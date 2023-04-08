打開潘多拉盒子　民主黨對美國憲政造成的傷害比特朗普嚴重百倍

《華爾街日報》發表社論稱「起訴特朗普打開了潘朵拉盒子，美國最悲哀的一天」，這個說法恰如其分。特朗普雖然給美國憲政造成了嚴重傷害，差點終結了美國兩百多年總統到點就必須走人的制度傳統，釀成了國會山暴亂，但是這些影響在其離開白宮後就消失了，美國政治運行很快就回到了常規。

但是起訴特朗普就不一樣了，它開了一個危險的先例，打開了以刑事罪名起訴一位前總統的潘朵拉盒子，這個先例一開，以後當選的每一任美國總統，包括現任總統拜登，除非死在任上，卸任後都有可能被對立黨派依樣畫葫蘆。此舉將嚴重危害美國民主與憲政制度的健康運行，傷害到美國制度的燈塔效應。

在社會撕裂日益嚴重，兩黨對抗越來越激烈的趨勢下，這絕非危言聳聽。

在特朗普被刑事起訴之前，美國人是沒有這個擔憂的。因為總體而言，美國人還遵循着選舉政治的某些良好傳統，哪怕兩黨為選舉、執政鬥得再厲害，也不搞「秋後算賬」，不搞「政治追殺」。不像一些政治上比較原始、喜歡搞宮廷鬥爭的國家，動輒把對手往死裏整，非得強加罪名把對手關進監獄或在肉體上消滅不可。

特朗普被起訴，圖為2023年4月4日，特朗普支持者在曼哈頓刑事法院外示威。（Reuters）

韓國就是這方面的典型，自獨立建國以來，韓國的每一任總統都難逃被起訴入獄甚至橫死的命運，被人們稱為「青瓦台魔咒」，搞得現任韓國總統尹錫悦都拒絕在青瓦台總統府上班，把總統辦公室搬到了國防部大樓。

但是美國政治的這個良好傳統，在特朗普這裏，在拜登任內被破壞了。

檢察官起訴特朗普的罪名基礎非常輕薄，只是與在2016年大選前為掩蓋性關係醜聞支付豔星封口費有關的多項偽造商業文書罪，但其實隨便在紐約街頭抓一頭野鬼都知道，這完全是民主黨內部份人的政治算計，目的是為了把特朗普批倒搞臭，阻斷他明年的總統大選之路，所謂法律，不過是一個工具而已。如果特朗普不宣佈參加明年的總統大選，或者他只是一位無足輕重的候選人，民主黨人可能根本就懶得搭理他。

對民主黨和拜登來說，現在比較危險的是，特朗普不僅早早宣布要參加總統競選，而且還是共和黨內最有競爭力的候選人之一，在共和黨內的調查支持度始終領先於排名第二的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），所以他很可能會在黨內選舉中勝出，代表共和黨與民主黨對決。而在民主黨內，從目前看，還沒有任何人能夠和特朗普形成競爭力。

所以人們就不得不懷疑，民主黨和拜登，以及共和黨內一些不滿特朗普的建制勢力，會有動機聯合起來，想剷除掉特朗普這個最危險的敵人。

特朗普被起訴：美國前總統特朗普因涉嫌向成人片女星克利福德支付封口費一案而被起訴。他2023年4月4日在紐約市曼哈頓刑事法院提堂。圖為2023年4月4日，特朗普反對者在曼哈頓刑事法院外示威。（Reuters）

特朗普說這是針對他的「政治迫害」，事實上確實如此。自由派色彩濃厚的美國政治新聞網站POLITICO就發表評論指：（在美國）法高於一切，固然沒錯，但現實上封口費一案無足輕重，如果不是因為當事人是特朗普，根本不會提出訴訟。

在中國媒體上大家比較熟悉的幾位共和黨參議員，一個是佛州聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio），一個是德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）， 一個是眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），他們都在為特朗普幫腔，指控起訴特朗普純粹是出於政治目的，指責辦案檢察官「對特朗普總統做出政治化的指控」。魯比奧還憂心忡忡地表示說「今天我們設下了新常態，如果真想鬥垮一個人，你可以隨心所欲玩弄法律，對其提出指控」。

但是，不管美國媒體和這些共和黨人怎麼批評，民主黨這次是鐵了心要把這起案件辦成「鐵案」，最起碼也要用法律工具把特朗普的選舉計劃打亂。

特朗普被起訴：美國前總統特朗普因涉嫌向成人片女星克利福德支付封口費一案而被起訴。他2023年4月4日在紐約市曼哈頓刑事法院提堂。圖為2023年4月4日，特朗普抵達曼哈頓刑事法院。（Reuters）

美國有一些政治分析認為，針對特朗普的刑事起訴不僅無法打倒特朗普，反而會刺激選民鞏固對特朗普的支持力度，會成為他再次入主白宮的助推器，包括馬斯克（Elon Musk）也這樣認為。事實上，被起訴後特朗普支持度飆升也印證了這一分析。

但是，對特朗普而言，這恰恰更加危險，因為這會更進一步刺激民主黨拜登政府與共和黨內的反川勢力聯手，進一步加大對特朗普的政治迫害和刑事指控力度。

不管怎樣，打開這個潘多拉盒子，以後卸任的美國總統無寧日矣，大家都得做好被「政治追殺」的心理準備，美國民主與憲政制度的光環，也必將因此而進一步受損。