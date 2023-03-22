習近平訪俄羅斯｜北約秘書長：晤普京延續中俄關係日益密切走勢

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）3月21日表示，中國國家主席習近平訪問俄羅斯並與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面延續俄羅斯與中國關係愈來愈密切的走勢。



斯托爾滕貝格21日在比利時首都布魯塞爾（Brussels）告訴記者：「我們看到中國和俄羅斯如何在軍事領域愈走愈近，（舉行）聯合演習、聯合海空巡邏，在經濟領域和政治外交領域也是這樣。因此，莫斯科的這場會談是中俄合作愈來愈密切、建立愈來愈牢固伙伴關係行為模式的一部份。」

他稱，有跡象顯示俄羅斯要求中國提供武器，北京正在考慮，但北約未看到任何證據表明中國正向俄羅斯提供致命武器，

斯托爾滕貝格還敦促中方直接與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）接觸。