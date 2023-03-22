習近平結束訪俄　中俄聯合聲明四大要點

中國國家主席習近平對俄羅斯國事訪問並與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會談後，3月22日結束訪問並啟程回國。雙方發表聯合聲明。以下是中俄在烏克蘭衝突、能源及經濟合作等的4大要點。



央視稱，習近平莫斯科時間22日上午結束對俄羅斯國事訪問後啟程回北京。

↓中國外交部部長助理華春瑩分享相關相片↓

據俄羅斯衛星通訊社報道，習近平和中國代表團乘坐的專機從莫斯科的伏努科沃機場（Vnukovo Airport）起飛，現場有儀仗隊奏響俄中兩國國歌歡送習近平。

報道還指，代表團分別乘坐兩架飛機起飛。

兩國呼籲就俄烏衝突展開對話

習近平呼籲就俄烏衝突展開對話，普京則讚揚中國提出的烏克蘭和平倡議，並說明待基輔當局和西方各國準備就緒，就可以這個倡議作為協議的基礎。然而普京指出，還未看到基輔和西方各國做好準備。

雙方聲稱聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重，又稱反對任何國家或集團為謀求軍事、政治和其他優勢而損害別國的合理安全利益，同時避免危機進一步惡化甚至失控。

圖為3月21日，習近平前往俄羅斯，在克里姆林宮與總統普京會談，兩人正在祝酒。（Reuters）

推動多極化世界

兩國簽署的聲明推動一個多極化世界，指出，中俄關切北約逐步擴大在亞洲的部署，並指控美國破壞全球安全。

習近平於會談後表示，作為聯合國安理會常任理事國成員，中俄將推動一個多極化世界，並促進糧食與能源安全，又稱中俄關係對「現代世界秩序以及人類命運」至關重要。

兩國表示將例行性地執行聯合軍演，加強兩國軍隊合作。

建設「西伯利亞力量2號」增加輸氣

兩國簽署就推動建設「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）管線達成協議，將讓俄羅斯得以經由蒙古向中國輸送天然氣。普京表示，俄羅斯對中國的天然氣出口，在2030年前會達到每年最少980億立方米。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）已根據一項為期30年、總額高達4000億美元的協議，從2019年底透過西伯利亞力量管線向中國供應天然氣，而公司現在輸送的天然氣量已創下單日新高。

西伯利亞力量2號管線每年將從俄羅斯經由蒙古輸送500億立方公尺天然氣至中國。這個構想多年前就已提出，俄烏戰爭後為讓中國取代歐洲成為主要天然氣客戶，增加了迫切性。

擴大經濟及科技等領域合作

普京表示，擴大俄中之間經濟合作為莫斯科當局的優先事項，並與習近平簽署一系列協議，推動兩國2030年前在關鍵領域的經濟合作發展。其中包括科技研究、人工智能、物聯網、5G、數字經濟等的產業領域探索合作新模式。

普京特別強調兩國在農業的合作，並說俄羅斯已準備好提高對中國在肉品和穀物的供應，又指出俄羅斯偏好以人民幣在亞洲、非洲和拉丁美洲進行貿易。

受俄烏戰爭影響，歐美對俄羅斯金融實施制裁，嚴重限制俄羅斯以美元或歐元進行貿易，迫使俄羅斯加快推進人民支付進程。外界分析指出，俄羅斯對中國的依賴正迅速增加。