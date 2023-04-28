習近平與澤連斯基通話　中國憑什麼來當「和平締造者」？

4月26日，中烏官方同時傳出消息，習近平與烏克蘭總統澤連斯基通話，並且中國政府任命了一位歐亞事務特別代表並將赴烏克蘭訪問，是去年2月俄烏戰爭爆發以來中烏兩國領導人首次通話，吸引了全世界媒體的關注。

因為中國幾乎是唯一一個對戰爭保持相對中立，可以和俄羅斯普京進行有效對話的國家，不少國家對中國介入斡旋深表期待，再加上此前中國成功調停伊朗和沙特恢復外交關係的前例，觀察人士普遍認為，中國開始在政治解決俄烏戰爭上展現影響力，試圖通過勸和方式調停這場已經持續了一年多的慘烈戰爭。

這是一件極具挑戰的工作，成功的可能不大，但是也不能說完全沒有。從調停戰爭雙方的角度，俄羅斯相對會容易一些，依據主要有以下三點：

第一，俄羅斯在戰場上非常被動，傷亡慘重，雖然多次增兵，但是仍然難以扭轉頹勢，只能在克里米亞和頓巴斯部分區域死守。從俄羅斯的角度，也許早就不想打了，只不過已經佔領的區域不能放棄，放棄就意味着戰爭失敗和合法性喪失，包括普京在內所有發動和支持這場戰爭的人都得被清算，所以莫斯科只能不斷增兵苦熬，從切身利益考慮，他們也知道這不是個辦法。

2023年4月15日，巴赫穆特（Bakhmut）在俄烏戰事中冒起濃煙。（路透社）

第二，實事求是說，在這場戰爭中，支持俄羅斯的國家沒幾個，而且都是國際形象糟糕的小國；中立的國家也不多，大國保持相對中立的，只有中國和印度；其它絕大多數國家，都對俄羅斯持反對或譴責態度。俄羅斯雖然對內宣揚戰爭得到了國際社會支持，但是這些實際情況克里姆林宮決策層還是很清楚的。

這些對戰場持不同態度的國家中，譴責俄羅斯的西方國家，與普京根本說不上話，說了普京也聽不進去。而那些支持俄羅斯發動戰爭的國家，和烏克蘭又說不上話。所以能和兩邊都說上話的，就只有為數不多的幾個中立國家。這幾個國家中，印度和另外幾個小國影響力太弱，想出來勸架，沒有那個資格。從實力的角度，只有中國。

第三，如中俄領導人所言，「中俄關係現在正處於歷史中最好的時期」，雙方有政治互信這個底層，高層之間關係極好，經過這些年打交道，俄羅斯領導人也能認識到中國對俄交往的誠意，勸和促談的誠意，知道中國不會害他。有了這些政治基礎。由中國出面來談，雙方各退一步，只要在普京可以承受的底線範圍之內，俄羅斯是會給中國這個面子的。再者，中俄領導人不久前剛在莫斯科完成會唔，雙方談了四個半小時，中方應該也是在莫斯科摸出一些底線後才開始介入。

調停的難點主要在烏克蘭澤連斯基一邊，或者更確切的說，在美國一邊。

從烏克蘭澤連斯基的角度，現在還不是停戰的時候，在未能收復全部國土的情況下，澤連斯基如果與俄羅斯停戰談判，那就是政治自殺，不僅得立刻下台，還得背上「烏克蘭李鴻章」的牌子永遠被刻在烏克蘭歷史的恥辱柱上。相反，這樣繼續打下去，澤連斯基就是烏克蘭的「救國總統」，不僅不用選舉就可以繼續幹下去，而且會成為烏克蘭世世代代紀念的英雄，這是多少政治人物夢寐以求的榮耀。所以，怎麼從烏克蘭這邊磨出一個停火底線，使得俄羅斯普京能咬牙接受，同時澤連斯基也能咬牙接受，這個非常有挑戰性。

更關鍵的因素還是美國。中烏領導人通話後，美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比稱，美國歡迎中中烏領導人通話，這「是件好事」。但是從中美競爭狀態下美國利益的角度考慮，美國顯然不願看到中國促成這樁好事，如果促成，將再次鞏固中國勸和促談的和平愛好者、和平締造者形象，而不斷往戰場上賣武器拱火烏克蘭與俄羅斯死拼的美國就成了世界頭號麻煩製造者。

所以美國一定會千方百計攪局，阻止這樁「好事」。就是談，美國也不會願意把這個機會讓給中國，他要去主導，因為這是國家影響力與軟實力的標誌，與中美來說，更是標籤化自身和對方的機會。所以這邊中國促談，那邊美國一定會通過給烏克蘭施加壓力，打着幫助解放烏克蘭被佔領領土的旗號，給烏克蘭提供戰爭支持，這個是毋庸置疑的。

烏克蘭總統澤連斯基（Reuters）

而烏克蘭是有求於美國的，澤連斯基得罪不起美國。所以怎麼說服烏克蘭，同時也減小來自美國的阻力，是中國是否能成功調停這件事的關鍵，非常考驗中國的外交手腕和政治智慧。

不過現在比較有利的情況是，勸和的國家開始多起來了，像是巴西的盧拉，法國的馬克龍等都有勸和促談的想法，老歐洲除了英國都在搖擺。就像中國領導人習近平在電話裏說的，「現在各方理性的思考和聲音在增加，應該抓住契機，為危機的政治解決積累有利條件。」

習近平這個話說得很有內涵，「為危機的政治解決積累有利條件」，就是不急於馬上促成政治解決，先為政治解決積累有利條件，慢慢來，慢慢磨，慢慢找到一條政治解決的道路來。這正是中國戰略耐心的體現，考慮到俄烏戰爭的複雜性，也是非常務實的做法。

中國的太極拳文化講「後發制人」，後發並不一定會被動，在看清楚局勢條件成熟時再出手，有時反而會更加主動。介入調停俄烏戰爭就展現了中國這一古老而有效的政治智慧。不管怎樣，這個電話一打、代表一派，就意味着中國開始入場了，主動權就在中國這邊了。