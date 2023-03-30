李顯龍訪粵釋放訊號　新興產業合作潛力大

3月29日下午，新加坡總理李顯龍在結束對廣東為期三天的訪問後，乘機前往海南博鰲。李顯龍3月27日抵達廣州，開始對中國的國事訪問。據新加坡駐華大使館官方微博，李顯龍參觀了自動駕駛科技企業文遠知行總部、國家級雙邊合作項目中新廣州知識城和展現「老城市新活力」的永慶坊。



分析人士認為，李顯龍對廣州的訪問釋放一個明確的信號，即粵港澳大灣區將是未來推進中新合作的重點，新方希望通過此訪了解中國高質量發展的最新情況，在新形勢下與廣東探討在智能製造、綠色發展等新興產業的合作機遇。

新加坡關注廣東科技企業發展

3月27日，李顯龍一行來到廣州國際生物島，乘坐文遠知行無人駕駛小巴環島遊。「李顯龍對文遠小巴、文遠知行雲控平台等方面有著濃厚興趣。」文遠知行相關負責人隨後接受GDToday採訪時說。「此外，李顯龍還十分關注企業人才發展，在與文遠知行技術人才交流過程中相談甚歡。」

文遠知行無人駕駛小巴。（南方日報）

文遠知行成立於2017年，是全球唯一一家同時擁有中美兩地無人駕駛測試許可的初創公司。文遠知行表示，廣東有深厚完備的汽車產業鏈，新加坡擁有大量高新技術人才和金融機構，兩者可以做深度互補合作。

據了解，通過無人駕駛汽車建設智慧交通是新加坡「智慧國2025」的願景之一，而廣東聚集包括文遠知行等全球領先的自動駕駛科技公司，並且是重要汽車製造基地，2022年，廣東汽車產業首次實現超萬億元的營業收入。

2022年9月，文遠知行成立了新加坡公司，並於當年11月與新加坡當地最大的公共交通運營商SMRT下屬子公司Strides簽署合作備忘錄，雙方計劃於2023年開啟自動駕駛車輛在新加坡的測試及示范運營。

文遠知行表示，目前，公司全球員工超千人，75%以上為研發工程師，其中有很多從新加坡留學歸來的人才。同時，新加坡有豐富的產業支持政策，包含稅收減免、研發補貼和培訓補貼等，他們正在跟相關部門積極溝通併申請中。

大灣區-東盟研究中心執行主任李淑飛認為，李顯龍訪問廣東釋放了清晰的信號，即高新科技領域將是中新經濟合作的重要方向，新加坡非常重視廣東在此發揮的作用。

李顯龍在此訪期間也表示，他通過此訪欣喜地看到廣東各項建設又取得新的重大進展，特別是在推動高質量發展上展現出令人振奮的新氣象新面貌。一直以來，廣東在推動新中兩國合作中發揮著重要作用，新形勢下雙方深化合作有著廣闊天地。

「廣東有華為、比亞迪等高科技領域領軍企業，新加坡可以透過廣東觀察中國未來產業發展、科技發展的趨勢。」李淑飛說，李顯龍此行訪粵有助新加坡在與廣東保持密切的溝通與合作方面搶占先機，「這在當今全球局勢下極具戰略意義」。

新興產業將是粵新合作重點領域

李顯龍三次到訪廣東，每次他都會去參觀前沿領域的明星企業。「每一次來廣東,都能看到新變化。」2014年，李顯龍在接受記者專訪時曾這樣表示。

廣東和新加坡每年舉辦中新知識論壇，邀請企業、專家代表共同探討合作新機遇。（南方日報）

早在2021年，李顯龍就明確，希望與中國拓展數字經濟、綠色發展、綠色金融、氣候變化等領域務實合作。此訪期間，他拜訪的企業就涉及信息技術、綠色能源和生物醫藥等戰略領域。

目前，全球面臨歐美經濟衰退、俄烏衝突帶來的下行壓力。分析人士認為，隨著疫情防控措施優化調整，中國將為新加坡經濟增長提供重大機遇，而經濟大省廣東將是中新推施戰略合作的理想區域。

2023年1-2月經濟數據中的多個指標，反映廣東經濟正逐漸「回暖」：全省社會消費品零售總額7909.68億元，同比增長1.8%。隨著疫情防控平穩轉段，餐飲消費熱度攀升，餐飲收入增長18.8%。

隨著廣東積極推進高質量發展，省內多個城市包括廣州、深圳、佛山、東莞已加快了對高技術製造業、先進製造業的佈局，大量新能源汽車、高端裝備製造項目在1-2月集中動工簽約，高技術製造業、先進製造業投資分別增長了33.5%、25.1%，增速超過工業投資和製造業投資增長。

2022年11月，新加坡通商中國主席李奕賢曾在活動中表示，新加坡企業向來非常看好廣東的實力，尤其在高端製造、生物科技、知識產權、跨境金融、創新和智慧城市等先進領域，新加坡企業都在不斷發掘合作機會。他透露，即使在疫情期間，新加坡企業對廣東的總投資也呈現10%的強勁增長，達到83億元人民幣。

李淑飛建議，廣東和新加坡政府可以更加關注新興產業的合作，以抓住產業發展帶來的機遇，並在東盟-大灣區的區域合作中發揮引領作用，特別是中新未來重點合作領域。「近年來，國家領導人談中國-東盟合作時，多次提到將粵港澳大灣區建設與中國東盟合作有機結合，廣東、新加坡可通過廣東-新加坡合作理事會等機制，更好地協調、推進在新興產業方面的合作。」

粵新合作機制拓展知識經濟、智慧城市領域夥伴關係

3月28日，李顯龍一行對國家級雙邊合作標杆項目中新廣州知識城進行考察，參觀了知識城規劃展廳、中新智慧園和廣州新僑學校。這並非李顯龍第一次到訪中新廣州知識城。2014 年，李顯龍第二次訪粵，他就專程前往中新廣州知識城考察。

李顯龍一行考察中新廣州知識城。（李顯龍官方Twitter）

中新廣州知識城於2010年奠基，項目借鑒新加坡先進的規劃建設理念。中新廣州知識城投資開發有限公司曾在接受GDToday採訪時表示，中新雙方將位於廣州黃埔區北邊的一片荒地建設成為一座「有生命、有呼吸」的新城，並將「產城融合」、「海綿城市」等理念融入城市規劃設計中。

隨著基礎設施不斷完善，中新廣州知識城推動中粵新經貿合作再上新台階。截至2022年6月，已累計註冊市場主體2.4萬家，註冊資本近4815億元，其中共簽約促成60多個中新合作重點項目。

通過知識城平台，粵新雙方不斷擴展在科技創新、高端製造業、知識產權保護和人才培養等領域合作，李顯龍一行參觀的中新智慧園就是一個鮮活的例子。中新智慧園於2022年6月26日正式開園，旨在打造成為新加坡企業進入中國華南的首選地。目前，約60餘家高精尖企業及項目已入駐園區，包括中新國際聯合研究院、新加坡能源集團為代表的一批新加坡「國家隊」企業，涉及生物醫藥、綠色能源、數字技術、國際貿易等行業及領域。

除中新廣州知識城，新加坡和深圳正在聯手推進全球智慧城市合作。2019年10月，深圳與新加坡簽署了《關於新加坡—深圳智慧城市合作倡議的諒解備忘錄》。自諒解備忘錄簽署以來，深新雙方聚焦「數字互聯互通」、「技術合作和創新創業」、「人才交流和培養」、「合作示範區建設」等重點領域遴选和推進合作項目。2022年，深新合作規模和質量更是取得「雙增長」，共遴選出第三批合作項目14個。

李顯龍表示，期待同廣東繼續保持緊密互動，用好新粵合作理事會等高層溝通機制，積極參與粵港澳大灣區建設，合力開發建設好廣州知識城、深圳智慧城市等重點項目，著力在產業升級、金融開放、城市更新、人才培養、文化旅遊等領域開展更深入、更廣泛的合作，推動取得更大務實成效，更好造福兩地人民。

新加坡駐廣州總領事羅德傑曾在接受GDToday採訪時指出，廣州、深圳兩個重點合作項目高度符合中國轉變經濟發展方式、優化經濟轉型提升的發展趨勢，新加坡企業可藉助這兩大平台在更多領域拓展合作機遇。

李淑飛認為，新粵兩個合作項目在規模和經濟效益上能夠持續增長，關鍵在於新加坡與中國能保持互信和良好的雙邊關係，且在頂層設計上對雙邊合作項目作了很好的規劃。同時，新加坡企業和投資者也通過這些合作項目獲得可觀的回報，有助於這些項目實現可持續性發展。

本文獲《南方網》授權轉載

