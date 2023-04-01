外交無小事　習近平與三國領導人會面的二十個細節

國家主席習近平，一個下午在北京會見了三位總理（首相），坦率地說，這是近年來非常罕見的外交舉措。讀新華社稿件，很多話更是意味深長，值得細細體會。



哪三位？分別是新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）、西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）。這三個國家，都是議會制，國家執政大權，事實上是總理或首相掌握。

外交無小事，細節很重要。以下完全個人看法，至少20個有意思的細節吧。

圖為3月31日，習近平在北京人民大會堂與新加坡總理李顯龍舉行會談。（新華社）

與李顯龍的會談

1，標杆。很特殊的一個詞，被中國最高領導人用來形容中新關係：中新是重要合作夥伴，中新關係……不僅有力推動了兩國各自發展振興，也為地區國家樹立了標杆。標杆，那就有榜樣的作用。

2，周邊外交優先方向。我們知道，中國外交佈局，大國是關鍵，周邊是首要。但新加坡，用領導人的話說，則是中國周邊外交的優先方向。不簡單，不一般。

3，高品質。不是虛頭巴腦，而是高品質。因為中新關係，將提升為全方位高品質的前瞻性夥伴關係。請注意，前面的幾個定語。

4，「兩個最」。中國領導人評價：在東南亞國家中，新加坡參與中國改革開放程度最深，同中國利益融合最密切。

5，願同中國合作的國家共用發展機遇。這句話，很耐人尋味的，中國給世界提供了機遇，但中國「願同新加坡等願意同中國合作的國家共用重要機遇」。其中的內涵，大家可以細細體會，不合作，那就對不起了。

6，嚴正立場。中國領導人告訴李顯龍：我們應堅決反對霸道霸淩，明確抵制「脫鉤斷鏈」，不允許任何國家剝奪亞洲人民追求更美好幸福生活的權利。態度是很明確的。

7，李顯龍的信心。李顯龍的話，也很有高度：我看到中國各地都在迅速恢復經濟活力，我對中國經濟的韌性抱有堅定信心。

8，台灣問題上承諾。在兩岸關係上，新加坡地位很特殊。但李顯龍很明確：世界上幾乎所有國家都認可世界上只有一個中國，都在一個中國政策基礎上同中國發展友好合作關係。

9，新加坡的警告。台灣問題是中國的內政，鼓吹「今日烏克蘭、明日台灣」會帶來不可預測的嚴重後果。這應該也是新加坡說得最到位的一次了。

10，不選邊站隊。李顯龍說：即使有競爭，也要基於相互尊重與信任，不能非黑即白，選邊站隊。這應該也是有所指的。

這都是基於新華社通稿的細節，很有意思吧。很多話，含而不露，但深意存焉。

圖為3月31日，習近平在北京人民大會堂與馬來西亞首相安華舉行會談。（新華社）

與安華的會談

和安華的會談，同樣很有看點。要知道，這還是安華執政馬來西亞後第一次訪華。

11，中馬命運共同體。看新華社通稿，領導人告訴安華：你此訪期間，雙方就共建中馬命運共同體達成共識，必將開啟兩國關係新的歷史篇章。既然是命運共同體，那關係肯定不一般了。

12，新機遇。領導人說，中國堅定不移推進高水準對外開放和中國式現代化，將為包括馬來西亞在內的世界各國發展帶來新機遇。

13，堅決抵制。領導人告訴安華，中馬同屬亞洲文明，中方願同馬方一道，弘揚亞洲文明，支持東盟中心地位，堅決抵制冷戰思維和陣營對抗，合力建設好共同家園，而且，雙方要深化中華文明和伊斯蘭文明交流互鑒……一些話，應該也是有所指的。

14，喜悅之情無以言表。最有看頭的，是安華的表態。看央視同期聲，安華對中國領導人說：「主席閣下，我在此同您會面喜悅之情無以言表。如您所知，您在很多馬來西亞人民之中擁有極高威望。我認為您不僅改變了中國的歷史進程，而且給世界和人類文明帶來了新的希望，您的遠見卓識的意義超出中國範疇，影響着地區，影響着世界，讓我們感到驚歎。我非常欣賞您的領導能力，珍視我們的友誼。」看視頻，安華確實是發自內心，別有感觸。

15，馬來西亞的承諾。安華表態：中國歷史上從來沒有侵略過其他國家，近期中方成功促成沙伊北京對話，再次表明中方為促進和平發揮的建設性作用。馬方反對陣營對抗和強迫選邊站隊。東盟作為獨立自主的力量，將為避免地區形勢緊張升級發揮積極作用。

這次訪問，相信安華確實內心很激動，中馬關係，將上一個新的台階。

圖為3月31日，習近平在北京人民大會堂與西班牙首相桑切斯舉行會談。（新華社）

與桑切斯的會談

第三位是西班牙首相桑切斯，西班牙即將擔任歐盟輪值主席國。顯然，與西班牙討論的話題，與兩個鄰國各有不同。

但細節也不少。

16，中國的承諾和希望。中國領導人告訴桑切斯：中方願進口更多西班牙優質商品，希望西班牙為中國企業提供公平公正的營商環境。公平公正，西方現在堪憂啊。

17，歐洲你要戰略自主。這句話很坦率，領導人說：發展好中歐關係，需要歐方堅持戰略自主；中歐理應是現代化道路上的合作者、共同應對全球性挑戰的好朋友。歐洲沒有戰略自主，都跟着美國跑，很多就不可能了。

18，西班牙的承諾。桑切斯也作出了積極承諾：西班牙願與中方保持坦誠溝通和對話，不斷增強互信，加強互利合作。而且，西班牙將致力於推動歐盟同中國開展對話合作。

19，烏克蘭危機。對西班牙來說，這是最重要的話題，中國領導人也做了較為詳細的介紹，即：中方立場一以貫之、清晰明確，就是勸和促談、政治解決。應該摒棄冷戰思維和陣營對抗，放棄極限制裁施壓。希望有關各方通過對話協商，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

20，西班牙很讚賞。按照新華社通稿，桑切斯也介紹了西班牙有關看法，表示西班牙積極評價中方關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，讚賞中方為政治解決烏危機發揮的建設性作用。

當然，這些細節，都是基於中方的新聞報導，桑切斯隨後也在北京舉行了新聞發佈會，看外電報導，他對中方反對在衝突中使用核武器等立場，確實也給予了高度評價。

這些細節背後，我總覺得，還有不少看點。

第一，這是很高難度的外交藝術。一個下午，會見三個不同的領導人；同樣的場所，不同的談話內容。一些話熱情洋溢，一些話綿裏藏針，一些話也是在做工作。將朋友搞得多多的，將敵人搞得少少的。什麼是外交藝術？這就是外交藝術。

第二，外國領導人在北京的感動和希望。看了一下，安華確實很感動，一些話很發自肺腑。桑切斯確實很期待，期待中國發揮更大的作用。李顯龍就不用說了，中新畢竟有「兩個最」，一榮俱榮，一損俱損。所以，還是和平最好，發展最緊要。

第三，2023春天外交正漸入高潮。一個下午，三位總理（首相），接下來，看行程，除了日本外相、德國外長也要來北京外；領導人層面的，法國總統馬克龍要來，歐盟委員會主席馮德萊恩要來，巴西總統盧拉康復後，很快也要來。肯定，接下來還有一大波的外國領導人。

疫情3年，耽誤了很多事，挑戰真不少。好在疫情終於過去，該恢復的恢復，該加強的加強。

劇是必須從序幕開始的，但序幕還不是高潮。

文章獲授權取自內地知名時政評論公眾號「牛彈琴」，原文：一次罕见的外交攻势，这20个细节很有看头

