布林肯又表訪華意願　北京要小心「陷阱」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前在接受採訪時，再次透露了希望年內訪華的想法。這是今年2月因「氣球事件」推遲訪問後，布林肯第三次表達希望訪華意願。5月2日，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）也公開表示，美國國務卿布林肯曾多次表示希望訪華，美國政府也希望與中國恢復正常往來。但緊接着，美國國務院就表示，尚未準備安排布林肯訪華，此事將在條件允許的情況下進行，相關行程正在努力規劃當中。



這說明布林肯確實非常想來中國，但北京一直沒有鬆口，雙方針對這個問題始終未能達成一致。美方曾公開呼籲中方恢復正常往來，並多次派出非官方使節來華進行私下接觸和溝通，但溝通的結果卻一直如此，這說明中美之間存在分歧。其實北京的條件非常簡單，那就是要有誠意，總之拜登政府需要主動為中美高層對話創造良好氛圍。

或許拜登意識到了這樣下去也不是回事？或許意識到了中美關係迅速惡化或走向對抗不符合美國利益？在布林肯主動放棄訪華之後又積極謀求與中國「對話」。布林肯、財政部長耶倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等輪番表態要訪華，拜登也一再表明了要通話的心意。可是，態度雖然強烈，可誠意卻沒有半分。不但繼續加速推進對華脫鉤，還在努力拉幫結夥建立「反華戰隊」。

美國如此操作，不是「壞」，就是「傻」。

除布林肯外，財政部長耶倫、商務部長雷蒙多等也輪番表態要訪華。(Reuters)

一方面是逼中國盡快對話，另一方面通過這樣的極限施壓，企圖在對話中佔據主導地位。而且美國就是要談如何維護美國核心利益問題。美國只是為了對話而對話，並不想平等的對話。也就是說，美國只想談符合自己利益的問題。這就是嚴重缺乏平等對話的誠意。北京自然就不會積極回應了。中美已經打了這麼多年交道，北京定不會屈服於強權之下，這點美國還不清楚，就是「傻」。

美駐華大使突然表態稱美國準備好與中國進行高級別會晤。稱「美國與中國的關係仍然複雜且具有競爭性，但華盛頓並不尋求與北京發生衝突，並相信未來的對話將是建設性的」，「我們的觀點是兩國政府之間需要更好、更深入的對話管道，我們已準備好對話。」聽上去像那麼回事。但其實伯恩斯的表態還是在暗暗指責中國。伯恩斯反覆提及，美國已經準備好了與中國進行交流，但不確定中方是否也做好了準備。加之，拜登政府官員輪番表態有意願訪華，似乎球就踢給了北京。這實際上就是在潛移默化地把中美交流的鍋甩給中國，營造出一種中美交流障礙「在於中國不願交流」的假像。北京不談，美國就會借機甩鍋——把中美關係惡化的責任推給中國。自然就可以借機大造「中國威脅論」，高唱擺脫對中國依賴，以突顯美國對華戰略的合理性合法性，更加不斷對華出手施壓。如此，就是「壞」。

台灣牌是美國方面主要堅持打的其中一張牌。(Reuters)

如此大輪大費周章，「壞」的可能性更大，越看越像是一個輿論陷阱，美國善於其事。北京應當如何應對？

首先就是堅定立場、見招拆招。堅定立場就是涉及核心和發展利益的事不談，美國沒有誠意不談。只要美方有異動，就堅決反制。美國要打壓，中國就見招拆招的奉陪。沒必要過於在意中美關係是否繼續惡化，更沒有必要在意冷戰、熱戰的威脅。

「中國威脅論」是一把雙刃劍。既可以起到離間中國與世界關係的作用，也可以嚇阻一些國家站隊美國。中國如果一點威脅也沒有，就不會有國家願意與中國合作。更會使一些心懷叵測的國家在加入美國戰隊問題上蠢蠢欲動。重要的是，當今世界已經清醒意識到了美國霸權的危害性，維護多邊主義推進全球化進程，已經是多數的呼聲與要求。這是一個近兩年來越來越明顯的變化。而中國的全球發展觀和治理觀在世界局勢上越來越能得到響應。

近來北京推動的沙特伊朗復交，進而推動中東和平進程，就是最好的見招拆招。（Reuters）

其次，就是你打你的，我打我的，所謂的「不對稱戰略」。美國主要打的就是三張牌：台灣牌、南海製造事端，另外就是推動脫鉤。北京除了見招拆招之外，就是向美國的薄弱處出擊。美國欲建立對華包圍圈，北京就跳出圈外打斷美國陣腳。近來北京推動的沙特伊朗復交，進而推動中東和平進程，就是極好的。美國要惡化局勢，中國卻在推動世界和平進程。再比如說，北京力促烏克蘭和平進程，儘管不會有太大的起色，可推動停戰本身就與美國的持久戰形成了鮮明的對比。這些都會是潛移默化的變化，也會亂了美國的行動。中美目前比的就是承受力和意志力。美國想用所謂的「防衝突護欄」框住中國，中國就要把護欄大門建在美國門口。

最後從實務上來說，當然也不能完全拒絕與美方的接觸。美國急著要進行高級別會晤，北京可以主打低級別的接觸，也就是通過低級別接觸來看美國到底有沒有解決爭端的誠意。事實上，真正能談出成效的對話都是桌面下面的，能擺在桌面上的東西都已經是結果。目前中國恰恰是已經接待了數撥美國低級別官員到訪，這也已經表現了對話的誠意。

很顯然，在美國目前的對華戰略意圖之下，中美雙方也實在是沒什麼好談的，這就是一個考驗戰略定力的階段。首先要自己不犯錯，然後並不是狹義上的爭取「朋友圈」，而是如何得到世界更多國家的共識，那麼，什麼會是大部分人的共識呢？——「安全和發展」的呼聲已經越來越大。這個局面將會如何發展下去，已經越來越有端倪。