俄羅斯兵變｜普京挑戰未完：要如何肢解瓦格納集團？

6月26日，瓦格納僱傭兵集團（Wagner Group）「劇力十足」的兵變場面早已平定，未能確知身在何處的集團首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津）卻與被指兵變期間疑曾飛離莫斯科的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）分別發表言論「隔空交火」。

普里戈任威脅未除

普里戈任首先發布長11分鐘的錄音，再次聲明6月23至24日晚的「一日兵變」只為阻止瓦格納被毀，追究國防部在對烏「特別軍事行動」的責任，並非要推翻政府。傳言已抵達「流放地」白羅斯首都明斯克的普里戈任，並沒有流露出「兵變失敗」的態度，反而繼續批判俄羅斯國防部正規軍的無能。

他稱華格納在一天內就推進了780公里，對於途中「被迫」打了一些俄軍飛機下來表示「遺憾」，並指整個過程並無損耗一兵一卒，而且所有中途所遇到的武裝全部都支持瓦格納的行動目標。他更表明，如果2022年2月24日的對烏進軍是由像瓦格納般的精良部隊負責的話，「特別軍事行動」一天內就打完了。

圖為2023年6月24日，瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）離開頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）時，與民眾握手道別。（Reuters）

普京在其後發表的講話中，則高舉俄羅斯的人民團結，指其證明「任何勒索、任何製造內部動蕩的嘗試都註定失敗」，並稱他從事件一開始就親自直接指揮，最終避免了「很多的流血」。沒有點名普里戈任，普京聲言「叛亂的組織者」背叛國家、背叛人民、背叛被捲入這宗罪行的人們，而正正是這種「兄弟殘殺」才是俄羅斯敵人所想要的——這明顯是用以反駁普里戈任對兵變的「愛國包裝」。

雖然塔斯社（TASS）26日引述消息報道對於普里戈任的刑事案，並沒有像克里姆林宮此前宣示般被撤銷，但普京在其演說中則表明瓦格納成員將有三種選擇，一是與國防部或其他執法部門簽署合同，二是退休「回到家人朋友身邊」，三是搬到白羅斯去。他特別表明，這是他作出的承諾，似乎暗示瓦格納的兵變參與者只要跟從普里戈任到俄羅斯去就不會進一步被追究。

同一天稍後，克里姆林宮也公布了普京與俄羅斯執法部門主管開會的片段，其中最值得人注意的就是有普里戈任一直要求下台的國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）參與，似乎顯示出普京並沒有如部份分析所指般以紹伊古的「人頭」換取普里戈任撤兵。（紹伊古在兵變期間並無公開露面，26日國防稍早公布的紹伊古上陣視察影片也被揭出很可能是在兵變前拍攝的。）

2023年6月26日，克里姆林宮公布的執法部門首長會議照片，當中有國防部長紹伊古（圖上右二）參與。但另一普里戈任的針對對象參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）則尚未露面。（Kremlin）

從普里戈任叫停兵變後並沒有「封口」、普京也沒有向國防部領導層開刀的事實來看，瓦格納集團對於莫斯科的潛在威脅，其實並沒有因為兵變結束而完結。

只將威脅搬到白羅斯？

首先，我們要問的是，兵變之後普里戈任麾下還會否有一支可挑戰俄羅斯安全部隊的軍隊？

目前幾可肯定的一點是普里戈任確實會移師到白羅斯。26日，有俄羅斯媒體「Brief」報道有人已在明斯克的綠色城市酒店見到普里戈任本人；同一天，另一俄媒「Verstka」則稱白羅斯政府已在離烏克蘭和俄羅斯邊境都分別超過200公里的中部城鎮阿西波維奇（Asipovichy）興建可容納8,000人的軍營。普里戈任本人也表明白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）提出會尋找方法讓瓦格納能合法經營。

到底有多少瓦格納僱傭兵會加入國防部或退隱？有多少會跟隨普里戈任移至白羅斯？

俄媒「Verstka」稱白羅斯政府已在離烏克蘭和俄羅斯邊境都分別超過200公里的中部城鎮阿西波維奇（Asipovichy）興建可容納8,000人的軍營。（Google Map）

根據普里戈任26日的說法，在國防部6月10日宣布所有在烏作戰非正規軍須於7月1日與國防部簽約之後，只有1至2%的瓦格納部隊願意加入俄軍。從23、24日兵變有近5,000人參與的事實來看，至少可以肯定的是確實有一大批瓦格納成員不願意加入國防部。

在兵變期間，瓦格納由烏克蘭頓涅茨克邊境的頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）迅速北上迫近莫斯科，途中幾乎沒有遭遇阻撓。普里戈任進入該城的南部軍區總部後，俄羅斯總參謀部情報總局（GRU）的副部長Vladimir Alekseyev在鏡頭面前聽到普里戈任稱他要的是總參謀長等人之際，更向後者揮一揮手，稱「你可以拿走他們」。

而從烏克蘭前線俄軍戰俘的陳述、俄羅斯軍事博客輿論等消息來源來看，普里戈任對於國防部高層遠離戰場飲飽食醉、決策失敗、不理前線兵士死活的批評也確實有一定市場。

這些因素都決定，即使在兵變之後，依然會有不少瓦格納成員願意跟從普里戈任「流放」到白羅斯。

俄羅斯兵變：圖為2023年6月24日，瓦格納集團（Wagner Group）部隊撤離羅斯批夫州的頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）。（Reuters）

普京自兵變爆發後的言論，其中一大主旨就是要將瓦格納的「英雄們」和「愛國者」與普里戈任區分開來，希望瓦解普里戈任對瓦格納的控制，一方面保留瓦格納的實力收為己用，另一方面壓止其反國防部的傾向。這種策略是成是敗，到7月1日看看有多少瓦格納願意加入國防部，便一清二楚。

如果普里戈任依然能在白羅斯控制一支實力可觀的部隊的話，瓦格納依然是普京的潛在威脅，只是總部搬家而已。

普京不可消滅瓦格納？

其次，瓦格納的存亡對於普京而言是一個「兩難」命題。如果瓦格納繼續由普里戈任領導而存在，這不只構成武力上的潛在威脅，更顯示出普京對於兵變者的「過度寬容」，將會大大打響普京的管治威信。如果普京用盡一切方法消滅瓦格納的話，俄羅斯苦心經營多年的地緣政治佈局則將猶如斷了一臂。

雖然國際社會對於瓦格納的廣泛關注起自其在烏克蘭巴赫穆特（Bakhmut）的苦戰，但在去年9月普里戈任公開承認瓦格納存在之前，該兵團主要是在地下活動，有參與烏東分離勢力的戰事和敘利亞的戰事，而對俄羅斯更為重要的，是瓦格納在非洲多國的活動。從西非馬里、布基納法索，到中非共和國，再到蘇丹和利比亞，都是瓦格納活動的重點地區。

瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）2023年6月24日在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）發表講話。圖為影片截圖。（Reuters）

簡單而言，瓦格納在非洲可算是「軍政府綜合服務外判商」，從社交媒體輿論控制、維持安全、反恐、軍事訓練、軍火供應，到礦物等不同天然資源開採、運輸和出口等各式服務都一應俱全。當中，瓦格納會為莫斯科的地緣政治利益服務，例如在馬里等國宣傳反法國殖民主義情緒，最終將法國反恐部隊驅逐，迎來瓦格納成員取而代之；同時，瓦格納也會着力尋求自身的商業利益，例如在正在爆發內戰的蘇丹，瓦格納便是叛軍的支持者，並透過當地的黃金開採和出口而獲利。

今天非洲國家普遍在俄烏戰爭中的中立態度，一定程度上也有賴瓦格納的經營。這就構成了普京必需保留瓦格納實力的理由。

因此，非常詭異地，在瓦格納才剛發動兵變過後，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）26日竟然要公開出面安撫俄羅斯的非洲盟友，向中非共和國和馬里等國保證，瓦格納僱傭兵將繼續其工作，指出俄羅斯內部發生的事件不會影響到與其外交夥伴和朋友的關係。

俄羅斯國旗在馬里等國已變成反法國殖民主義的旗幟。（Twitter@WorldWarNow_）

同時，瓦格納在莫斯科、薩馬拉（Samara）、新西伯利亞（Novosibirsk）等大城市的瓦格納僱傭兵招募中心26日也「照常營業」；塔斯社更報道新西伯利亞市因兵變而落下的瓦格納宣傳海報已重新掛起。

無論普里戈任能否保留一定程度的軍力在白羅斯，此刻已明顯與之決裂的普京必須將瓦格納的其他海外勢力控制權拿到手中。要解決這個難題，就是要保留一個沒有普里戈任領導的瓦格納集團。

這就要看瓦格納其他領導層的取態，例如主理瓦格納非洲業務、旗下另一僱傭兵公司亦在克里米亞有活動的Konstantin Pikalov等。到底他們會否繼續聽命普里戈任？

塔斯社報道新西伯利亞市因兵變而落下的瓦格納宣傳海報已重新掛起。（Twitter@NewsUkrainian24）

根據普里戈任發動兵變時的說法，其兵變是在跟瓦格納集團領導層商討之後的決定。如果此言屬實，普京要保留瓦格納的影響力，似乎就難以避免要「寬恕」一些兵變支持者。這本身亦有可能削弱普京的威信，間接增加下一次兵變發生的機率。

要如何肢解普里戈任的瓦格納，達至去除普里戈任威脅、保留瓦格納實力，又同時不失威信的三大目標，將會是兵變結束後普京還要面對的重大挑戰。