方案」基礎上全面、公正解決巴勒斯坦問題。支持敘利亞主權、獨立和領土完整，推動由敘人主導、敘人所有的一攬子政治解決進程。主張維護利比亞主權、獨立和領土完整，推動由利人主導、利人所有的一攬子政治解決進程。雙方將就各自提出的海灣地區安全倡議加強溝通對接，攜手構築海灣地區集體安全架構。

雙方認為，集體安全條約組織為地區安全作出積極貢獻，中國同集體安全條約組織在維護地區和平穩定方面具有合作潛力。

雙方願加強合作，支持中亞國家維護本國主權，保障國家發展，反對外部勢力推行「顏色革命」、干涉地區事務。

雙方將就非洲事務加強溝通協作，維護非洲國際合作良好健康氛圍，支持非洲國家自主解決非洲問題的努力，為非洲大陸和平發展事業作出貢獻。中俄將繼續就拉美事務進行磋商，加強溝通對話，重視發展同拉美和加勒比國家雙邊關係，繼續促進該地區穩定繁榮。

雙方主張北極應繼續成為和平、穩定和建設性合作之地。