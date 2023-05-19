為何西方需要給巴西、印度和南非一套國際協作新模式？

部份國家不願意支持西方在烏克蘭問題上的立場是個「警號」，西方領導人如今必須確定他們可以向巴西、印度和南非等強大國家提供什麼，以確保他們站在自己的一方。



作者為瑞士洛桑國際管理學院（IMD Business School）高級經濟師Jose Caballero



一個新的聯盟能開始重新分配全球權力，在影響和反映新興經濟體利益的決策中給予她們更大的投入。新聯盟還可以包含更公平的貿易條件和更有效的發展或援助計畫。

這應有助於確保更廣泛全球聯盟的可持續性，例如在支持烏克蘭一事上。目前，支持烏克蘭的全球共識似乎正在分化，舉例說，儘管巴西支持幾個有利於烏克蘭的聯合國決議，但她並沒有直接譴責俄羅斯。巴西也拒絕了向烏克蘭運送軍事物資的呼籲。而在印度擔任聯合國安理會成員期間，對戰事相關的決議中投了棄權票。

所有這些均表明，人們對於西方在國際機構和全球決策中的領導地位感到不滿，而且在一些人看來，西方對其他國家擁有太多的權力。

西方各國發現不少國家不願在烏克蘭問題上跟隨他們的立場。(Getty)

權力在哪裏？

國際權力在很大程度上是由各國的相對經濟和軍事力量，以及歷史影響力所決定的。例如，聯合國安理會常任理事國的成員是基於第二次世界大戰後的實力。

權力關係通常被描述為超級大國或「大國」（great powers）與「非大國」（non-great powers）之間的關係。這些權力差距導致巴西、印度和南非等大型經濟體在國際事務中被視為不太重要。

有些人認為，聯合國等國際機構給予了非大國影響全球事務的「更大的聲音」，但同時也限制了她們的自主權，消耗了其本已有限的外交資源。而這些國家因沒有否決權（只有中國、英國、美國、法國和俄羅斯擁有），常常迫使她們與超級大國的政策立場保持一致。

這種權力結構最終導致了那些可能缺乏軍事力量，但本身被認為是擁有經濟力量的國家被邊緣化，包括巴西、印度和南非。

金磚國家的加強長遠或威脅西方國家在國際政治的影響力。(Getty)

中國對西方

在這種對歷史上權力不平等的怨恨中，中國加入了自己的議程和權力攻勢：提供和加強政治和經濟影響力的替代來源。

如今，中國渴望表明自己可以為巴西、印度、南非和其他國家，提供比西方更多的東西。這當中的一個跡象是，巴西總統盧拉（ Luiz Inácio Lula da Silva）今年4月訪華時獲得的許多協定和投資承諾。

還有證據表明，全球政治和經濟方面有從美國轉向中國的趨勢，特別是通過減少對美元的依賴，以及巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等金磚國家集團的強化。

這個集團成立於2009年，可說是為了削弱美國和歐洲的政治統治地位。2015年，成員國創建了新開發銀行（NDB），作為通過替代世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金組織（IMF）等西方主導的經濟機構來獲得基礎設施資金的一種方式。

接着在2022年，該集團開始討論將成員資格擴大到其他國家，阿根廷、印尼、尼日利亞、沙特阿拉伯、泰國和阿聯酋等都表示了興趣。該組織的目標是代表世界30%的GDP，超越美國，佔逾半世界人口，並控制全球天然氣儲備的60%。

金磚國家的擴充，意味中國的全球影響力不斷提升。(Getty)

中國崛起

與此同時，中國在亞洲的軍事力量可能很快就會超過美國，因此美國認為有必要對抗中國在全球機構中的影響力。

中國不干涉其他經濟體內政的立場，對其他國家來說似乎更有利。這往往與西方干預別國內政相提並論，尤其是美國在世界各地長期的干預主義歷史。

一個擴大的金磚集團為巴西和印度等非大國提供了一個制度平台，使其在國際事務中獲得更響亮的聲音。這也可以讓他們在做出影響其國家利益的決策時發揮更突出的作用。重要的是，擴大成員規模也會增加中國的外交影響力。

西方面臨的挑戰是如何平衡這些趨勢，以便將包括巴西、印度和南非在內的國家留在其影響範圍內。一項新的協議，尤其是對這些大型民主國家來說，可能是至關重要的，而且需要給出一個現行國際事務的替代模式。

本文轉載自The Conversation，由香港01編譯，點擊閱讀英文原文。