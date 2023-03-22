習近平結束訪俄 中俄聯合聲明四大要點
中國國家主席習近平對俄羅斯國事訪問並與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會談後，3月22日結束訪問並啟程回國。雙方發表聯合聲明。以下是中俄在烏克蘭衝突、能源及經濟合作等的4大要點。
央視稱，習近平莫斯科時間22日上午結束對俄羅斯國事訪問後啟程回北京。
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據俄羅斯衛星通訊社報道，習近平和中國代表團乘坐的專機從莫斯科的伏努科沃機場（Vnukovo Airport）起飛，現場有儀仗隊奏響俄中兩國國歌歡送習近平。
報道還指，代表團分別乘坐兩架飛機起飛。
兩國呼籲就俄烏衝突展開對話
習近平呼籲就俄烏衝突展開對話，普京則讚揚中國提出的烏克蘭和平倡議，並說明待基輔當局和西方各國準備就緒，就可以這個倡議作為協議的基礎。然而普京指出，還未看到基輔和西方各國做好準備。
雙方聲稱聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重，又稱反對任何國家或集團為謀求軍事、政治和其他優勢而損害別國的合理安全利益，同時避免危機進一步惡化甚至失控。
推動多極化世界
兩國簽署的聲明推動一個多極化世界，指出，中俄關切北約逐步擴大在亞洲的部署，並指控美國破壞全球安全。
習近平於會談後表示，作為聯合國安理會常任理事國成員，中俄將推動一個多極化世界，並促進糧食與能源安全，又稱中俄關係對「現代世界秩序以及人類命運」至關重要。
兩國表示將例行性地執行聯合軍演，加強兩國軍隊合作。
建設「西伯利亞力量2號」增加輸氣
兩國簽署就推動建設「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）管線達成協議，將讓俄羅斯得以經由蒙古向中國輸送天然氣。普京表示，俄羅斯對中國的天然氣出口，在2030年前會達到每年最少980億立方米。
俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）已根據一項為期30年、總額高達4000億美元的協議，從2019年底透過西伯利亞力量管線向中國供應天然氣，而公司現在輸送的天然氣量已創下單日新高。
西伯利亞力量2號管線每年將從俄羅斯經由蒙古輸送500億立方公尺天然氣至中國。這個構想多年前就已提出，俄烏戰爭後為讓中國取代歐洲成為主要天然氣客戶，增加了迫切性。
擴大經濟及科技等領域合作
普京表示，擴大俄中之間經濟合作為莫斯科當局的優先事項，並與習近平簽署一系列協議，推動兩國2030年前在關鍵領域的經濟合作發展。其中包括科技研究、人工智能、物聯網、5G、數字經濟等的產業領域探索合作新模式。
普京特別強調兩國在農業的合作，並說俄羅斯已準備好提高對中國在肉品和穀物的供應，又指出俄羅斯偏好以人民幣在亞洲、非洲和拉丁美洲進行貿易。
受俄烏戰爭影響，歐美對俄羅斯金融實施制裁，嚴重限制俄羅斯以美元或歐元進行貿易，迫使俄羅斯加快推進人民支付進程。外界分析指出，俄羅斯對中國的依賴正迅速增加。
中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，中國如何形容是次行程？
中國外交部發言人汪文斌17日稱此行是友誼之旅、合作之旅、和平之旅。習近平將同普京就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。
習近平訪俄議題將包括什麼？
中俄首腦將會晤，兩人將圍繞俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭、地區安全、基礎設施發展、貿易和新金融系統科技等展開討論。想了解更多，請點擊這裏了解詳情。