習近平訪俄羅斯｜北約秘書長：晤普京延續中俄關係日益密切走勢
撰文：洪怡霖
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北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）3月21日表示，中國國家主席習近平訪問俄羅斯並與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面延續俄羅斯與中國關係愈來愈密切的走勢。
斯托爾滕貝格21日在比利時首都布魯塞爾（Brussels）告訴記者：「我們看到中國和俄羅斯如何在軍事領域愈走愈近，（舉行）聯合演習、聯合海空巡邏，在經濟領域和政治外交領域也是這樣。因此，莫斯科的這場會談是中俄合作愈來愈密切、建立愈來愈牢固伙伴關係行為模式的一部份。」
他稱，有跡象顯示俄羅斯要求中國提供武器，北京正在考慮，但北約未看到任何證據表明中國正向俄羅斯提供致命武器，
斯托爾滕貝格還敦促中方直接與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）接觸。
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中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，中國如何形容是次行程？
中國外交部發言人汪文斌17日稱此行是友誼之旅、合作之旅、和平之旅。習近平將同普京就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展註入新的動力。
習近平訪俄議題將包括什麼？
中俄首腦將會晤，兩人將圍繞俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭、地區安全、基礎設施發展、貿易和新金融系統科技等展開討論。想了解更多，請點擊這裏了解詳情。